Москва, 14 апреля, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Предприниматели просят существенно сократить число проверок на предприятиях, которые губительно сказываются на развитии бизнеса. Регулярный мониторинг условий ведения бизнеса, который проводят сами предприниматели в большинстве российских регионов выявил, что большинство бизнесменов до сих пор сталкиваются с излишней контрольно-надзорной деятельностью.

Объектив

Об этом в ходе Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» АСИ, председатель Всероссийского предпринимательского объединения «Клуб лидеров».

«Контролеры как с цепи сорвались, некоторых проверяют по четыре раза в год, — отметил Артем Аветисян. — Мы постарались разобраться — в чем же дело. Выяснилось, что есть некий принцип, я бы назвал его «карательным»: когда на предприятие приходят, то даже если все в порядке, то уйти просто так нельзя, обязательно хоть по мелочи — но нужно придраться. Бизнес как был, так и остается дойной коровой. Когда же власть перейдет к здоровому партнерству?».

«Доходит до абсурда. В одной из строительных компаний в Нижегородской области в ходе проверки Роспотребнадзор оштрафовал бизнес-структуру за «формальное отсутствие норм выдачи мыла», несмотря на то, что мыло во всех санузлах компании было в наличии. — продолжил Артем Аветисян. — Мелкие штрафы выписываются пачками, сразу, причем без возможности устранения нарушения: обоснование от инспекторов: «мы надзорный орган, а не упредительный». Еще случай: в компании по производству продуктов питания в Москве по результатам проверки был выдан документ о назначении времени и места рассмотрения возбужденного административного дела. Но инспектор указал некорректный адрес, и дело было рассмотрено без участия представителей компании. В результате она не смогла защитить свои права и была оштрафована на существенную сумму.»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что государство занимается этой проблемой постоянно, но подчеркнул: «У чиновничества такой уж менталитет, кто на чем стоит — тот старается максимально использовать свое статусное положение».

Владимир Путин рассказал, что в целом количество заявок на проверки сократилось на треть, а из поданных в прокуратуру заявок около половины не подтверждается.

«Работа будет продолжена, — резюмировал президент РФ. — Вместе с предпринимательским сообществом мы будем искать дополнительные средства для создания благоприятного делового климата».

Всероссийское предпринимательское объединение «Клуб лидеров» создано более трех лет назад. Основным направлением деятельности Клуба лидеров является независимая оценка бизнесменами условий ведения бизнеса в российских регионах и качества предоставления государственных услуг, осуществляемая, в частности, методом «контрольных закупок». В настоящее время региональная сеть Клуба лидеров охватывает более 40 субъектов Российской Федерации.

Напомним, как ранее сообщалоИА REGNUM, 14 апреля в Москве состоялась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Общение граждан России с президентом длилось 3 часа 40 минут.

Собирать вопросы центр обработки сообщений начал неделю назад, 7 апреля. Обращения поступали по телефонной линии, с помощью SMS-, MMS-сообщений, коротких видероликов. Впервые в этом году помимо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане страны смогли через него же осуществить видеозвонок в прямой эфир программы.

Кроме того, у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов были заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира.