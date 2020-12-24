Москва, 24 декабря, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Опальный олигарх Михаил Ходорковский заслужил все свои сроки после того, как попытался «слить» российское термоядерное оружие в обмен на деньги, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Ходорковский

«Ходорковский все время хотел сыграть в диалог с силовиками. Фатальные ошибки Ходорковского начались тогда, когда он затеял скупку голосов в Думу, это была большая акция, очень глупая. Это — вера в деньги. У него поехала крыша, когда на совете нефтяных олигархов мира он сидел за главным столом, а Чейни, вице-президент, сидел за приставным столом рядом. И он решил, что он оседал всё, он в этот момент предложил проект «мы сливаем термояд, а нам дают $200 млрд»… я забыл, гроши какие-то. И тут вся элита возбухнула», — заявил Кургинян.

Смысл же, почему западническая элита России так поступила заключается в том, что пока есть термоядерное оружие, они защищены, а как только они сдадут страну, «слив термояд», они тут же загремят в зарубежные тюрьмы, а всё их имущество вместе со страной будет отнято.