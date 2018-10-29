Юрий Григорук
Последние публикации
Зачем Ярош отвёл свои воинские подразделения из Донбасса
В середине октября Дмитрий Ярош в родном Днепропетровске объявил о том, что последние подконтрольные ему формирования ушли с линии соприкосновения. «5-й и 8-й отдельные батальоны Украинский добровольческой армии (УДА) выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Сегодня главная задача для УДА —...
29 октября 2018
Герои Майдана и здесь победили «злочинну владу»: никто не украл больше них
Украинское общество уже пару дней яростно бурлит — все живо обсуждают тот факт, что более 103.000 украинских депутатов, судей и чиновников заполнили электронные декларации, которые находятся в открытом доступе. Сначала пару фактов предыстории. Когда украинский кабмин целый год слёзно уговаривал МВФ...
31 октября 2016
«Интер» Лёвочкина на аутодафе: Киевская «революция» сжигает своих отцов
31 августа главный полицейский Украины Арсен Аваков в Facebook написал донос в службу безопасности Украины на телеканал «Интер», а 4 сентября его «активисты» предприняли атаку на канал. Видимо, в украинской полиции, созданной при непосредственном посредничестве специально приглашённой Аваковым...
5 сентября 2016
Социальный эксперимент МВФ и кабмина над Украиной
План многоэтапного повышения тарифов на электроэнергию был введён постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ещё 22 февраля 2015-го. И по нему с 1 сентября городские жители, расходующие до 100 киловатт-часов в...
2 сентября 2016
Украина: продать всё — не заплатить ни гривны
Министр финансов Украины Александр Данилюк выступил с новым «реформаторским» предложением: прекратить выплачивать студентам стипендии. А министр образования Лилия Гриневич решила поддержать «рацпредложение» коллеги, а не своих подопечных. «Усовершенствованная система» выплаты стипендий украинским...
2 сентября 2016
Шило, мыло, перчатки, прокладки: Замена в руководстве команды Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден сменить главу своей администрации из-за того, что занимавший эту должность Борис Ложкин повторно подал прошение об отставке (в первый раз — в мае 2016). Бывший медиа-магнат и харьковчанин, 44-летний Ложкин покинул Банковую по своему желанию. О причинах...
30 августа 2016
Новый курс властей Украины: Вернуть Львов полякам!!
Как известно, в результате журналистского расследования было выявлено, что в раннем возрасте Андрею Парубию был поставлен диагноз «лёгкая форма умственной отсталости — дебильность с периодическими приступами афазии (нарушение речи — авт.)». Бывшие соседи и школьные учителя это подтверждают. Причём...
26 августа 2016
Украинская демография: минус 10 миллионов
Несколько лет назад, ещё во времена дореволюционной Украины, на биллбордах страны размещалась серия социальных плакатов. Общий смысл был в том, что стране не хватает космонавтов, учёных, футболистов и т.д., и поэтому завершающий аккорд социальной рекламы призывал любить друг друга. То есть...
18 августа 2016