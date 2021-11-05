Москва, 5 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Решение Верховного суда Нидерландов об аннулировании вердикта Апелляционного суда Гааги по искам бывших акционеров ЮКОСа принято в соответствии с принципами верховенства права и независимости правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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Ранее 5 ноября Верховный суд Нидерландов закончил рассмотрение кассационной жалобы России в отношении вердикта Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Этот вердикт ненадолго восстанавливал арбитражные решения 2014 года, согласно которым РФ должна была выплатить бывшим крупным акционерам ЮКОСа более $50 млрд.

В кассации Российской Федерации говорилось о неправомерности выводов суда в Гааге. Верховный суд Нидерландов согласился с выдвинутыми аргументами и вернул дело на дополнительное рассмотрение в суд города Амстердам.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приветствует решение Верховного суда Нидерландов», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В заявлении подчёркивается, что бывшие российские акционеры, завладевшие ЮКОСом незаконным путём, выводили деньги из России для их отмывания и ухода от уплаты налогов. Также они совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в Гааге.

При этом отмечается, что высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции РФ. В противном случае суд мог бы полностью отменить арбитражные решения уже на этой стадии.