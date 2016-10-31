



Александр Горбаруков ИА REGNUM Летим на Луну! На Украине украдено всё

Украинское общество уже пару дней яростно бурлит — все живо обсуждают тот факт, что более 103.000 украинских депутатов, судей и чиновников заполнили электронные декларации, которые находятся в открытом доступе.

Сначала пару фактов предыстории. Когда украинский кабмин целый год слёзно уговаривал МВФ предоставить очередную дозу долларовой инъекции, то чего только при этом не обещал, как проштрафившийся ребёнок! И тарифы ЖКХ подымем до уровня европейских, и пенсионный возраст увеличим, и даже (оцените, мол, жертву!) заполним и выставим напоказ наши декларации! На что заокеанские банкиры снисходительно ответили: ну, валяйте, а мы посмотрим. И тут правительство начало расшибать в лепёшку население бесконечным увеличением цен, ложно объясняя это требованием МВФ!

Но вот настало время и самим что-то сделать. Нежелание депутатов и чиновников предъявлять народу свои богатства было настолько сильным, что некоторые особо «сознательные» участники майданного госпереворота (Сергей Лещенко, Мустафа Найем и др.) даже обратились с открытым письмом к своим западным благодетелям не давать более кредитов Украине и не открывать границы Европы для граждан страны с победившей «революцией достоинства» (впрочем, вводить безвизовый режим для нас ЕС и не собирается — ну это такое…).

Назначенное на 1 сентября торжественное начало материального стриптиза не состоялось. И лишь спустя 2 месяца украинский олигархат удалось уговорить показать свои состояния. И они принялись стучать по клавиатурам, вписывая в графы декларации многочисленные буквы и цифры. Впрочем, по привычке они и это, казалось бы, серьёзное занятие, превратили в привычный для себя цирк.

Народный депутат Украины фракции от «Блока Петра Порошенко» Николай Фролов заполнил электронную декларацию, но почему-то решил проверить её. При этом он не заглянул на соответствующий сайт, а почему-то послал куда-то запрос. «Каково же было моё изумление, когда на посланные запросы были получены ответы, что, кроме жилья в Запорожье и автомобиля «Хюндай», я числюсь владельцем нескольких квартир в разных городах Украины, в которых никогда не был, а также «Таврии»… Что бы вы сделали в этой ситуации? Наверное, послали бы очередной запрос о том, откуда это взялось? Но наши нардепы не ищут лёгких и логичных путей! Пан Фролов пишет у себя в Facebook: «Мне чужого не надо, но предупреждаю оборотистых малых, которые воспользовались моим честным именем в своих паскудных целях: раз это имущество «де-юре» принадлежит мне, то вам остаётся одно из двух — либо признаться в мошенничестве, либо это «майно» будет принадлежать мне и «де-факто». Нардеп считает (и, наверное, совсем не безосновательно) своих избирателей идиотами, которые способны поверить в эту сказочку.

«Прочитав эту насмешку под названием «декларация Арсена Авакова», я понял, что у меня есть все шансы возглавить список Forbes! — написал в Facebook автор и ведущий телепрограмм Константин Стогний. — У министра «сценарий рюкзака» оценен в миллиард. У меня 120 сценариев документальных фильмов, 6 документальных книг, 3 приключенческие и 5 сценариев по дневникам экспедиций в загадочные места планеты. Но Бог с ними, с этими миллиардами. Надо думать о Душе. И тут тоже депутаты поразили своих избирателей. Член Радикальной партии Андрей Лозовой задекларировал «крест со священными мощами XIII века»! И дело даже не в происхождении этой реликвии (хотя это тема отдельного расследования). Главный вопрос — зачем?!? Может, у кого-то из наших чиновников Чаша Грааля дома завалялась или Плащаница Иисуса…» Ещё круче зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Анатолий Матвиенко. Бывший главный комсомолец Украины задекларировал 1,5 миллиона наличных гривен и… храм Успения Пресвятой Богородицы в Винницкой области.

Самый драчливый и неадекватный член ВР Владимир Парасюк написал, что получил в подарок часы Samsung Gear s2. В графе «описание имущества» указано: «Часы. Подарок. P.S. Принёс Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал». Но пальма первенства безоговорочно принадлежит бывшему командиру батальона «Айдар», а ныне депутату Верховной Рады Сергею Мельничуку. Он задекларировал триллион гривен! Т. е. Примерно $39 млрд, что превосходит состояние всемирного афериста и большого «поклонника» Украины Джорджа Сороса. Пока украинцы пытались посчитать число нулей в триллионе, пресс-секретарь нардепа сначала сказала, что её шеф пошутил. Правда, позже уже прозвучала иная информация — якобы произошёл некий сбой программы.

Но далеко не все поняли и оценили «шутку» бывшего шефа карательного батальона. «Если не будет жёсткой юридической реакции на майданного клоуна, записавшего себе в декларацию триллион гривен, с аналогичным успехом туда можно будет безнаказанно записывать и стоимость собственного детородного органа», — раскритиковал юрист Андрей Портнов.

И такой немаловажный нюанс: откуда взялась огромная масса этой наличной валюты, задекларированной практически всеми «революционерами»? Где они её купили?!? «Напомню, на протяжении большей части времени официально, по решению НБУ, можно было приобрести валюту на сумму, эквивалентную $200 в день или $4400 в месяц, и с паспортом, — акцентирует внимание тележурналист Александр Дубинский. — Например, замглавы НБУ Екатерине Рожковой на покупку своих $370 000 в кэше понадобилось бы 84 месяца каждодневных походов в обменные пункты. Её начальнице Валерии Гонтаревой, чтобы купить $1,83 млн — 415 месяцев. Почувствуйте себя в очередной раз лохами. Революционными».

Впрочем, есть эксперты, которые философски подошли к этим декларациям украинских политиков, даже с цинизмом и скептицизмом. «Очевидно, во многих случаях депутаты просто не смогли правильно подсчитать количество нулей (это о Мельничуке с его триллионом, при том, что в прошлом году весь ВВП Украины был несколько больше квадриллиона). Однако, во многих случаях, это, очевидно, правда, — так полагает директор центра политического маркетинга Василий Стоякин. — Например, многим киевским муниципальным чиновникам застройщики давали взятки квартирами. Вероятно, не был исключением и юный секретарь Киевсовета Олесь Довгий с его 95 квартирами. Интересно, безусловно, и то, что депутаты хранят значительные суммы в наличке, не рискуя связываться с украинской банковской системой. В целом, однако, я склонен соглашаться с мнением оптимистов — декларирование является важным этапом в завершении периода первоначального накопления капитала. Т. е. , уже накопленное таким образом легализуется (возможно, кстати, авансом — в расчёте на будущие приобретения), а в дальнейшем появление новой собственности будет вызывать вопросы у компетентных органов. Я не склонен считать, что декларирование больших средств политиками сделает их нерукопожатыми на Западе. Но это — однозначный повод для ограничений евроинтеграции. Хотя, например, той же Франции для возражений в связи безвизовым режимом он и не понадобился».

Есть и те, кто сохранил во всей этой камарилье олимпийское спокойствие. «Я один из немногих, кто не заглядывал в списки деклараций. Потому что мне всё равно, кто из ублюдков сколько украл. Легализация украденного проходит нормально. Ну, есть, конечно, зашкаливающие идиоты, но в основном все молодцы. Брали по чину, — рассуждает бизнесмен и поэт Александр Меламуд. — Эй, хранители светлой памяти майдана, вы поняли, что в этих декларациях ваши пенсии, пособия, услуги здравоохранения, образование, вы это понимаете? А понимаете ли вы, что в основе этого беспредела лежит государственный переворот и что лидеры майдана — обычные воры? А понимаете ли вы, что всё это сделано вашими руками? Давайте сначала думать, а потом делать!»

Другой известный бизнесмен — владелец водочной империи «Хортица» Евгений Черняк, впечатлившись задекларированными богатствами, и вовсе попросил себя считать нищим: «После опубликования электронных деклараций украинских чиновников все участники списка Forbes почувствовали себя лохами! С этой минуты прошу считать меня нищебродом! У меня нет наличных миллионов, нет вертолётов, нет коллекции часов, и даже, удивитесь, нет личной церкви». Бизнесмен добавил, что его не удивили задекларированные квартиры, дома, миллионы долларов, ибо «главная задача украинских политиков — каждый день продавать Родину. Ничем другим они не заняты. Всё это проявилось в аккурат к хэллоуину, когда ж ещё нечисти проявиться, как не сейчас, в бесовский праздник?! У меня только один вопрос: за всё, что задекларировано у этих подонков, уплачены налоги? И в каком объёме?!»

Первые результаты электронных деклараций показали, что народ действительно сделал правильно, когда вышел на майдан и шёл под пули для того, чтобы их любимые «герои майдана» выбросили из Украины «злочинну владу» и сами заняли места возле кормушки, режет правду-матку глава украинского аналитического центра Александр Охрименко. «Эти декларации ещё раз показывают, что нет разницы между Порошенко и Януковичем и между «злочинной владой» и «героями майдана». Все эти люди хотят только власти и денег. И деньги у них есть. Они своими миллионами и миллиардами просто плюют в лицо украинцам и показывают им какие же они идиоты и дураки, и как их легко обмануть и вывести на майдан».

