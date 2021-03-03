Юлия Холодионова
Доцент кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права Тюменского государственного университета. Кандидат юридических наук. Эксперт по трудовому и семейному праву, медиатор.
Последние публикации
Пьянству – бой: о правилах работы медвытрезвителей
«Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы…», — эта фраза из известного фильма о приключениях Шурика многим запомнилась тем, что еще в советское время принимались меры к нарушителям общественного порядка. В декабре 2020 года Госдумой РФ принят в третьем чтении законопроект, предоставляющий право...
3 марта 2021
Вакцинация от коронавируса: отказаться нельзя заставить
Работодатели обязаны обеспечивать безопасные для работников условия труда (ст. 22, ст. 212 Трудового кодекса РФ), оказывать услуги, проводить работы и производить продукцию, безопасные для потребителей и иных лиц (ст. 11, ст. 24, ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О...
2 марта 2021
«Удалёнка»: как коронавирус изменил нашу работу
В современных условиях быстро меняется совместная трудовая деятельность: принимается новое законодательство, расширяются возможности реализации своих трудовых компетенций. В 2020 году активно стал применяться удаленный труд, когда для соблюдения противокарантинных мер работодатели предлагали...
21 декабря 2020
Рейс отменён. Что делать, если авиакомпания не возвращает деньги за билеты
Коронавирусный туризм По информации Федерального агентства воздушного транспорта, с 00:00 часов 13 марта 2020 года был введен временный запрет на осуществление пассажирских воздушных перевозок с территории РФ на территорию Италии, ФРГ, Испании, Франции и в обратном направлении; с 16 марта 2020 года...
25 июня 2020
Карантин снимают, ответственность остаётся — о правилах охраны труда
В трудовых отношениях на работодателя возлагается обязанность по организации охраны труда работников — ст. ст. 22, 209 ТК РФ. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В связи с необходимостью выхода из карантина на работодателя может быть...
15 июня 2020
«Удалёнка» и «дистанционка»: за и против
Период пандемии коронавируса оказал влияние на многие сферы жизни. 28 марта 2020 года стало для многих работодателей «чёрным» днем, так как они ещё не знали, что их бизнесы могут не вынести нагрузок «коронавирусного» времени: отсутствие клиентов, невозможность работать в прежних условиях...
4 июня 2020
От масок до приказов: всё о выходе на работу после режима самоизоляции
31 мая 2020 года для многих регионов России может завершиться режим самоизоляции и вероятно возобновление нормального графика работы. Например, в Тюменской области приостановка выхода из режима самоизоляции и режима повышенной готовности ориентирует граждан на 31 мая, но с учетом эпидемической...
27 мая 2020
Нерабочие дни из-за COVID-19 закончились: что дальше
11 мая 2020 года президент РФ сообщил в своем обращении к нации, что заканчиваются нерабочие дни и что в нашем государстве в каждом регионе начинается поэтапная подготовка к выходу из удаленки в оффлайн. Казалось бы, можно радоваться этому повороту событий, однако есть вопросы, которые требуют...
12 мая 2020
Отменить нельзя: о законности дистанционного образования
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается в ст. 13, что при реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное...
4 мая 2020
Когда есть повод для отстранения — о работе в период коронавируса
Среди полномочий работодателя по приему на работу, переводам и увольнению, в законе имеется еще одна правовая конструкция — отстранение от работы. В период пандемии коронавируса некоторым работодателям приходится применять и ее, особенно к тем работникам, которые недавно вернулись после отдыха в...
27 апреля 2020
Виновен! Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции
Сейчас довольно часто можно услышать фразу: «Оставайтесь дома». Казалось бы, нет ничего невозможного. Однако докарантинное время предполагало активность граждан: их трудовую деятельность, дружеское общение, прогулки с детьми и со старшими родственниками. Сейчас многое поменялось. С 30 марта 2020...
24 апреля 2020
Работали — не работали, а зарплата по расписанию
Нерабочие дни, объявленные Указами Президента РФ: от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением...
21 апреля 2020
Индустрия красоты на карантине: штрафы до 1 млн рублей и дисквалификация
Организации бьюти-сферы переживают не лучшие времена на карантине. Эта сфера, как и многие сферы услуг, отнесена к наиболее пострадавшим, потому что рассчитана на личное присутствие клиента. По данным открытых источников, на 2019 год в Москве и Московской области зарегистрировано 17 411 организаций...
17 апреля 2020
Что делать, если тебя увольняют в «коронавирус». Инструкция
Увольнение в «коронавирус»… Что происходит вообще? Для многих работающих нет полной ясности, что на самом деле происходит с трудовыми отношениями. Объявленные главой государства нерабочие дни, казалось бы, предполагают сохранение всех без исключения рабочих мест, но иногда работодатель вынужден...
15 апреля 2020
Как платить алименты в условиях коронавируса
В соответствии с Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Они могут договориться о порядке и формах предоставления содержания своим несовершеннолетним детям, в том числе могут заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, которое будет...
14 апреля 2020
Отпуск за свой счёт или увольнение: чего ждать из-за COVID-19
Если рассматривать с позиции закона и трудового законодательства, то стоит начать с того, что, согласно ст. 91 ТК РФ, рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности...
9 апреля 2020