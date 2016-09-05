



Украина

31 августа главный полицейский Украины Арсен Аваков в Facebook написал донос в службу безопасности Украины на телеканал «Интер», а 4 сентября его «активисты» предприняли атаку на канал.

Видимо, в украинской полиции, созданной при непосредственном посредничестве специально приглашённой Аваковым Хатии Деканоидзе (которая успешно провалила аналогичную «реформу» на родине — в Грузии), уже настолько прекрасны, что Арсен Борисович начал интересоваться делами в вотчине коллег. Ну человек он такой патриотичный! А то, что его подчинённые застреливают граждан при задержании (но даже группой не могут урезонить двух загулявших мажоров), разбили практически все новенькие патрульные автомобили, «не могут» расследовать убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета — так это издержки производства.

Но вернусь к тексту «стука»: «Антиукраинская, антигосударственная позиция телеканала «Интер» — сколько ещё нужно фактов и доказательств?! Нацрада по телевидению — где вы?! Или политическая конъюнктура и клановые интересы так сдавили вам горло, что забыли, зачем вас создали? Обращаюсь к СБУ. Уважаемые коллеги, пауза затянулась — ваша прямая ответственность отреагировать на обнародованные факты! В отношении Сергея Лёвочкина и его политических выкормышей на российские деньги — необходимо непредвзятое расследование и публичное оглашение результатов! Терабайты имеющихся фактов невозможно подделать, как и невозможно спрятать и замолчать!»

Под имеющимися фактами министр имеет в виду демонстрацию в эфире канала акций «Бессмертный полк» и «Всеукраинский Крестный ход», концертов с участием запрещённых в Украине российских артистов (Иосифа Кобзона и Олега Газманова) и отечественных «предателей» (Таисии Повалий и Ани Лорак). «Преступления», конечно, чудовищные…

Тут необходимо пояснить, что у «Интера» фактически 2 владельца: находящийся в Австрии под домашним арестом бизнесмен Дмитрий Фирташ и бывший руководитель администрации президента Виктора Януковича, а ныне депутат Верховной рады от так называемого Оппозиционного блока (контролируемого посольством США) Сергей Лёвочкин. Причём у них чёткое разделение сфер влияния на канале: информационное вещание курирует Лёвочкин, а художественную часть — Фирташ. И именно поэтому ночной разгон кучки протестующих студентов на киевской площади Независимости (с чего и начался майдан с последующим госпереворотом), произведённый по приказу Лёвочкина, «случайно» засняла именно съёмочная группа «Интера». И 4 сентября жгли здание как раз информационного блока канала (фирташевские подразделения находятся в другой части Киева). Кстати, новости там как раз подаются в общей для украинских СМИ антироссийской, антидонбасской истерично-«патриотичной» манере.

Ещё одно необходимое пояснение. Аваков создал практически все так называемые добровольные батальоны — добробаты (в том числе и печально известный «Азов»), и, разумеется, он их ныне абсолютно контролирует. И они представляют такую силу, с которой вынужден считаться даже Пётр Порошенко. Президенту очень хочется устранить фейсбучного министра, но силёнок на это у него не хватает (или смелости?). И вот в последний день лета Аваков пишет пост про необходимость приструнить зарвавшийся «пророссийский» телеканал, проходит 5 дней, ожидавшейся им реакции СБУ не последовало, и тут «активисты» решили самостоятельно преподать «интеровцам» урок патриотизма.

Совпадение? Разумеется! Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк (тот самый, который был изгнан из МЧС за непроходимую тупость и профнепригодность). Он «не исключил, что поджог здания телеканала может быть провокацией, организованной самими сотрудниками «Интера». Вспоминаются истории про «взорвавшийся кондиционер» в здании Луганской обладминистрации, про одесситов, которые сами себя сожгли в Доме профсоюзов, про обстреливающих свои дома жителей Донецка и прочие логические аномалии.

Ничего удивительного! Ведь все эти «активисты» оказались сплошь заслуженными людьми с удостоверениями «патриот Украины». Именно поэтому поджигателей, бандитов, убийц нынче в Украине называют именно «активистами» — ну очень активные они люди, переживающие за свою родину. А как иначе? Поэтому и судить и даже осуждать их нельзя ни в коем случае — они как коровы в Индии священны!

