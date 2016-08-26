



unienc.ru Реальная территория и территориальные претензии Украинской народной республики из-под немецкой оккупации. 1918

Как известно, в результате журналистского расследования было выявлено, что в раннем возрасте Андрею Парубию был поставлен диагноз «лёгкая форма умственной отсталости — дебильность с периодическими приступами афазии (нарушение речи — авт.)». Бывшие соседи и школьные учителя это подтверждают. Причём на справке центральной городской больницы Червонограда, подтверждающей этот диагноз будущего коменданта майдана, стоит штамп «Министерство здравоохранения УССР». Может, поэтому третий человек в украинской власти с самой невнятной речью (назвать его «спикером» — пальцы отказываются набрать на клавиатуре) так стремится забыть эту УССР?..

И вот неожиданно он решил подтвердить то, что имеет серьёзные проблемы в умственной деятельности и вряд ли адекватно способен понимать смысл того, что несёт в массы. В интервью президентскому телеканалу Парубий официально заявил, что Верховная рада должна объявить Украину правопреемницей Украинской народной республики, а промежуток с 1920 по 1991 признать периодом оккупации. Очевидно, пан, наивно считающий себя историком, позабыл (не учил?), что за эти годы Украинская Советская Социалистическая Республика трудами Сталина и Хрущёва приросла Крымским полуостровом, Галичиной, Буковиной и Закарпатьем, стала одной из стран, основавших ООН. То есть, следуя этой логике (если это понятие применимо к Парубию), нынешней Украине необходимо вернуть все эти территории России, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии с выплатой контрибуций за оккупацию и соответствующих реституций.

«Парубий мыслит вполне логически, — неожиданно оппонирует политтехнолог Василий Стоякин. — Современная постмайданная Украина не является наследницей УССР, поскольку в принципе отрицает её опыт и какие-либо позитивные изменения за время пребывания Украины в составе СССР». Собственно, это следует из множества уже принятых ВР законодательных актов. «В то же время, принятие такого акта будет иметь морально-психологическое, а не политико-правовое значение, поскольку непосредственное наследование имущества и территории УССР было актуально для Украины 25 лет назад. В нынешней ситуации границы Украины определены заключёнными уже после получения независимости соглашениями, — продолжает эксперт. — Да и вообще, актуальные границы любого государства определяются сейчас США. Ссылки на международное право после Косово особого смысла не имеют».

На самом деле, в словах идейного национал-социалиста (или социал-националиста — кому как нравится) Парубия есть смысл, — соглашается с коллегой историк Владимир Корнилов. «Действительно смешно, что Украина до сих пор официально считается правопреемницей УССР, и при этом громит все символы этой самой УССР, клянёт всех её основателей, называет период существования этой республики исключительно оккупацией. В чём не откажешь украинским неонацистам, так это в идейной последовательности», — комментирует эксперт.

Но если следовать призыву Парубия, возникает ряд сложных для нынешней Украины вопросов. А что делать с собственностью УССР? «Стало быть, надо вернуть её «оккупанту» СССР, точнее его действительной правопреемнице — России! Оставив нынешней Украине лишь построенное при УНР и незалежной Украине (то есть, положа руку на сердце, ни-че-го!). А что делать с дипломами, выданными в «оккупированной» УССР? Признавать их или считать действительными лишь дипломы УНР? Да, и ещё один сложный вопрос! Украина является членом ООН, как правопреемница одного из основателей этой структуры — советской Украины. А если последовать «рацпредложению» Парубия, то нынешнюю Украину следует исключить из ООН и передать эти полномочия правопреемнику УССР. Например, лидеру Компартии Украины Петру Симоненко!».