Даже беглый взгляд на декларации наших госчиновников, начиная от премьера и заканчивая депутатами, показывает, что воруют все и притом много. Как можно объяснить миллионы и миллиарды наличных средств у этих проходимцев? Только взятками и откатами. Все эти требования"давайте повысим тарифы на газ, нужно больше денег на военные расходы"нужны для «откатов» и «заносов».

Не стоит думать, что публичная информация об имуществе наших госчиновников, что-то поменяет. Пока они при власти, их никто не тронет и все эти миллиарды будут просто темой для обсуждения СМИ, а вот НАБУ и СБУ ослепнут и оглохнут. Когда власть поменяется в очередной раз, тогда будут говорить о том, какие были нынче преступники.

«Когда я говорил, что в Украине на руках у населения около 90 млрд наличной валюты, мне постоянно возражали. Но теперь, когда мы увидели декларации наших «героев майдана» и самых независимых депутатов-журналистов, надеюсь, вы согласитесь, что я прав, — продолжил эксперт. — У нас действительно на руках у населения около 90 млрд. наличной валюты, но вот только это «население» любит занимать посты в правительстве, ВР, АП и НБУ и рассказывать нам о реформах и о том, что цены в Украине на газ должны быть, как в ЕС…»

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», буревестник и организатор майдана Мустафа Найем изобразил святую наивность: «Оказалось, что для многих счастье не в деньгах, а в чужой декларации».Это высказывание нардепа вызвало всеобщее негодование среди его подписчиков: и это пишет представитель той части общества, которая до майдана, во время майдана, да и после майдана занималась тем, что заглядывала за чужие заборы, искала золотые унитазы, считала чужие деньги и количество гектаров в Межигорье?!? Декларации, конечно, чужие. Но денежки там, вероятно, наши!

По «шутке Мельничука» в $39 млрд. высказались многие. «Скорее всего, речь идёт об очередной примитивной технологии социальной дезориентации, применённой через близкую к БПП маргинальную фигуру, — полагает исполнительный директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Сегодня мы говорим о «фейках» Мельничука вместо реальных наличных миллионов Демчака, Турчинова, Гройсмана, Порошенко. Но он троллит не олигархов и коррупционеров, а нас в вами. Отвлекает внимание СМИ и дезориентирует общество. Браво кукловодам АП — публикация декларации президента прошла не на фоне социальной агрессии, вызванной ранее другими декларантами, а под смешки. Да и у Порошенко сумма вышла поменьше Мельниченко».

Украинцы шутят, что благодаря е-декларированию нашлись все украденные Виктором Януковичем «Камазы» налички, его золотой унитаз и батон, все кредиты МВФ и ещё много чего «по мелочи». «Даже самому последнему кастрюлеголовому имбецилу стало понятно, за что же на самом деле прыгал майдан и грохнули лауреатов премии Дарвина из Небесной Сотни», — жёстко прокомментировала адвокат Татьяна Монтян.

Кто хотел и мог увидеть, как «слуги народа» откровенно и издевательски веселятся, указывая в своих декларациях чёрт знает что. Тем самым демонстрируя своё истинное отношение и к этому пиар-действу под названием «электронные декларации», и в целом к «борьбе с коррупцией». «Наличие таких колоссальных средств у скромных тружеников Рады должно вызвать вопросы скорее не на Западе (там прекрасно знают, где оседают их взятки в виде «финпомощи Украине»), а у тех граждан Украины, которых данные мельничуки разводили и разводят своими просьбами скинуться по 5−10 гривен на «АТО», — резюмирует политолог Владимир Корнилов.

Не разделяю оптимизма эксперта, о том, что украинцы после этого прозреют и сделают выводы. У меня есть знакомый киевский успешный топ-менеджер. Во время майдана он с друзьями, объезжая посты ГАИ, возили «революционером» купленные за свои деньги продукты и дрова. Недавно поинтересовался у него, как он себя чувствует в постмайданной стране. Он ответил, что нынче Украина на подъёме и скоро всё будет прекрасно. Странно, что в это же время ни я, ни мои друзья, ни эксперты никак не увидят дно пропасти, в которую летит страна. Благодаря, в том числе, и таким «революционерам-оптимистам», которые прекрасную страну довели до гражданской войны и разрухи.