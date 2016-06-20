Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Эти сложности стали темой обсуждения на круглом столе «Доступ к закупкам госкомпаний: взгляд бизнеса», прошедшего в рамках ПМЭФ-2016. В дискуссии приняли участие международные эксперты, топ-менеджмент крупнейших госкомпаний, руководители институтов развития, министерств и ведомств.

olabout.wiley.com Электронные торги

В прошлом году насчитывалось чуть больше 120 электронных торговых площадок, что никоим образом не улучшало положение кампаний малого и среднего бизнеса, желающих и готовых принять участие в тендерах. И, несмотря на все усилия бизнесменов и предпринимательских сообществ, в этом году их число превысило уже 160. Об этом участникам круглого стола рассказал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председатель общероссийского предпринимательского объединения «Клуб лидеров».

«Сегодня органам власти зачастую не хватает скорости реализации уже принятых решений, — отметил Артем Аветисян, — Проблему большого количества торговых площадок мы обсуждали еще год назад, а «воз и ныне там».

О проблеме большого числа площадок для торгов говорил в рамках круглого стола и президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин. Он отметил, что их количество должно быть сокращено до того уровня, которое смогло бы обеспечить должную конкуренцию.

«Для нас больше важна не конкуренция самих площадок, а конкуренция на них, — отметил Андрей Цариковский, заместитель руководителя ФАС России. — А этого можно достичь только путем резкого снижения числа площадок. Поэтому готовится соответствующий законопроект, и, надеюсь, его успеют принять в эту весеннюю сессию». Сейчас около 95% всех закупок, производимых госкомпаниями, — это закупки у единственного поставщика. При этом эксперты насчитали 3,5 тысячи названий, которыми госкомпании называют такие закупки и поставщиков, фактически «маскируя» их.

На круглом столе предприниматели рассказали о целом ряде сложностей, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе, участвуя в тендерах госкомпаний. «Контрольные закупки», проводимые Клубом лидеров совместно с ведущими предпринимательскими объединениями, выявили ряд системных проблем, не являющихся нарушениями, но существенно усложняющих жизнь бизнесу.

Так, «контрольные закупки» неоднократно фиксировали и проблему «отмененных закупок», когда госкомпания по тем или иным предлогам останавливают тендер, ссылаясь на такое право в своих внутренних регламентах. В результате, по словам предпринимателей, бизнес тратит время на процедуры, собирает многочисленные документы, вносит 5% от стоимости контракта в обеспечение заявки, а потом аукцион прекращается. Предприниматели расценивают это как один из способов не допустить «чужих» поставщиков. Так, за последние полгода только дочерними структурами ОАО «РЖД» было отменено около 400 закупок.

Артем Аветисян рассказал о многочисленных кейсах, когда предпринимателям при подаче заявок приходится заполнять большое количество документов, что занимает много времени и на что тратится много сил, но что не всегда приводит желаемому результату. Известен пример, когда «компания из Санкт-Петербурга для участия в тендере потратила 34 часа на сбор документов, 10 дней на подготовку заверенных копий и справок, — отметил он, — И в итоге получился пакет из 474 страниц, а это все нужно было еще в двух экземплярах».

Несмотря на возникающие у бизнеса сложности, предприниматели отметили и некоторые улучшения в сфере доступа к закупкам госкомпаний. Так, летом 2015 года впервые на законодательном уровне была закреплена практика квотирования, по которой госкорпорации обязаны закупать у МСП не менее 18% от общего объема договоров. По мнению генерального директора АО «Корпорация «МСП» Александра Бравермана, малый и средний бизнес постепенно наращивает объемы поставок госкомпаниям.

«За прошедший год ситуация изменилась кардинальным образом, — отметил помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов, — Госкомпании приняли правила игры, и в 10 раз увеличился объем заказов».

«Несмотря на явный законодательный прогресс, работу над упрощением доступа МСП к закупкам госкомпаний необходимо продолжать, — подвел итоги круглого стола Артем Аветисян, — Одно из предложений Клуба лидеров — увеличить долю заказа, которые госкорпорации должны отдавать малому и среднему бизнесу, до 25%».