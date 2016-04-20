Москва, 20 апреля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В Тульской области разрабатывается программа социально-экономического развития на 2016−2021 годы. Основное место в ней должны занять предложения предпринимателей. Объединить всех экспертов на базе единой площадки была призвана прошедшая 19 апреля 2016 года стратегическая сессия «Тульская область. Новые возможности». Со своими предложениями выступили и члены всероссийского предпринимательского объединения Клуб лидеров.

Борис Кустодиев. Тула. II действие. 1924

«В Туле высадился «тяжелый десант», настоящая высшая лига» — такими словами открыл встречу с Клубом лидеров исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Алексей Дюмин. На встрече с бизнес-активом Клуба лидеров он рассказал о ключевых отраслях региона, существующих задачах и проблемах.

Члены Клуба лидеров представили свои ключевые проекты, а также предложили инициативы по развитию бизнеса в Тульской области. Спектр обсужденных проектов был многообразен — от развития газомоторной техники и поддержки российской фарминдустрии до создания специализированных промышленных индустриальных парков для МСП. Алексей Дюмин поддержал ряд стратегических направлений. «Тульская область заинтересована во многих проектах, — отметил исполняющий обязанности губернатора. — Такие люди, как вы — не сидящие на месте, успевающие и работать, и жить, — настоящий локомотив».

Тульская область наращивает инфраструктуру для развития экономики региона и формирования наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Так, в регионе уже давно успешно работает завод «Балтика», разместивший производство на более чем 22 гектарах земли. А постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2016 года создана и особая экономическая зона «Узловая». Бизнес-актив Клуба лидеров встретился с руководством завода «Балтика» и обсудил ключевые отрасли промышленности, активно развивающиеся в регионе. Помимо пищевой, Тульская область традиционно развивает химическую и легкую промышленность.

Бизнес активно участвует в разработке дальнейшей стратегии развития региона. На стратегической сессии 6 рабочих групп — по МСП и социальной сфере, доступу к госкорпорациям и другим важным направлениям — подготовили шорт-лист перспектив и угроз развития бизнеса в Тульской области. Среди ключевых проблем первое место занял доступ к финансовым ресурсам.

«Тульская область — регион со своими уникальными возможностями для развития бизнеса, — резюмировал Артем Аветисян, обращаясь к тульским предпринимателям. — Уверен, многие ваши идеи будут реализованы. А если в процессе своей работы вы сталкиваетесь с административными барьерами, то приглашаю вас к участию в «контрольных закупках». Только совместными усилиями мы сможем наладить эффективный диалог бизнеса и власти».

Проводимые Клубом лидеров «контрольные закупки» подтверждают выделенную тульскими предпринимателями проблему доступности кредитования. Так, все участники проверок столкнулись в первой половине 2015 года с проблемой повышения ставок по ранее выданным кредитам. Также бизнес выделил проблему, связанную с недостатком координации банков с госучастием, регулятора, федеральных и региональных структур исполнительной власти, бизнеса и экспертного сообщества в области создания оптимальных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.