По мнению политолога Константина Бондаренко, нападение на «Интер» — попытка банального рейдерского захвата. «Уже очень давно есть люди, которые этого хотят. «Ноги» этих людей растут из «Народного фронта» (Яценюк, Турчинов, Аваков — Ю.Г.). И сейчас больше всего радуются тому, что происходит с «Интером» люди, близкие к «Народному фронту» и «Укропу». Понятно, что кнопку №1 хотели бы получить в свои руки большое количество наших политиков. Так называемые «мирные активисты» давно выродились в обычных бандитов. Я думаю, что вряд ли на этом остановятся инициаторы данной акции. Это не первое и не последнее нападение».

Сегодня банда завезённой гопоты подожгла здание телеканала «Интер» на улице Щусева. Предполагаю, что данное нападение — это «привет» Авакова Фирташу и Лёвочкину, то есть принуждение к сотрудничеству. Порошенко трусливо молчит. А ведь именно в его интересах сейчас поднять на уши не только ГПУ, но даже СБУ, кричать о «демократии в опасности», чтобы не допустить альянса Фирташа и Авакова. А журналисты «Интера» сегодня вдохнули запах свободы и «гидности». Надеюсь, им теперь понятно, что насилие не выбирает жертв по паспорту, — пишет на своей страничке политик Елена Бондаренко. — Очень малая толика тех, кто относится к этому безобразию, как к преступлению, которое должно быть расследовано и виновные должны быть наказаны. В этом и заключается мировоззренческая и моральная трагедия новостной редакции «Интера» — у него в обществе нет защитников ни с той стороны, ни с этой. Потому что новостная служба канала выбрала для себя нишу, в которой так много приверженцев насилия, беспредела, садистов, убийц. Когда выбираешь своей целевой аудиторией «подонков», будь готов к нападению этой аудитории».

В соцсетях разгорелась бурная дискуссия о том, КАК надо было сжигать «предателей» («Не давайте пожар тушить, забивайте окна, не выпускайте оттуда никого!» или «Бывают же хорошие новости — «Интер» горит!»). О том, что в демократической и цивилизованной европейской стране (коей почему-то считают Украину «активисты») не принято сжигать здания и людей, почему-то почти никто не вспомнил. И даже выдали конкретный рецепт: «Хочешь жить спокойно? Сотвори ад москалю и тогда будет покой. Москаль — не человек, а враг, который несёт зло в твою хату и грабёж, потому что орда ничего не производит, а только грабит, разрушает». Самое интересное, что среди нескольких десятков тех, кому понравилась данная мысль, была некая Настя по фамилии Москаль…

Одни приветствовали расправу над «предателями» и язвили о том, что нечего было быть буревестниками майдана («Рояль в кустах» при избиении «онижедетей» получил своё? Почему я не удивлена? Может, потому, что всё возвращается бумерангом? Пора начинать говорить правду, журналисты. Следующими будете вы. Думайте»), другие всё же нашли мужество и разум посмотреть на ситуацию объективно («20 ублюдков с тряпками на мордах, которых последние пару лет почему-то называют «активистами». В Украине НЕКОМУ защитить от беспредела и насилия. Эта селфи-полиция работает, как девочка по вызову со своим сутенёром, по команде фас, но не как государственный системный правоохранительный орган»).

Традиционно обвинить Путина и в этом преступлении (как и во всех прочих украинских бедах) в Киеве не удалось, видимо, лишь по той причине, что в тот момент президент РФ находился за тысячи километров от Киева, в китайском Гуанчжоу на саммите G20, на который, кстати, Петра Порошенко так и не пригласили, несмотря на всего его потуги.

P.S. Инцидент на этом вовсе не исчерпан: 5 сентября «активисты» начали пикетирование основного здания телеканала «Интер» — обнесли его забором с надписью «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» и установили традиционные палатки. Тем временем, проснулся президент Порошенко. Он провёл совещание с руководителями силовых ведомств (то есть в том числе и с Аваковым!) и поручил взять под контроль расследование и порядок в Киеве. Интересная коллизия…