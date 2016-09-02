



Украина

Министр финансов Украины Александр Данилюк выступил с новым «реформаторским» предложением: прекратить выплачивать студентам стипендии. А министр образования Лилия Гриневич решила поддержать «рацпредложение» коллеги, а не своих подопечных.

«Усовершенствованная система» выплаты стипендий украинским студентам должна вступить в силу с 1 января 2017-го. Об этом заявил первый зам пани Гриневич — Владимир Ковтунец: «Очевидно (кому? — авт.), будет изменена система выплаты стипендий. Стипендии ориентировочно (!) будут получать все студенты за высокие чрезвычайные (это какие? — авт.) успехи в учёбе. Возможно (!), будет гарантирована стипендия для инженерных, естественных, образовательных специальностей (там проблемы с набором) и стипендия для тех, кто успешно учится, но семья имеет невысокие (какие именно? — авт.) доходы».

А зам Данилюка — Сергей Марченко — заявил, что стипендию на Украине должны получать только лучшие студенты за счёт средств «специально созданного стипендиального фонда». Очередной фонд, из которого можно красть? Видимо, идея эта очень понравилась студентам, и они угостили пана Марченко тортом. Причём вручили ему прямо по его физиономии.

«А чем же это «Онижедети» недовольны?! Разве не они сами скакали на майдане и привели к власти всех этих прекрасных чуваков, которые сейчас отжимают у них стипендии?! Допрыгались, безмозглые существа? Учиться надо было, а не по майдану в кастрюлях прыгать! Вот теперь и получите вкусненькую европейскую реформаторскую дулю. А ведь могли и дальше стипуху получать!» — жёстко комментирует адвокат Татьяна Монтян. Впрочем, должен защитить большую часть студентов, которые, возможно, и желали перемен, но на майдан не ходили. А ведь были и есть те (и теперь наверняка их станет больше), которые не поддерживают украинский госпереворот.

Удивительно, но пока никто (даже Мустафа Наейм!) не призывает брать с собой чай, зонтики, хорошее настроение и идти на майдан. А знаете почему? Это ведь при «преступной власти» Виктора Януковича можно было ради мифического вступления в Евросоюз и кружевных трусиков начать разрушение страны и гражданскую войну. А при «демократическом» и «народном» режиме ведь за антиправительственный протест можно схлопотать вполне реальный срок по политической статье, вплоть до «измены родине».

Политолог Константин Бондаренко обратил внимание на то, что провластная «бригада скорой интеллектуальной помощи» в соцсетях начала использовать одни и те же аргументы против протестующих студентов. Видимо, ими получена свыше новая инструкция к действию. Правда, аргументов набрали не так уж много. Вот они:

* стипендии — это пережиток советской эпохи, анахронизм, и чем быстрее мы от них избавимся, тем лучше будет для общества, т. е. подводка под декоммунизацию;

* стипендии и так мизерные, так зачем их платить?

* студенты должны были бы задуматься, что в их возрасте герои отдавали свою жизнь за Украину, а не требовали стипендий;

* всех студентов, кто протестовал, надо отправить на передовую «АТО» или рыть окопы.

«А что вы хотели? Это лишь цветочки. Ягодки будут скоро. А что касается торта, который бросили в лицо чиновнику… Тут всё просто. Если это торт Roshen — значит, студенты поддержали миролюбивую политику президента Украины. А если нет — тогда уже вопрос к спецслужбам. Явно Путин постарался!» — сарказничает эксперт.

И вот образчик того, о чём упоминал Константин Бондаренко. Некто Сергей Галкин написал чуть ли не диссертацию на тему, как хорошо украинским студентам будет жить без стипендии. Ремарка: судя по тому, что блогер пишет грамотно (причём пафосно-псевдонаучным языком), он уже явно успел отучиться, получая при этом стипендию. Ну это я так, к слову…

«Раздутый украинский бюджет требовал тотальной экономии уже давно, но на радикальные меры — впервые со времен евромайдана — решился лишь Минфин под руководством министра-либертарианца Александра Данилюка. В министерстве образования же заявили, что не поддержат инициативы (это неправда — авт.), «направленные на снижение уровня стипендиального обеспечения студентов», а профсоюзы студентов уже грозят «новым майданом». И далее автор объясняет, почему «меры Минфина стоило принять ещё вчера и почему современные студенты должны перестать жить в атавистическом мире советского образования».

