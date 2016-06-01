Москва, 1 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Привлекать экспертов или экспертные организации для проведения контроля в сфере госзакупок предлагается на внеконкурсной основе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта напоминают, что при проведении контрольных мероприятий в сфере госзакупок проводится независимая экспертиза документов и оценка рыночной стоимости сданного в аренду либо проданного движимого и недвижимого имущества (автотранспорта, зданий, строений, сооружений, земельных участков и так далее). «Эффективность контрольных мероприятий и результативность деятельности по пресечению злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд зависит от оперативности, полноты и объективности экспертизы документов, представленных в ходе проверки», — отмечают челябинские депутаты.

При этом в связи с длительностью конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, «оперативное осуществление органами контроля закупки услуг экспертов, экспертных организаций при проведении контрольных мероприятий затруднительно», указывают они.

В связи с этим авторы инициативы предлагают осуществлять закупку услуг экспертов и экспертных организаций при проведении плановых и внеплановых проверок у единственного поставщика. Кроме того, законопроект дополняет случаи, когда заказчик вправе, а не обязан установить требование обеспечения исполнения контракта. К таким случаям предлагается отнести заключение контракта на оказание услуг экспертов, экспертных организаций при проведении плановых и внеплановых проверок.