Напомню, что 21 апреля 1920 Симон Петлюра, возглавлявший правительство УНР, подписал со своим польским коллегой Юзефом Пилсудским «Варшавское соглашение», по которому УНР признала территорией Польши Восточную Галичину и 5 уездов Волыни. Пан Парубий согласен выполнить волю великого украинского патриота Петлюры и отдать эти земли взад? Думаю, поляки ждут этого с нетерпением, а пользователи соцсетей не по-детски запаслись пивом и поп-корном в ожидании момента, когда в Верховной раде начнётся рассмотрение этого вопроса. Возможно поэтому единственным зарубежным президентом на праздновании дня незалэжности в Киеве был лидер Польши Дуда? Ему идея «логопеда» явно понравилась…

Кстати, о параде. Диктору во время его трансляции дали зачитать закадровый текст: «Принципиально, что оружие, которое в основном производилось в советское время, и обеспечивалось комплектующими и элементной базой всего СССР, теперь комплектуется практически за счёт отечественного производства». Правда, увидеть украинскую технику на параде не удалось. Были 2 американских «Хаммера» для начальника парада и министра обороны, а всё остальное — изделия советского ВПК. В т.ч. и БУКи, наличие которых после сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга» начисто отрицалось. Вот так вот — на 25-летие собственной независимости Украина с гордостью похвасталась наследием «оккупанта».

Нечто другое по форме, но аналогичное по смыслу, практически одновременно с Парубием заявил ещё один кандидат в палату №6. «Следующим шагом декоммунизации будет признание периода советской власти в Украине оккупационным, — выпалил директор т.н. института национальной памяти Владимир Вятрович и тоже в эфире всё того же «5 канала». — Когда мы говорим об основе советской власти в Украине, надо понимать, что она была установлена силой, экспортирована извне». Если бы это услышал профессор Преображенский, то решил бы, что за Полиграф Полиграфычем не проследили, и он смог дать многочисленное потомство, — сыронизировал политолог Александр Дудчак.

Украина должна выдвинуть материальные претензии к России за оккупацию с 1918, — подхватил вирус шизофрении лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок. Националист считает, что Верховная рада должна признать «факт оккупации Москвой Украины в период с 1918, когда началась война против Украинской народной республики, и до 1991». Требовать логики от бывшего комсомольца, конечно, наивно, но для дальнейшего анализа ситуации всё же заострю внимание на том, что утверждая об «оккупации с 1918», тем самым Тягнибок отрицает существование УНР. «Следствием этой оккупации был огромный многодесятимиллионный геноцид против украинской нации… двери перед международными судами завтра, перед Нюрнбергом-2 для нас будут открыты… Нам нужно выставлять счёт России и за нынешнюю оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей», — бредит львовский националист.

Вопросы, касаемые административных границ, мы рассмотрели. А ведь возникнут ещё и множество материальных претензий! Если с подачи человека со справкой Украина объявит своей «матерью» УНР, а УССР — «мачехой», то у правопреемника СССР — Российской Федерации — возникнут весьма справедливые требования по реституции всего того, что «оккупант» понастроил на территории Украины. А это будет список на триллионы (и вовсе не гривен!)! Концерны «Антонов» и «Южмаш», Днепровская и другие ГЭС и ТЭС; «Криворожсталь» (проданная индийскому олигарху Митталу) и «Запорожсталь»; метро в Киеве, Харькове, Днепре; «Стирол» и Харьковский тракторный; мосты через Днепр; жилые дома; все АЭС; Львовский и Запорожский автозаводы; и т.д., и т.п. Понастроили ведь столько много чего, эти чёртовы оккупанты!

Кстати, ныне протирающий штаны в кресле одесского губернатора Михаил Саакашвили в бытность свою президентом Грузии уже проделал этот фокус с признанием советской «оккупации», даже музей в Тбилиси на проспекте Руставели создал об этом, как «тяжело» жилось грузинам при советской власти. Но что-то после этого революционного поступка благоденствия в закавказской республике не наступило, и почему-то Михо был с позором оттуда изгнан.

«Диагноз можно было бы поставить и по одной фотографии Парубия, но благодаря озвученному тексту он может быть более точным — фрагментарное или клиповое мышление, — резюмирует Александр Дудчак. — Человек с таким мировоззрением воспринимает окружающее не как нечто целое, а в виде набора не связанных между собой эпизодов. И в этом клиническом случае тоже так — история рассматривается фрагментарно, как набор не связанных событий, несмотря на то, что они имеют отношение к одному и тому же государству. Правопреемственность УНР признаём, а период, в течение которого Украина колоссально увеличила свою территорию и превратилась в мощную республику — игнорируем и ненавидим. Человек с такими симптомами не способен к анализу процессов и ситуации, так как сама информация в его голове задерживается, как вода в решете. Все же для прояснения ситуации лучше обратиться к врачу или хотя бы позвать санитаров».