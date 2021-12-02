Вашингтон, 2 декабря, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Апелляционный суд округа Колумбия (США) 1 декабря вынес постановление о прекращении дела, в рамках которого экс-акционеры российской компании ЮКОС пытались взыскать с России 50 млрд долларов. Это следует из текста постановления, размещённого в электронной базе суда.

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Бывшие акционеры ЮКОСа добивались отмены решения нижестоящей инстанции, которая в ноябре 2020 года удовлетворила ходатайство России о приостановке судебного разбирательства по их иску.

из постановления суда «После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено».

Как сообщало ИА REGNUM, американский суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании «ЮКОС» до завершения процедур в Нидерландах.

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