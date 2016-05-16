Воркута, Коми, 16 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества горнорабочего шахты «Северная», где произошел взрыв, Александра Адамова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правой информации.

forumuuu.com Орден мужества

В частности, в нем говорится:

«За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, наградить Орденом мужества Адамова Александра Вениаминовича — горнорабочего подземного участка по добыче угля №7 структурного подразделения «Шахта Северная» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь», Республика Коми (посмертно)».

Напомним, что как уже сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в шахте «Северная» в Воркуте произошло обрушение. На момент ЧП в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. В последующие дни в шахте произошло более пяти взрывов метанового газа. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. Было принято решение о локализации и ликвидации пожара в подземных выработках путем подачи воды. Сейчас шахта затоплена.

