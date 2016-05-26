Воркута, Коми, 26 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум.



Shmakalay Шахтеры на работе

Специалисты технической комиссии и экспертной группы проанализировали состояние горных работ, проектной и исполнительной документации, параметры, зафиксированные многофункциональной системой безопасности (далее — МФСБ), полученные свидетельские показания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Учитывая сложный характер аварии, невозможность проведения обследования места аварии до окончания работ по ликвидации пожара и откачки воды, для дальнейшей отработки всех версий и установления истинных обстоятельств и причин, руководителем экспертной группы 24 мая было направлено письмо председателю комиссии по техническому расследованию аварии о продлении работы экспертной группы и привлечению в её состав дополнительных экспертов — специалистов в отдельных областях горного дела для проведения дополнительных исследований и экспертиз с целью определения причин произошедшей аварии и предотвращения их в будущем.

Приказом по Печорскому управлению Ростехнадзора № 360 от 25.05.2016 г. работа комиссии по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая, происшедшего в результате аварии 25 февраля на «Шахта Северная» АО «Воркутауголь», продлена до 9 июня.

Напомним, что трагедия на шахте «Северная» произошла 25 февраля 2016 года. На момент аварии в шахте на глубине 748 метров находились 111 человек, 81 из них удалось вывести на поверхность, 36 горняков и спасателей погибли.