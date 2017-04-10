



Татьяна Иващенко ИА REGNUM

Несколько лет назад, ещё во времена дореволюционной Украины, на биллбордах страны размещалась серия социальных плакатов. Общий смысл был в том, что стране не хватает космонавтов, учёных, футболистов и т.д., и поэтому завершающий аккорд социальной рекламы призывал любить друг друга. То есть фактически это была акция, призванная способствовать повышению рождаемости в стране.

И если в те благополучные (как нынче стало ясно) времена возникла тревога по поводу ухудшающейся демографической ситуации на Украине, то нынче она просто катастрофическая. Своего максимума численность населения в стране достигла в 1993-м — 52,2 млн. Что долгое время служило основанием для гордого утверждения: «Нас 52 миллиона!» Но, как говорится, недолго музыка играла — с тех пор число украинцев неуклонно уменьшается.

На днях государственная служба статистики Украины обнародовала свежие данные. Численность населения страны по состоянию на 1 июля 2016-го составила 42 658 100 человек. И это на 102 400 человек меньше, чем на начало года. Динамика просто-таки угрожающая: за 16 лет минус почти 10 миллионов, что является мировым «рекордом». В первом полугодии на Украине родилось 190 754 ребёнка, в то время как за аналогичный период 2015-го — 198 287 детей. Надо отметить, что все эти данные подсчитаны без учёта Крыма и зоны проведения т.н. антитеррористической операции на востоке страны.

Но отражают ли эти данные истинное положение дел? Учтены ли более 10 000 погибших жителей Донбасса? И все реальные потери ВСУ, которые пока не обнародованы? А также миллион с лишним жителей зоны АТО, которые были вынуждены покинуть свои жилища? Подсчитав объёмы потребления хлеба и электроэнергии, эксперты пришли к выводу, что в настоящее время население Украины составляет не более 36 миллионов человек. Для сравнения: в послевоенном 1950-м украинцев было 36,5 миллиона.

«Это очень условные числа, — соглашается политолог Александр Дудчак. — Даже по данным МИД Украины, минимум 5 миллионов граждан живут и работают за пределами страны. Демографические показатели начали резко ухудшаться после майдана 2013−2014 — снижается рождаемость и одновременно растёт смертность. Всё больше желающих покинуть Украину в поисках лучшей жизни».

В порыве «праведного гнева» некоторые горячие головы украинских политиков в очередной раз призвали разорвать дипломатические отношения с «агрессором» и ввести визовый режим с Россией. Хотя глава украинского МИДа поспешил заявить, что ничего подобного не планируется. И это вполне понятно (хотя здравомыслие для украинских министров — явление чрезвычайно редкое). «Многие из тех 3 миллионов украинцев, что находятся в РФ, предпочтут не торопиться с возвращением, т.к. перспективы трудоустройства дома очень туманны, — резюмирует Александр Дудчак. — С другой стороны, если 30% трудоспособного населения покинут страну, то оставшиеся дома смогут существовать на переводы, получаемые из-за рубежа. Но это будет означать подтверждение статуса failed state — «несостоявшейся страны».

Слова политолога невольно подтвердила замминистра экономики Украины Наталия Микольская: «По итогам 2016-го, по нашей оценке, из-за мер, введённых Россией, у нас будет потеря для экономики приблизительно $1 миллиард». Что означает дальнейшую стагнацию экономики и, соответственно, уменьшение числа рабочих мест. Согласно данным служб занятости, за последние пару лет количество рабочих мест в стране сократилось на 2,5 миллиона, а 500 000 мелких предпринимателей закрыли свой бизнес. Очевидно, что отток трудоспособного населения будет продолжаться и далее. А более трети граждан Украины и вовсе хотят уехать на ПМЖ.

«Сокращение населения в условиях глубокого социально-экономического и социально-психологического кризиса — явление вполне естественное, — полагает политтехнолог Василий Стоякин. — Мы наблюдали это в 1990-х, видим и теперь. И тогда, и сейчас это было обусловлено идеологией социального дарвинизма, который является обязательным приложением к рыночному фундаментализму от МВФ. При минимальном желании можно даже увидеть в этом злую волю мировой закулисы. Нам ведь порекомендовали стать аграрной державой, забыв при этом напомнить, что для обслуживания аграрного сектора на этой территории нужно порядка 10 миллионов человек, но никак не 40!»

Так вот оно оказывается что! На Украине просто слишком много лишних людей? Поставлена задача передать украинские чернозёмы западным арендаторам лишь с батраками, а надсмотрщиков за рабами они пришлют своих? Поэтому целенаправленно уничтожаются в стране промышленность и здравоохранение, отменяются социальные льготы для пенсионеров и инвалидов, производится дебилизация школьников и студентов? «Но украинское государство даже в этом аспекте действует неэффективно — сокращение населения идёт слишком медленно, хотя АТО, «реформы» МВД и медицины создают для этого уникальные условия», — режет правду-матку Василий Стоякин.

Эксперты из института демографии и социальных исследований Украины называют сложившуюся ситуацию кризисной. Они предполагают, что тенденция к снижению численности населения сохранится и впредь (ну это и без научных прогнозов ясно) и к 2050 году число граждан страны уменьшится до 35 миллионов человек. На мой взгляд, прогноз этот весьма оптимистичен…

Последний раз всеобщая перепись населения в Украине проводилась в 2001-м, следующую планировалось провести в 2011-м, но в силу разных причин она была перенесена аж на 2020-й. А Организация Объединённых Наций рекомендует проводить подобную демографическую оценку один раз в 5−10 лет. Ибо данные старше 10 лет, по оценкам экспертов ООН, содержат слишком много накопленных ошибок и не могут считаться объективными.

«Рождаемость в Украине существенно упала: в условиях кризиса многие украинцы просто боятся заводить детей. Тем более что почти за 3 года, которые прошли после евромайдана, хорошо показали, что наш кризис затянется ещё на 5−7 лет, и поэтому сейчас, увы, не до детей, — пессимистично констатирует экономист Александр Охрименко. — Насчёт иммиграции трудно сказать, что же реально происходит. В Украине сложно получить гражданство, но ещё сложнее отказаться от него! Заявления с просьбой отказаться от украинского паспорта просто игнорируются. Поэтому очень многие украинцы уже давно живут в других странах, получив тамошний паспорт, хотя формально всё ещё числятся гражданами Украины. Тем более что тенденция иммиграции только усиливается. Во многом Украина повторяет опыт Литвы, Польши, Румынии, в которых после начала процесса евроинтеграции в первую очередь начался исход населения в другие, более благополучные, страны».

За 25 лет украинской независимости в фазу стабилизации демографической ситуации мы начали входить в последние годы «злочинной влады» Виктора Януковича. Но поверившая сказкам Арсения Яценюка о скором европейском рае и накормленная печеньками Госдепа от Виктории Нуланд, майданная толпа собственными ногами растоптала своё нормальное настоящее и возможное просветлённое будущее. Резкое снижение выплат при рождении ребёнка, уменьшение государственных расходов на здравоохранение и образование обеспечат дальнейшее.