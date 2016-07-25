Сыктывкар, 25 июля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сообщает о завершении технического расследования причин аварии, происшедшей 25 февраля 2016 года в 14 часов 09 минут на выемочном участке Лавы 412-з пласта «Мощный» структурного подразделения АО «Воркутауголь» «Шахта Северная». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) Shmakalay Подземная трагедия

Комиссия по техническому расследованию причин аварии на основании заключения экспертной группы, проведенных опросов работников шахты, изучения геолого-маркшейдерской, проектно-технической и эксплуатационной документации, анализа показаний датчиков аэрогазового контроля и сейсмостанций, проанализировав состояние горных выработок, вентиляционных и изоляционных сооружений и оборудования, пришла к выводу, что происшедшую аварию следует классифицировать как взрыв метановоздушной смеси на выемочном участке Лавы 412-з пласта «Мощный».

В связи с невозможностью обследования аварийного участка для получения более объективной информации было рассмотрено несколько версий возникновения и реализации аварийной ситуации и вероятных источников вспышки метановоздушной смеси, из которых наиболее вероятными являются две:

1. Воспламенение метановоздушной смеси с последующим взрывом в выработках выемочного участка пласта Мощного в районе бурового станка для бурения дегазационных скважин, которое могло произойти из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрических кабелей, питающих оборудование (по мнению экспертной группы — основная версия).

2. Воспламенение метановоздушной смеси с последующим взрывом в Лаве 412-з пласта Мощного, которое могло произойти вследствие:

— неустойчивого проветривания лавы, образования скоплений метана, фрикционного искрения резцов шнека о металлические элементы крепи (по мнению комиссии — вероятность данной версии высокая);

— вывала пород в межсекционное пространство лавы, что могло стать причиной повреждения электрических кабелей, питающих оборудование (по мнению комиссии — вероятность данной версии высокая).

Экспертной группой и комиссией рассмотрены и другие возможные причины, которые могли привести к аварии, но являются маловероятными.

Все версии произошедшей аварии могут рассматриваться как достоверные с той или иной степенью вероятности, т.к. проведение технического расследования было затруднено из-за отсутствия возможности обследования места аварии. Такая возможность появится по завершению откачки воды, проведения восстановительных работ и обследования аварийного участка, после чего можно будет определить место эпицентра взрыва, причины и ход развития аварии.

Следует отметить, что второй и последующие взрывы, а также развитие пожара в горных выработках могли уничтожить свидетельства о причинах возникновения аварии. Поэтому на данный момент предполагать причины аварии и варианты ее развития возможно только на основе заключения экспертной группы, анализа показаний аппаратуры аэрогазового контроля «Микон-1Р», изучения геолого-маркшейдерской и проектно-технической и другой документации, электронных носителей информации, опроса инженерно-технических работников и рабочего персонала, а также материалов, содержащих сведения, подтверждающие наличие нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ на шахте «Северная».

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору представила акт технического расследования в Правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте «Северная».

Напомним, что расследование переносилось два раза на более поздние сроки из-за сложности дела.