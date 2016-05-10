Воркута, Коми, 10 мая, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Завершился этап затопления-операции по локализации и ликвидации пожара в подземных выработках шахты «Северная». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

Шахта

Подача воды в шахту из открытых источников и путем естественного подтопления подземными водами продлилась 65 дней. За это время в выработки поступило около 5,6 млн куб. м воды.

Как рассказал технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин, в течение примерно двух недель специалисты шахты и ВГСЧ будут контролировать стабильность уровня затопления и концентрацию газов, выделяющихся в процессе горения, чтобы принять решение о полном завершении операции по затоплению или ее продлении.

В настоящий момент совместно с проектным институтом «Гипрошахт» идет разработка проекта по откачиванию воды из горных выработок шахты «Северная». По предварительным оценкам, процесс откачивания воды из шахты займет не менее полугода.

В пресс-службе компании также отмечают, что почти все сотрудники шахты «Северная» трудоустроены и приступили к работе на других объектах «Воркутауголь». Из них 145 человек заняты на работах по ликвидации последствий аварии на шахте «Северная». Часть работников находятся в отпусках или в процессе перевода на объекты «Воркутауголь».

Напомним, что динамический удар произошел на шахте «Северная» 25 февраля. На момент ЧП под землей находилось 111 человек, 88 горняков были выведены на поверхность в течение первых часов. Спасательные работы продолжались несколько дней. Позже прогремело еще несколько взрывов и началось горение метана. Общее число жертв, с учётом погибших горноспасателей — 36 человек.