«Неолиберальная модель, реализуемая в Украине, ведёт к катастрофическому расслоению общества, социальному неравенству, — комментирует политолог Алекандр Дудчак. — Украина превращена в колониальную территорию. Но и верхушка местного общества — лишь колониальная администрация, работающая по найму у транснационального капитала. В таких условиях Украине не нужны таланты из народа, а социальные лифты, ранее предоставляемые образованием, ликвидируются. Нет нужды в отечественной науке, в разработке собственных технологий. Удел Украины в будущем — отвёрточная сборка, агросектор ГМО, захоронение ядерных отходов и размещение грязного производства. Поэтому действия Минфина полностью вписываются в стратегию, написанную для Украины Западом». Эта версия эксперта всё объясняет. И для её опровержения аргументов я не вижу.

Раздутый украинский бюджет требует тотальной экономии? С этим спорить трудно. Но два встречных вопроса! 1) Кто раздул? Не Арсений ли понимаешь наш Яценюк, заложивший в него, например, миллионы на «строительство» стены имени себя? Может, пора прекратить рыть «сенину яму»? 2) Экономить надо? Конечно! Так господа «слуги народа», начните с себя! Что же вы постоянно увеличиваете свои зарплаты и льготы? Неужели так бедны? Так найдите себе подработки!

«825 гривен сейчас без необходимости работать или большая сумма денег в будущем — при условии, что придётся тратить время на «внеурочные» подработки. Абсолютная неподготовленность к профессиональному будущему плюс 825 гривен сейчас — или долгое и утомительное развитие собственного профессионализма плюс много гривен в будущем», — умничает Сергей Галкин. Разумеется, он прекрасно понимает, что написал чушь. Говорят, что с дураком спорить нельзя, чтобы не скатиться к его уровню. Но автор оды Данилюку и Гриневич вовсе не дурак, а весьма опытный демагог-манипулятор. Поэтому я без проблем выведу его из нагнанной им мути на чистую воду.

Во-первых, пан Галкин спалился на том, что не привёл примера из собственного опыта (или хотя бы однокурсников) того, как замечательно он обходился и без этой подачки-стипендии и сколько миллионов он нынче благодаря этому альтруизму зарабатывает. Во-вторых, сообщаю оппоненту совершенно эксклюзивную информацию: на 825 гривен на Украине жить невозможно даже студенту. И поэтому многие из них и так стараются найти подработку. Но тут, чёрт побери, засада: на «реформируемой» Украине постоянно уменьшается число рабочих мест, коих не хватает выпускникам вузов с дипломами! Читатель, надеюсь, вы разрешите мне не комментировать абсолютную муру про то, что, пропуская лекции и лабораторные занятия, студенты якобы лучше подготовятся к профессиональному будущему, и что они все как один мечтают долго и мучительно саморазвиваться, торгуя по ночам пивом в ларьке (если повезёт).

«Сама ситуация, при которой активные молодые люди, имеющие на руках все козыри (какие?! — авт.) для изменения окружающего мира и простора собственного кармана, становятся в один ряд с обивающими пороги собесов иждивенцами и пенсионерами, выглядит абсурдной». Правильно! Автор аккуратно подводит нас к мысли о необходимости упразднения пенсий и социальных льгот — видимо, ему уже заказана такая статья. «Молодое поколение украинцев, да и другие их постсоветские сверстники…» — после этого уже откровенного бреда сивого мерина я бросил читать этот опус, опасаясь за свой разум.

Ясное дело, что невозможно одновременно нормально учиться и полноценно работать. Т. е. если родители не спонсируют будущее своих детей («а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» — Виталий Кличко), то их чада просто будут недостойны учиться в вузах! Правда, есть ещё один выход для студентов — криминальный: можно в свободное от учёбы время как минимум красть. При нынешней бутафорской полиции это, думаю, будет не очень сложно делать. Так что «экономия» Минфина и Минобразования добавит работы МВД. А впрочем, вряд ли — там даже с хулиганами справиться не могут…

Экономист Александр Охрименко также думает, что стипендии только портят студентов. «В вузы должны идти учиться только дети состоятельных родителей, которые могут платить за них! Нам нужно, наконец, принять в Верховной раде закон «О кухаркиных детях» и навести порядок в нашей интеллигенции. А то много кухаркиных детей теперь имеют дипломы, а это недопустимо для будущего европейского выбора Украины! Кухаркины дети должны работать на заводах или на полях, а не сидеть в офисах. Тем более что в ЕС нужны как раз гастарбайтеры рабочих профессий», — заявил эксперт, хитро усмехаясь в бороду.

