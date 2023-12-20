* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Помилование президентом РФ Владимиром Путиным десять лет назад бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) произошло из человеческих соображений. Глава государства не жалеет об этом, заявил 20 декабря на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)

«Тогда были определённые заверения со стороны господина Ходорковского, просьба и, действительно, президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение», — сказал Песков.

Комментируя обещания Ходорковского, что он не будет заниматься политикой, представитель Кремля отметил, что они остались только на бумаге.

«Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», — указал Песков.

Дело ЮКОСа

В 2003 году основных совладельцев ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», включая Ходорковского, обвинили в хищениях и неуплате налогов.

После этого Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года.

В 2005 году суд признал его виновным в мошенничестве, уходе от налогов и других преступлениях.

В 2010–2011 гг. был приговорен к 14 годам колонии по новым обвинениям.

Помилование

В декабре 2013 года Путин подписал Указ «О помиловании Ходорковского М. Б.». Фактически отбытый олигархом срок составил десять лет и два месяца.

В 2020 году глава государства, комментируя ситуацию с процедурой помилования в России, отметил, что Ходорковский «косвенно признал»свою вину.

«В письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошёл на это и помиловал его», — сказал тогда Путин.

Ходорковский после помилования

После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии.

В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.

Впрочем экс-глава ЮКОСа, давно проживающий за рубежом, продолжает получать доход от российской недвижимости. Судебные процессы, последовавшие за делом ЮКОСа, до сих пор не завершены. Один из них развернулся вокруг загородного кооператива «Яблоневый сад» в подмосковном посёлке Барвиха — последнего имущества Ходорковского и других бывших топ-менеджеров ЮКОСа в России. Несмотря на уголовное дело, особняки и дорогостоящие участки до сих пор не изъяты и продолжают приносить доход своим владельцам.

Ходорковский и бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые до сих пор числятся в международном розыске, получают с «Яблоневого сада» примерно по $1,5 млн в год. Риэлторское агентство занимается продажей и сдачей в аренду арестованных особняков и участков.