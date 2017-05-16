Контрольные закупки
В нижегородских магазинах ищут товары с фальшивой маркировкой ГОСТ
В Нижегородской области стартовал пилотный проект национальной системы сертификации. В рамках проекта Росстандарт проведет прием заявок производителей продукции для подтверждения ее соответствия требованиям национальных стандартов. С 2018 года «Национальная система сертификации» будет введена по...
16 мая 2017
70% фальшивой «молочки» попадает в нижегородские магазины из других регонов
Более 70% продаваемых в Нижегородской области фальсифицированных молочных продуктов произведено за пределами региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным управления, лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в 2016 году...
28 февраля 2017
Президент РФ дал «Клубу лидеров» поручение по улучшению деловой среды
Всероссийское предпринимательское объединение «Клуб лидеров» продолжит контроль за исполнением принятых на федеральном уровне нормативных правовых актов, направленных на улучшение качества деловой среды в регионах. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам заседания Наблюдательного совета...
9 декабря 2016
Практика «контрольных закупок» «Клуба лидеров» выйдет на новый уровень
О необходимости заинтересовать глав регионов в мониторинге эффективности работы региональных чиновников заявил помощник Президента РФ Андрей Белоусов на прошедшем во вторник, 29 ноября, деловом завтраке «Клуба лидеров» «Бизнес и власть. Ключи к взаимопониманию», в рамках работы конференции «100...
29 ноября 2016
«Клуб лидеров» оценит «инвестиционное гостеприимство» регионов
О новом проекте на полях Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» рассказал участникам панельной сессии «НПИ. Продолжить движение» Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ), Председатель всероссийского предпринимательского объединения...
3 октября 2016
Госкомпании увеличат объем закупок у малого и среднего бизнеса
С января 2018 года годовой объем закупок госкомпаниями товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса по прямым договорам увеличится с 10 до 15%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «В результате должен быть обеспечен дополнительный спрос на товары и...
29 августа 2016
Клуб лидеров предложил повысить долю госзакупок для МСП до 25%
Эти сложности стали темой обсуждения на круглом столе «Доступ к закупкам госкомпаний: взгляд бизнеса», прошедшего в рамках ПМЭФ-2016. В дискуссии приняли участие международные эксперты, топ-менеджмент крупнейших госкомпаний, руководители институтов развития, министерств и ведомств. В прошлом году...
20 июня 2016
Госдуме предлагают уточнить правила экспертизы контроля за госзакупками
Привлекать экспертов или экспертные организации для проведения контроля в сфере госзакупок предлагается на внеконкурсной основе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области. Авторы законопроекта напоминают...
1 июня 2016
Итоги стратегической сессии «Тульская область. Новые возможности»
В Тульской области разрабатывается программа социально-экономического развития на 2016−2021 годы. Основное место в ней должны занять предложения предпринимателей. Объединить всех экспертов на базе единой площадки была призвана прошедшая 19 апреля 2016 года стратегическая сессия «Тульская область...
20 апреля 2016
Предприниматели попросили сократить проверки контрольно-надзорных органов
Предприниматели просят существенно сократить число проверок на предприятиях, которые губительно сказываются на развитии бизнеса. Регулярный мониторинг условий ведения бизнеса, который проводят сами предприниматели в большинстве российских регионов выявил, что большинство бизнесменов до сих пор...
14 апреля 2016
Владимир Путин обсудил с Клубом лидеров актуальные проблемы бизнеса
«Приятно, что вы не только уделяете внимание вопросам развития собственного бизнеса, но и принимаете участие в выработке различных инициатив, в том числе так называемой предпринимательской инициативы, которая — по сути и на практике это, надеюсь, уже ощущается — меняет все‑таки бизнес-климат в...
3 февраля 2016
В Красноуральске обнаружен контрафакт алтайского сыра: ФАС
УФАС по Алтайскому краю обнародовало предварительные результаты проверки алтайского сыра. Как сообщает сегодня, 24 ноября, пресс-служба ведомства, инициирована она была в связи с информацией из Красноуральска: в первых числах октября 2015 года СМИ написали о том, что в магазине выявлен...
24 ноября 2015
Андрей Белоусов: Контрольные закупки — «визитная карточка» Клуба лидеров
О необходимости усиливать работу по мониторингу правоприменительной деятельности высказались все участники ежегодного форума «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». В рамках мероприятия рассматривались ключевые результаты и достижения «дорожных карт» Национальной предпринимательской...
17 ноября 2015
Эксперты обсудили административные препятствия в развитии рынка лизинга
Лизинг — один из инструментов финансирования — «длинных денег», доступных российским организациям, однако в настоящее время существуют административные препятствия развитию рынка лизинга, в частности, несовершенство отдельных законодательных норм и правоприменительной практики. К такому выводу...
23 октября 2015
Бизнес рассказал власти, что мешает его развитию
«Три года назад стартовал проект — Национальная предпринимательская инициатива, которая включает 11 дорожных карт, призванных упростить, удешевить и ускорить условия ведения бизнеса в нашей стране, — рассказал на прошедшей стратегической сессии «Новый старт — НПИ 2.0» Артем Аветисян, директор...
14 октября 2015
В Сочи обсудили проблемы кредитования российского бизнеса
С какими барьерами сталкиваются предприниматели, обращаясь за финансированием в институты развития и банки с государственным участием, и как решить проблему кредитования бизнеса в России — стали ключевыми темами прошедшего сегодня в рамках Международного инвестиционного форума Сочи — 2015 круглого...
3 октября 2015
Росстат: c начала года потребительские цены выросли на 9,7%
Создание крупных регуляторов сбыта продукции мелких аграрных предприятий, введение дополнительных льгот (в том числе, налоговых) для отечественных производителей продуктов первой необходимости, введение продуктовых карточек для наиболее нуждающихся слоев населения, а также более жесткое...
8 сентября 2015
Два барнаульских ресторана подверглись проверкам после эфира «Ревизорро»
Ведущая популярной программы «Ревизорро» Елена Летучая побывала в Барнауле месяц назад, а контролирующие органы и по сей день реагируют на итоги ее визита. Как сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю, внеплановые проверки двух барнаульских ресторанов — «КУ-КУ»...
27 июля 2015
«Контрольные закупки» будут применены в борьбе с рейдерами
Введение «стоп-листов» для судей, принимавших неправомерные решения в делах о рейдерстве, создание специализированных штабов по противодействию рейдерским захватам и их постоянный общественный контроль, в том числе, в форме «контрольных закупок» — необходимые меры для улучшения инвестиционного...
1 июля 2015
В России запущен механизм «инвестиционного лифта»
Речь идет о поддержке российских несырьевых экспортоориентированных компаний. В рамках ПМЭФ-2015 Агентство стратегических инициатив, Внешэкономбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Национальный экспортный центр подписали четырехстороннее соглашение о поддержке таких компаний. 27 мая 2015 года...
29 июня 2015