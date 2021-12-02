Вашингтон, 2 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Постановление о прекращении дела по иску бывших акционеров компании ЮКОС о взыскании с России $50 млрд вынес 1 декабря апелляционный суд округа Колумбия (США). Это следует из текста постановления, которое размещено в электронной базе суда.

bykst Суд. США

При этом экс-акционеры компании ЮКОС добавились в суде отмены нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре минувшего года ходатайство России о приостановке разбирательства.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», — указывается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября американский суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании «ЮКОС» до завершения процедур в Нидерландах.