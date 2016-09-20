Авария на шахте «Северная» в Коми 25 февраля 2016 года
Аварийная шахта «Северная» будет временно законсервирована в Коми
Шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с вероятностью рецидивов возникновения пожаров в выработках. Такое решение принял расширенный технический совет, в состав которого вошли представители «Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в...
20 сентября 2016
Откачка воды из шахты «Северная» в Воркуте может занять 1,5 года
Врио главы Республики Коми Серей Гапликов побывал на шахте «Северная» в Воркуте в рамках рабочей поездки. О ситуации на объекте доложил первый заместитель генерального директора-технический директор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. По...
4 августа 2016
Ростехнадзор назвал две основных версии взрыва на шахте «Северная»
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сообщает о завершении технического расследования причин аварии, происшедшей 25 февраля 2016 года в 14 часов 09 минут на выемочном участке Лавы 412-з пласта «Мощный» структурного подразделения АО «Воркутауголь»...
25 июля 2016
Ростехнадзор вновь продлил сроки расследования трагедии на шахте «Северная»
Учитывая сложный характер аварии, невозможность проведения обследования места аварии до окончания работ по ликвидации пожара и откачки воды, для установления обстоятельств и причин аварии, произошедшей 25 февраля этого года в «Шахта «Северная» АО «Воркутауголь», комиссией Ростехнадзора проводится...
27 июня 2016
Ростехнадзор продлил срок расследования причин аварии на шахте «Северная»
Специалисты технической комиссии и экспертной группы проанализировали состояние горных работ, проектной и исполнительной документации, параметры, зафиксированные многофункциональной системой безопасности (далее — МФСБ), полученные свидетельские показания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
26 мая 2016
Рабочий шахты «Северная» в Коми посмертно награжден Орденом мужества
Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества горнорабочего шахты «Северная», где произошел взрыв, Александра Адамова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правой информации. В частности, в нем говорится: «За мужество и самоотверженность, проявленные в...
16 мая 2016
Завершена подача воды в подземные выработки шахты «Северная» в Коми
Завершился этап затопления-операции по локализации и ликвидации пожара в подземных выработках шахты «Северная». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь». Подача воды в шахту из открытых источников и путем естественного подтопления подземными водами продлилась 65 дней. За...
10 мая 2016
Медведев поручил к 1 сентября выявить особо опасные шахты
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать комиссию по выявлению шахт, работающих в особо опасных условиях. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее поручение дано Минэнерго России, Ростехнадзору, МЧС России, Минприроды России и Роснедрам. «Совместно с...
12 апреля 2016
Работавшие на шахте «Северная» горноспасатели награждены орденами Мужества
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, пять горноспасателей отделения Сергея Смыченко Воргашорского военизированного горноспасательного взвода филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть»...
7 апреля 2016
В Воркуте вспоминали погибших на шахте «Северная»
Утром прошла поминальная служба в Свято-Иверском храме Воркуты. Чуть позже родственники и коллеги погибших, руководители «Воркутауголь» и города, а также представители всех предприятий угледобывающей компании собрались у временного мемориала рядом с шахтой «Северная». Память погибших почтили...
4 апреля 2016
На 40-й день трагедии на шахте «Северная» проведут траурные мероприятия
На 40-й день с момента аварии на шахте «Северная» в Воркуте состоятся траурные мероприятия в память о погибших, сообщили представители компании «Воркутауголь», пишет ТАСС. Среди траурных мероприятий — поминальная служба в местном храме Иверской иконы Божией матери, а также возложение цветов к...
4 апреля 2016
«Северсталь»: все работники шахты «Северная» трудоустроены
Все работники шахты «Северная» трудоустроены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Северсталь». По состоянию на 25 марта из 1049 работников шахты «Северная» на сегодняшний день 173 сотрудника заняты на работах по ликвидации последствий аварии, 499 человек уже приступили к работе в...
28 марта 2016
Правительство Коми поможет с трудоустройством горняков шахты «Северная»
Сегодня в адрес руководителя республики Коми поступило письмо от представителей Независимого профсоюза горняков России в Воркуте, в котором приведены факты нарушения прав шахтёров при трудоустройстве. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе правительства Коми. Сергей Гапликов поручил заместителю...
22 марта 2016
КПРФ иницирует парламентское расследование аварии на шахте «Северная»
Депутаты от КПРФ собрали подписи под обращением к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с предложением возбудить парламентское расследование причин аварии на шахте «Северная» в Воркуте, а также нарушений законодательства при проведении поисково-спасательной операции. Всего депутатами собрано 90 подписей...
22 марта 2016
«Добычу угля в Якутии нужно сделать более безопасной»
Власти Якутии уверены в необходимости активизации работы по организации более безопасной добычи угля открытым способом. Об этом заявил на совещании в правительстве РФ по вопросу обеспечения безопасности и рационального недропользования при добыче угля заместитель постоянного представителя...
17 марта 2016
Затопление шахты «Северная» в Коми идет с опережением графика
Работы по затоплению аварийного участка шахты «Северная» идут в опережающем режиме. Среднесуточная подача воды в подземные выработки (два внешних источника и естественное подтопление подземными водами) составляет около 80−84 тысяч куб. м. в сутки. Количество воды, поданной в подземные выработки...
16 марта 2016
30 семьям из 36 погибших на шахте «Северная» перечислены страховые выплаты
Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Коми назначены и перечислены страховые выплаты семьям 30 из 36 погибших на шахте «Северная». У шести погибших близких родственников, имеющих право на страховые выплаты, в настоящее время не установлено. Об этом ИА REGNUM...
15 марта 2016
МЧС РФ: Семьи погибших на шахте «Северная» получили выплаты в полном объёме
Выплаты семьям шахтёров, которые погибли на шахте «Северная» в Воркуте, полностью завершены. Всего родственникам погибших выплатили более 260,6 млн рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МЧС России. «По данным на утро пятницы, все выплаты завершены», — сообщил источник...
11 марта 2016
Семьям погибших на шахте «Северная» продолжается выплата компенсаций
Под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича прошло заседание правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и содействию в ликвидации последствий аварии на шахте «Северная». Глава МЧС Владимир Пучков доложил о материальных выплатах...
10 марта 2016
Угольная шахта «Северная» будет затоплена в ближайшие часы
В ближайшие часы угольная шахта «Северная» под Воркутой будет затоплена. Об этом сегодня, 6 марта, сообщила пресс-служба компании «Воркутауголь». Сообщается, что штаб по ликвидации аварии на угольной шахте «Северная» принял окончательное решение о ее затоплении. Подача воды начнется в ближайшие...
6 марта 2016