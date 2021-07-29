Москва, 29 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура не согласна с решением международного арбитража о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital и готовится его обжаловать. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

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Напомним, трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с РФ $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки.

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным, — подчеркнул представитель Генпрокуратуры в беседе с ТАСС. — Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение».

В ведомстве добавили, что в ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Это позволило отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований, а мнения арбитров относительно подсудности иска разделились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы компаний ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl — компенсацию от России в размере $5 млрд и в том числе — проценты и судебные издержки. Изначально Yukos Capital Sarl в рамках инициированного в 2013 года арбитражного разбирательства в отношении России требовала $13 млрд.

В решение суда определено, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, подписанный РФ в 1994 году и временно применявшийся, однако не ратифицированный.

Напомним, компания Yukos Capital Sarl инициировала арбитражное разбирательство в отношении России в 2013 году, и вначале требовала $13 млрд.