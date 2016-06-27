Сыктывкар, 27 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Учитывая сложный характер аварии, невозможность проведения обследования места аварии до окончания работ по ликвидации пожара и откачки воды, для установления обстоятельств и причин аварии, произошедшей 25 февраля этого года в «Шахта «Северная» АО «Воркутауголь», комиссией Ростехнадзора проводится изучение материалов дополнительных исследований и экспертиз экспертной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили на сайте ведомства.

DariuszSankowski Шахта

Приказом по Печорскому управлению Ростехнадзора работа комиссии по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая, произошедшего в результате аварии на «Шахта «Северная» АО «Воркутауголь», продлена до 9 июля этого года.

Напомним, что трагедия на шахте «Северная» произошла 25 февраля 2016 года. На момент аварии в шахте на глубине 748 метров находились 111 человек. 81 из них выведены на поверхность. 36 горняков и спасателей погибли. Решением специальной комиссии по ликвидации последствий аварии решено было шахту затопить.