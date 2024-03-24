Красногорск, 24 марта, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Служба охраны подмосковного концертного зала «Крокус сити холл» была бессильна против террористов, вооружённых автоматами, заявил 24 марта владелец «Крокус групп» Араз Агаларов.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владелец «Крокус групп» Араз Агаларов

«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать <…> Ну что может сделать служба безопасности против этого?» — сказал Агаларов.

По его словам, после теракта обнаружили около 600 гильз. Предприниматель назвал атаку боевиков на «Крокус» войсковой операцией.

Агаларов также указал на то, что террористы стремились погубить как можно больше людей, так как не только их расстреливали, но также устроили пожар, применяя горючие и взрывчатые вещества. Боевики хотели, чтобы посетители заживо сгорели в концертном зале, отметил Агаларов в интервью РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Агаларов сообщил, что террористы проникли в «Крокус» через окно находящегося по соседству выставочного центра. Они начали стрелять по всем подряд, в том числе с самого начала убили охранника и ранили другого, заявил владелец центра.

Охранник «Крокуса» Алексей Осанушков, рассказал, что находился там вечером 22 марта, когда террористы начали расстреливать всех подряд. Они в том числе убили его коллегу. Многие посетители в это время просто сели на пол и закрыли голову руками, Осанушков вывел, кого мог, в служебное помещение, закрыл дверь перед боевиками, а потом вывел более 100 человек из здания.

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По информации ФСБ, террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться, совершив преступление. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых, убивавших людей в концертном зале. Четверых подозреваемых в совершении теракта поймали в Брянской области. По последней информации СК России, от рук террористов в «Крокусе» погибли 133 человека. Минздрав Подмосковья сообщил о 154 пострадавших.