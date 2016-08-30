



Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос и ложкины

Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден сменить главу своей администрации из-за того, что занимавший эту должность Борис Ложкин повторно подал прошение об отставке (в первый раз — в мае 2016).

Бывший медиа-магнат и харьковчанин, 44-летний Ложкин покинул Банковую по своему желанию. О причинах такого бегства с корабля чуть ниже. А преемником стал его земляк — 43-летний Игорь Райнин, занимавший пост губернатора Харьковской области. На Банковой Райнин не новичок — с ноября 2014 по февраль 2015 он был заместителем Ложкина.

На «хозяйстве» в Харькове пока что осталась 32-летняя Юлия Светличная. Видимо, донжуанская привычка Михаила Саакашвили назначать на государственные должности симпатичных дам оказалась заразительной. Надо ли так понимать, что назначение молодой блондинки, доселе никому неизвестной, на пост губернатора важнейшей области страны, это результат отсутствия в команде президента людей, на которых он может положиться? Или просто нынче нет желающих закрывать грудью политическую амбразуру? Светличная была одной из заместительниц Райнина и, тем самым, влияние Бориса Ложкина на его харьковскую вотчину по-прежнему сохраняется.

Неужели бывший глава администрации президента стал безработным? Такого с номенклатурой, конечно, не бывает. Порошенко назначил его секретарём Национального инвестиционного совета при президенте — консультативно-совещательного органа, который предназначен для популяризации экономического потенциала Украины за рубежом (фантастическая должность, конечно, вроде прокурора Крыма, сидящего в Киеве). «Сегодня нам надо быстро восстановить деятельность Национального инвестиционного совета. Я принял решение, что мы делегируем Бориса Евгеньевича на это ответственное направление работы. Борис, я благодарю тебя за эти 2 года, за то, что ты был и остаёшься рядом, в качестве моего советника», — пояснил президент.

«Кто-то там писал, что Ложкин устал. Наоборот, я воодушевлён проделать большую инвестиционную работу и сделать так, чтобы Украина стала Меккой для иностранных инвестиций», — продолжает фантазировать Борис Ложкин. Что ж, видимо, помещение этого нацсовета придётся расширить — не на улице же держать инвесторов, томящихся в очереди на приём. И вот уже первый пришёл! Согласился сотрудничать с Ложкиным американский миллиардер Джордж Сорос.

«Не успел сбежавший от ответственности Ложкин сменить свою должность, как уже отметился — выписал официальное приглашение козлу в огород — Сороса пригласил к участию в работе Национального инвестиционного совета Украины, который сам только что возглавил, — комментирует политолог Александр Дудчак. — Теперь сотрудничество в сговоре с финансовым жульём мирового уровня называется «привлечением инвестиций». Да уж, и добавить нечего — мошеннику дают карт-бланш ещё чего-нибудь ухватить в Украине…»

Итак, как же всё-таки оценивать смену главного аппаратчика? «Это замена означает, в основном, то, что Борис Ложкин, как человек умный, почувствовал, что Порошенко сливают и его дальнейшее нахождение в этой компании негативно отразится на его репутации и финансах, — высказал гипотезу политтехнолог Василий Стоякин. — Самое время спрыгнуть с поезда, летящего под откос. А Игорь Райнин уже занимал высокий пост в АП, и он одновременно является человеком, близким двум другим харьковчанам — Ложкину и Арсену Авакову. В первом случае, он может быть хорошим преемником, во втором — обеспечить переговоры об уходе министра МВД, против которого развёрнута полномасштабная информационная война».

А стоит ли искать какую-то глубокую подоплёку или политическую интригу в этой чиновничьей рокировке? «Ничего не изменится, — полагает политолог Вадим Карасёв. — Внутренней политикой и впредь будет заниматься Виталий Ковальчук, внешней — Константин Елисеев (а как же Владимир Гройсман и Павел Климкин? Они останутся марионеточными болванчиками? — авт.). Просто поменялся координатор-организатор. Но Ложкин остаётся одним из ключевых игроков команды президента. В начале политического сезона должна быть такая ротация, частичная замена. Причём произошло это по личной инициативе Ложкина. Не нужно искать какое-то недовольство или смену вектора. А Райнин, как человек инициативный и исполнительный, будет заниматься администрированием работы всей команды и только. И, разумеется, это не знак о досрочных парламентских выборах».

А вот экс-министр юстиции Елена Лукаш называет уход Бориса Ложкина весьма своевременным поступком и очень многозначительным, при этом сравнивая его с булгаковским персонажем: «Человек с удивительным чутьём и прозорливостью, столкнувшийся с разбушевавшимися слугами Воланда, но сумевший и уцелеть, и быть в прикупе. Ложкин предрекал «быстрые и эффективные реформы». Не получилось. С его уходом, как автора идеи, наверное, закончится и эра «варягов» — иностранцев в руководстве страны. Тоже как-то не сработало. Но это правило работает всегда: вовремя уйти — это не предать, а предвидеть».

Такая точка зрения, разумеется, весьма популярна в украинском политикуме. «Время идёт и кому-то придётся отвечать за всё, что происходит сейчас в стране. И Ложкин не хочет быть крайним. В своей книге «Третья республика» он даёт понять, что собирается остаться на плаву и после политического поражения президента Порошенко, — поясняет политолог Виктор Небоженко. — Он учёл успешный опыт спасения Владимира Литвина и Сергея Лёвочкина после их своевременного ухода с поста главы АП». Да уж, когда хочется остаться в живых и даже на свободе, то тут уж не до сантиментов и политических друзей — самому бы уцелеть…

Представляется, что в данном случае уместна будет также и шекспировская цитата о сделавшем своё дело Мавре. Ложкин ведь в первую очередь талантливый бизнесмен и, в отличие от его патрона, видимо, у него не получилось совмещать государственные и личные интересы. Если активы Порошенко за время его президентства многократно возросли, то о коммерческих успехах главы его администрации ничего неизвестно. «Когда один олигарх является главой администрации другого олигарха — это всегда конфликт. Для меня удивительно, как это Ложкин так долго продержался на своей должности, — недоумевает политолог Владимир Корнилов. — А Райнин — тёмная лошадка, типичный аппаратчик. Его назначение — это свидетельство того, что Порошенко попытается наладить личный контроль за своей администрацией, давно ему не подчинённой».

Занавес открывается…