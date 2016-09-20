Воркута, Коми, 20 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с вероятностью рецидивов возникновения пожаров в выработках. Такое решение принял расширенный технический совет, в состав которого вошли представители «Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Северсталь».

Алексей Россаль-Воронов. Шахтер. 1950

По заключению экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского института горноспасательного дела (г. Кемерово), в процессе откачки воды из подземных выработок шахты «Северная» могут встретиться незатопленные купола, в которых из-за отсутствия кислорода продукты горения перешли в тлеющий режим. При этом температура неостывшего угля достигает 400−700 градусов Цельсия. При подаче кислорода в выработки шахты велика вероятность повторного воспламенения массивов тлеющего угля и новых взрывов, предсказать локализацию которых невозможно. Данные заключения подтверждаются и экспертами Восточногонаучно-исследовательского института по безопасности ведения горных работ (ВостНИИ), которые произвели оценку рисков проекта по организации аварийного водоотлива из затопленных выработок шахты «Северная» (разработан институтом «СПб Гипрошахт»).

«Безопасность людей — наш главный приоритет, поэтому никакие мероприятия на шахте «Северная» не будут проводиться до полной уверенности в безопасности любых работ на ней, — заявил генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. — Чтобы обеспечить необходимые объемы добычи угля и уровень занятости работников, отработку пластов шахты «Северная» планируется начать через шахту «Комсомольская».

Специалистам предстоит принять решение о методе консервации шахты, разработать и реализовать технический проект по консервации «Северной» и по отработке ее запасов через шахту «Комсомольская». Отработку запасов угля шахты «Северная» через поля шахты «Комсомольская» компания сможет начать с 2020 года.

Общая численность работников шахты «Северная» в настоящее время составляет 966 человек. 263 из них уже переведены в другие структурные подразделения АО «Воркутауголь» на вновь созданные рабочие места. Еще более 550 сотрудников будут переведены в другие подразделения компании в течение 2016 — 2017 гг.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся на шахте, и принятое решение о невозможности продолжения её работы в связи с вероятностью рецидивов возникновения пожаров в выработках, что является прямой угрозой безопасности сотрудников, правительство Республики Коми будет максимально пристально контролировать процесс дальнейшего трудоустройства работников шахты «Северная» и выполнения всех социальных обязательств со стороны собственника», — сообщает пресс-служба правительства региона.

В республиканском бюджете предусмотрены средства для проведения первоочередных мероприятий по этим направлениям и минимизации последствий, связанных с решением собственника предприятия.

Учитывая, что безопасность работников является главным условием дальнейшей эксплуатации шахты «Северная», в Правительстве Республики Коми с пониманием относятся к нелёгкому решению о временной консервации шахты «Северная», обращая внимание на необходимость полного выполнения всех обязательств компании перед своими сотрудниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на угольной шахте «Северная» произошел динамический удар. В шахте в этот момент находились 110 человек. 80 из них были выведены на поверхность. В общей сложности произошло пять взрывов. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.