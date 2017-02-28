Нижний Новгород, 28 февраля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Более 70% продаваемых в Нижегородской области фальсифицированных молочных продуктов произведено за пределами региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочный завод

По данным управления, лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в 2016 году исследовано порядка 4,5 тыс. проб молочной продукции на санитарно-химические показатели, на физико-химические показатели и на микробиологические показатели.

Общий процент проб, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции», не превышает среднемноголетних значений. Удельный вес нестандартных проб 3,8%.

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства при производстве и реализации молочной продукции Управлением составлено 165 протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов на общую сумму около 2,5 млн рублей.

По фактам выявленной недоброкачественной продукции выдано 8 предписаний о приостановлении (прекращении) действия декларации о соответствии на недоброкачественную продукцию, преимущественно ИП Новоселов (Кулебаки) и ИП Демин Александр Юрьевич. (Нижний Новгород). Решением суда Новоселову и Демину запрещено заниматься производством и оптовой реализацией молочных продуктов.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году неоднократно недобросовестными производителями, поставляющими продукцию в другие области оказались ООО «Торговый дом Вега», ООО ТД «АМП» ООО «АРНО» (все три предприятия располагаются по одному и тому же адресу в Ардатове), ООО «Краснобаковские молочные продукты» (Нижний Новгород), ИП Наседкин Д.В. (Лысково), ИП Пудочкин Е.Е. (Арзамасский район).