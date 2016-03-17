Якутск, 17 марта, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Власти Якутии уверены в необходимости активизации работы по организации более безопасной добычи угля открытым способом. Об этом заявил на совещании в правительстве РФ по вопросу обеспечения безопасности и рационального недропользования при добыче угля заместитель постоянного представителя республики при президенте РФ Тарас Попов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе постпредстава Якутии. Поводом к усилению контроля послужила авария на шахте «Северная» в Воркуте, когда в результате взрывов метана и последующих за ними обвалов и возгораний погибли 36 человек.

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«Минимизация рисков при добыче угля является приоритетной задачей, которую ставят перед собой власти региона. Республика готова включиться в разработку стратегии усиления контроля за безопасной работой угледобывающих предприятий», — сказал Тарас Попов.

Он также сообщил, что на территории республики имеются огромные ресурсы высококачественных коксующихся углей, которые служат базой для угольной, металлургической и химической промышленности, по объемам добычи республика занимает первое место на Дальнем Востоке. Южно-Якутский бассейн является одним из основных угольных бассейнов России с высококачественными коксующимися углями. В бассейне учитывается 19 месторождений коксующихся и энергетических углей с суммарными запасами угля 7,4 млрд тонн. Прогнозные ресурсы углей бассейна оцениваются более 40,0 млрд тонн. Основная часть запасов коксующихся углей сосредоточена на Чульмаканском, Нерюнгринском, Денисовском и Эльгинском месторождениях.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 25 февраля в конвейерном штреке №412 шахты «Северная» на глубине около одного километра произошло обрушение горных пород. В шахте в этот момент находились 110 горняков. Общее число жертв, с учётом спасателей, которые до последнего пытались эвакуировать рабочих на поверхность, составило 36 человек.

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