Пользователи соцсетей решили перещеголять Данилюка, Гриневич и Галкина, вместе взятых. К примеру, они предложили вместе со стипендией отменить и госзаказы на специалистов — пусть платят все официально. Наиболее радикален Алексей Сингур: «Не надо и высшего образования — всё равно ничему не учат, а если уж действительно талант, то пусть в Массачусетс поступает. В конце концов, в Буркина Фасо вообще нет госзаказа и стипендий, да и университетов, чем же Украина отличается от этого Буркина Фасо (и «АТО» там вообще 40 лет идёт без перерыва, кстати)?» И то правда — судя по «реформам» школьной программы (перенос освоения таблицы умножения в 4-й класс и др.) и попытке приобщить к труду студентов, грамотные и способные думать люди Украине не нужны. Пасти коров на полях с ГМО рапсом и мыть европейские туалеты можно и без диплома, и даже без аттестата.

Если Украине не нужно столько дипломированных специалистов, то логично будет сократить число вузов и специальностей. Но как же отказаться от соблазна попилить те суммы, которые сейчас выплачиваются всяким бездельникам, не желающим работать ради блага «слуг народа»? Вон Яценюк свой миллиард заработал, а они ведь тоже хотят! «Ну чем я хуже?!» А ведь есть ещё один довод, о котором пока не все догадались. Пока что стипендии отменят не поголовно, их якобы оставят лишь тем, кто из бедных семей (т.е. подавляющее большинство?), и тем, кто ну очень хорошо будет учиться. Представляете, какое поле непаханое для коррупционеров — преподавателей и ректоров? А от них финансовые ручейки потянутся выше, и заветный миллиард станет более осязаемым…

Было бы неправильным не послушать «начальника транспортного цеха». «Стипендии сейчас получают студенты со средним баллом, соответствующим советской четвёрке, так что при старании получить её совсем нетрудно. Разве что совсем не учиться, — комментирует студентка четвёртого курса Киево-Могилянской академии Диана Григорян. — Если же стипендии отменить, то в первую очередь изменится ситуация для приезжих студентов, которые на эти 830 гривен живут. Сейчас на эти деньги они могут купить себе проездной, 22 скромных обеда и гречку или овсянку на завтрак. После отмены стипендий у них будет три варианта:

1. брать деньги у родителей, к сожалению, такая возможность есть далеко не у всех;

2. не поступать в иногородний вуз, но в этом случае вряд ли можно будет считать, что государство даёт всем равные возможности для получения образования;

3. пойти работать.

По-моему, это неправильно. Заинтересованность студентов и посещаемость занятий уже и так на грани фола, их туда зазывать нужно, а не разгонять! Что это за система, которая принуждает студентов меньше ходить на пары? Если студенты работают, это должно быть осознанным желанием двигаться вверх: либо получать опыт работы в интересующей сфере, либо заработать на путешествие, либо на какую-то нужную покупку. А если они будут работать потому, что нет другого выхода, вряд ли многие смогут выдержать такие нагрузки. К тому же на лекциях студенты должны думать именно о лекциях, а не о том, на какие деньги купить пакет овсянки».

Ну и как я уже писал выше, реальностью может стать и четвёртый вариант, криминальный.

А в заключение анекдот — опять-таки советский.

Сантехник и практикант вместе устраняют аварию — из канализационного люка течёт дерьмо. Сантехник ныряет в бездну. Через минуту выныривает:

— Дай ключ на 19!

Снова ныряет. Через полминуты выныривает:

— Прокладку!

Опять ныряет. Выныривает:

— Ключ на 26.

Через минуту выныривает. Отряхивается, закуривает и говорит практиканту:

— Вот так!.. Учись, сынок! А то так и будешь всю жизнь ключи подавать…