План многоэтапного повышения тарифов на электроэнергию был введён постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ещё 22 февраля 2015-го. И по нему с 1 сентября городские жители, расходующие до 100 киловатт-часов в месяц, будут платить 71,4 копейки за киловатт-час (ранее — 57 копеек). При использовании от 100 до 600 кВт⋅ч тариф вырос с 99 копеек до 1,29 гривны за кВт⋅ч. Объём, превышающий 600 кВт⋅ч в месяц, будет обходиться в 1,638 гривны вместо прежних 1,56 гривны. Для селян тарифы, разумеется, также повысили. Следующий и якобы последний этап повышения тарифов на электроэнергию начнётся 1 марта 2017-го.

Интерактивная географическая и социально-демографическая карта Украины

Как известно, все свои непопулярные действия в сфере экономики украинская власть объясняет непомерными требованиями заокеанского финансового монстра — МВФ. Но так ли это сейчас и стоит ли вообще выполнять эти требования, если фонд уже более года кредит не выделяет и в ближайшее время, по всей видимости, делать это не собирается?

«Такого прямого требования от МВФ нет. Но при подписании меморандума с этой организацией Украина обязалась избегать т.н. перекрёстного субсидирования, и это обстоятельство опосредованно диктует тактику украинского кабмина в сфере ценообразования ЖКХ, — утверждает эксперт Дмитрий Марунич. — Однако выполнять подписанные обязательства всё-таки необходимо, иначе сорвётся возможность получения кредитов от других финансовых организаций. Теоретически можно, конечно, «забить» на этот кредит, но тогда придётся пересматривать и бюджет этого года. В общем, это несёт серьёзные макроэкономические риски».

О том, что повышение тарифов вовсе не требование МВФ, а желание (точнее, жадность) украинской власти, говорит и экономист Александр Охрименко: «Раньше Арсений Яценюк, а теперь и Владимир Гройсман рассказывают о том, что повышение тарифов на электроэнергию — требование самих украинцев, так как они хотят экономить, и поэтому против низких тарифов. А в действительности у нас долги за электричество составляют около 2 млрд гривен, и всё, чего добьётся наш кабмин, так это увеличения этой суммы в 10 раз! Вот такая у нас «реформа»!»

А социальная ситуация на Украине всё хуже. Кроме роста тарифов при неизменных или даже уменьшающихся доходах в сентябре украинцев ждёт традиционное повышение цен на продукты, бензин, услуги мобильной связи. Вдобавок правительство отменило на три месяца госрегулирование цен на хлеб, крупы, сахар и прочие продукты первой необходимости. Вот пример, который говорит о многом: за первое полугодие 43% всего импорта одежды и обуви на Украину составил секонд-хенд. Для сравнения: всего три года назад, при предыдущей «злочынной» власти этот показатель составлял 3−5%. Ещё несколько красноречивых показателей. За последние три года произошло следующее увеличение тарифов: на холодную воду — в 3 раза; на горячую — в 5,2 раза; на газ — в 9,5 раза; на отопление — в 10 раз. Как говорится, почувствуйте разницу.

Такую удручающую ситуацию Дмитрий Марунич объясняет тем, что над жителями Украины производится некий социальный эксперимент. Видимо, на выживание — сколько можно украсть у пенсионеров, бюджетников и студентов, пока они ещё не все вымерли. Три четверти украинских семей не могут самостоятельно нести бремя этих тарифов и требуют субсидирования. Но ведь и субсидии, если и выплачивают, то они просто смехотворны. Так что спасение утопающих, как всегда, дело рук самих утопающих. Наверное, кто-то из украинского кабмина вскоре будет писать диссертацию на эту тему выживаемости с претензией на выработку ноу-хау. Т.н. врачи, осуществлявшие чудовищные эксперименты в фашистских концлагерях, проводили свои опыты тоже якобы в научных целях.

Украинская экономика (что бы ни врали министры) продолжает своё стремительное движение… вниз. Самое печальное, что прогнозы экспертов, которых власть в упор не слышит, разнятся лишь в одном: сроках продолжения кризиса — от 5 до 10 лет. Причём гарантии того, что страна сможет всё же выйти из финансового штопора, никто дать не рискует. Вот лишь несколько фактов, о которых не говорят ни президент, ни премьер. Спад экономики — почти 60%. В 6,5 раза увеличилось число граждан Украины, живущих за чертой бедности. Провальная «реформа» милиции превратила её в совершенно беспомощную и бесполезную полицию, которая не справляется с увеличивающимся числом убийств и других преступлений. 65% граждан мечтают уехать из страны. Ну и, конечно, не способствует нормальному эмоциональному состоянию продолжающаяся гражданская война в Донбассе. И очередного майдана нет лишь потому, что нет спонсора — организатора бунта против «злочинной влады» — то ли Госдеп уже израсходовал бюджет, выделенный на «цветные революции», то ли им сейчас не до Украины — у самих выборы на носу.

Итак, тарифы повышены, и притом не в последний раз, но граждане страны не смогут оплатить их, даже при всём своём желании и сознательности. «Кризис неплатежей будет нарастать и достигнет пика с началом отопительного сезона, когда придут новые платёжки, — предрекает эксперт Валентин Землянский. — Следствием станут массовые отключения электричества. Доведённые до предела социального напряжения граждане будут вновь самостоятельно подключаться или давать электрикам взятки, чтобы продолжать пользоваться благами цивилизации (в прошлом сезоне подобное уже было по газу). Хотя надо отметить, что доля электроэнергии в общей стоимости услуг ЖКХ составляет 4%. И собственно, главная проблема Украины даже не в повышении тарифов, а в том, что платежеспособность населения уменьшается!»

Замкнутый круг: чем меньше у людей остаётся на руках денег, тем меньше они могут потратить их в розничной торговле и сфере услуг, тем хуже дела в экономике страны. Вся беда в том, что реформы, о которых неустанно говорят в украинском правительстве и которые даже из-за океана разглядела нынешний посол США на Украине Мари Йованович, свелись лишь к повышению тарифов. А уж «реформы» правоохранительной системы имени Хатии Деканоидзе вызывают смех и слёзы одновременно. Помнится, находившийся тогда в оппозиции Арсений Яценюк упрекал премьера Николая Азарова в том, что не используются альтернативные источники энергии (солнечная, ветряная, приливная), и указывал на то, что добываемого на Украине газа достаточно для нужд населения, и поэтому цену на него необходимо существенно снизить. После госпереворота Яценюк занял место премьера и, подняв тариф на газ в 10 раз, теперь с удовольствием тратит украденные миллиарды и даже требует «продолжения банкета» — дальнейшего финансирования Великой Украинской Стены имени себя (называемой в народе «сениной ямой»).

Bloomberg утверждает, что Украина снова находится на грани дефолта. Собственно, после отказа выплатить $3 млрд госдолга России этот самый дефолт фактически уже наступил. И, видимо, это одна из основных причин того, что никто Украине денег в долг давать не хочет. Хотя министр финансов Александр Данилюк то хвастается, что и далее обойдётся без кредитов, то, как мантру, повторяет, что МВФ вот-вот выдаст очередной транш. В этом он похож на украинского президента, который уже в 1366-й раз пообещал, что безвизовый режим (подавляющему большинству украинцев уже не нужный) Украине предоставят через несколько недель… Хотя понять их можно: больше обещать электорату абсолютно нечего.