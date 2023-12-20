Дело Ходорковского и НК «Юкос»
«Не жалеет об этом»: Песков объяснил, почему Путин помиловал Ходорковского*
Помилование президентом РФ Владимиром Путиным десять лет назад бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) произошло из человеческих соображений. Глава государства не жалеет об этом, заявил 20 декабря на брифинге пресс-секретарь...
20 декабря 2023
Песков назвал напрасными попытки Ходорковского «раскачать Россию»
Вряд ли что-то не выйдет у опального олигарха Михаила Ходорковского в его попытках «раскачивать Россию», потому что он «абсолютно оторвался» от страны, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Отметив, что Ходорковского выпустили на свободу раньше срока, а он...
17 декабря 2021
Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа к России
Постановление о прекращении дела по иску бывших акционеров компании ЮКОС о взыскании с России $50 млрд вынес 1 декабря апелляционный суд округа Колумбия (США). Это следует из текста постановления, которое размещено в электронной базе суда. При этом экс-акционеры компании ЮКОС добавились в суде...
2 декабря 2021
В США прекратили дело по иску бывших акционеров ЮКОСа к России
Апелляционный суд округа Колумбия (США) 1 декабря вынес постановление о прекращении дела, в рамках которого экс-акционеры российской компании ЮКОС пытались взыскать с России 50 млрд долларов. Это следует из текста постановления, размещённого в электронной базе суда. Бывшие акционеры ЮКОСа...
2 декабря 2021
Суд в США не стал возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа
Американский суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании «ЮКОС» до завершения процедур в Нидерландах. Об этом говорится в материалах судебной инстанции. В США истцы вновь попытались добиться взыскания с России более $50 млрд после того, как окружной суд...
23 ноября 2021
Генпрокуратура РФ одобрила решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Решение Верховного суда Нидерландов об аннулировании вердикта Апелляционного суда Гааги по искам бывших акционеров ЮКОСа принято в соответствии с принципами верховенства права и независимости правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Ранее 5 ноября Верховный суд Нидерландов...
5 ноября 2021
Генпрокуратура оспорит взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital
Генеральная прокуратура не согласна с решением международного арбитража о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital и готовится его обжаловать. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте также: Бывшая структура ЮКОСа сообщила, что отсудила у России $5 млрд Напомним...
29 июля 2021
Бывшая структура ЮКОСа сообщила, что отсудила у России $5 млрд
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы компаний ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl — компенсацию от России в размере $5 млрд и в том числе — проценты и судебные издержки. Об этом 29 июля говорится в сообщении нидерландского фонда...
29 июля 2021
В Нидерландах дали заключение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд
Генеральный прокурор Нидерландов оставил в силе решение о выплате Российской Федерацией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда королевства. «Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить (поданную Россией) кассационную жалобу и...
23 апреля 2021
Бывшим акционерам ЮКОСа отказано в возобновлении исполнения решения суда
Бывшим акционерам ЮКОСа отказано в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Такое решение 14 апреля принял Высокий суд Англии. Об этом на расширенной коллегии Министерства юстиции РФ сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Читайте также: В Нидерландах отклонили...
14 апреля 2021
Минюст РФ назвал возможный срок решения ВС Нидерландов по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов до конца 2021 года может вынести решение по жалобе России о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба Министерства юстиции РФ. «Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до...
5 февраля 2021
В Верховном суде Нидерландов стартовали слушания по делу ЮКОСа
Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов 5 февраля с соблюдением мер предосторожности, связанных с COVID-19. В рамках дела бывшие акционеры компании добиваются от России выплаты свыше $50 млрд. Адвокат российской стороны Роб Мейер призвал судей тщательно изучить все жалобы...
5 февраля 2021
КС разрешил России не платить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Конституционный суд Российской Федерации дал определение, согласно которому, пункт 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» не допускает временного применения международного договора до момента вступления в силу федерального закона о его признании...
26 декабря 2020
В сети оценили перепалку Чубайса и Ходорковского из-за взятки в 1996 году
Заявление спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о том, что обвинение со стороны олигарха Михаила Ходорковского в его сторону, за якобы взятку на выборах РФ 1996 года, является ложью, вызвало обсуждение...
25 декабря 2020
Кургинян рассказал об истинной причине опалы Ходорковского
Опальный олигарх Михаил Ходорковский заслужил все свои сроки после того, как попытался «слить» российское термоядерное оружие в обмен на деньги, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE». «Ходорковский все время хотел...
24 декабря 2020
Путин рассказал о косвенном признании своей вины Ходорковским
Чтобы быть помилованным, Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСА, «косвенно» признал свою вину. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники...
10 декабря 2020
В сети оценили решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Решение Верховного суда Нидерландов отказать России в приостановке процесса выплаты бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по их искам вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». "Для Роснефти…, поглотившей ЮКОС и «Башнефть», 57 миллиардов...
5 декабря 2020
Минюст РФ: решение суда в Нидерландах по делу ЮКОСа необоснованно
Решение Верховного суда Нидерландов, отклонившего ходатайство России по делу ЮКОСа, является необоснованным, сообщили 4 декабря в пресс-службе Министерства юстиции РФ. В министерстве заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в Нидерландах и других юрисдикциях. В Минюсте отметили, что...
4 декабря 2020
В Нидерландах отклонили требование России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России с требованием приостановить исполнение арбитражного решения о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Российская сторона подала ходатайство в июне 2020 года. В решении сказано, что суд не...
4 декабря 2020
Глава Минюста заявил об объявлении России юридической войны
В юридическом направлении России де-факто объявлена война. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. «Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война», — сказал Чуйченко. По его словам, страна должна...
3 декабря 2020