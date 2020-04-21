Нерабочие дни, объявленные Указами Президента РФ: от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и продленные по 30 апреля 2020 года, подлежат оплате при условии, что работодатель обеспечил работников производственными заданиями и наладил отчетность за их выполнение. Пребывание работников в домашних условиях из-за невозможности присутствия в офисах не является основанием для отказа в оплате труда. Давайте разбираться по порядку.

Иван Шилов ИА REGNUM Карантин

Ст. 129 ТК РФ предусматривает полное определение заработной платы. Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Заработная плата является гарантией трудовой деятельности, которая выплачивается за труд, который выполнен или должен быть выполнен. Что это значит? Про труд, который выполнен, понятно, потому что видны результаты, например, работник трудился все нерабочие дни в продуктовом магазине или аптеке, имеется выручка и отчет по той продукции, которая реализована. А если труд не выполнен, как тогда? В данном случае необходимо исходить из того, что для каждого работника устанавливаются нормы труда, традиционно — режим труда 5/2 и норма рабочего времени в день — не более 8 часов. Если работник не находился в офисе, гарантирована ли ему оплата труда? Однозначно, да, потому что трудовые отношения продолжаются и табель учета рабочего времени ведется. Кстати, про табель: в табеле учета рабочего времени у работников, находящихся дома, нужно проставить отметки «ОВ» — оплачиваемый выходной день или «НО» — нерабочий оплачиваемый день. Что лучше? Лучше второй вариант, так как выходные дни будут оплачены по среднедневному тарифу, а нерабочие дни. в соответствии с Указами Президента РФ, будут оплачиваться с полным сохранением заработка.

В настоящее время изменился производственный календарь и сократилось число рабочих дней, но этот факт не должен повлиять на сокращение зарплат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Объявление о закрытии магазина на период режима самоизоляции

Действительно, не все работники сидят дома. Продолжают трудиться медицинские работники, коммунальщики, работники торговли продуктами и товарами первой необходимости, работники ПФР, ФСС, ФМС и предприятий непрерывного цикла. В настоящее время работодатель определяется с решением вопроса о том, без каких работников сейчас предприятие не сможет обойтись и кого можно перевести на дистанционный труд. А если это невозможно по специфике деятельности, то вывести на работу с выдачей справки, которая свидетельствует о необходимости присутствия такого работника на рабочем месте. Оплата труда таких работников осуществляется в обычном режиме, не двойном, как этого требует ст. 153 ТК РФ, устанавливающая двойной размер оплаты для тех, кто работает в выходной или праздничный день.

Следующий вопрос по окладникам и сдельщикам. Если по первым, в принципе, понятно — гарантированные выплаты, то есть если будет отработано 19 рабочих дней в марте, работник получит оклад за два месяца полностью. Если помимо оклада предусматривается выплата премии, которая носит постоянный характер и выплачивается ежемесячно в одинаковом размере, премию работникам также надо будет выплатить в полном объеме. В то же время многие работодатели разделяют заработную плату на оклад и премию. Например, работнику может быть установлен оклад и выплачиваться ежемесячная премия в размере …% процентов от оклада. И трудовым договором или локальным актом предусматривается, что премия выплачивается при условии добросовестного исполнения работником трудовых обязанностей и при отсутствии дисциплинарки. Если система оплаты труда выглядит именно так, то представляется, что за март и апрель 2020 года работнику может быть выплачена премия в полном объеме, при соблюдении условий премирования и отработке 19 рабочих дней. Если же выплата премии поставлена в зависимость от итогов работы, например, премия выплачивается при достижении определенных количественных показателей, и ее размер ежемесячно изменяется, при определении размера за конкретный месяц (март или апрель) надо учитывать показатели премирования и то, насколько они выполнены. Также надо отметить, что довольно часто премия рассматривается как право поощрения работника работодателем (ст. 22 ТК РФ). В локальном акте организации, например в Положении о премировании, может быть установлено, что премия выплачивается при достижении определенных финансовых результатов и работодатель ВПРАВЕ принять решение о поощрении таким образом. Соответственно, если премия — необязательная выплата, то и выплачивать ее работодатель будет по своему усмотрению. Кстати, в формулировках трудовых договоров довольно часто говорится именно о праве, а не обязанности поощрения работников премией. Не является нарушением прав работников невыплата премий, если они установлены как право поощрения, судебная практика в данном случае придерживается такой же позиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа продуктового супермаркета в период самоизоляции

По сдельщикам требуется разъяснение. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 апреля 2020 г. «Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели», работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере». Здесь надо отметить, что в рекомендациях повторяется принцип, который сформулирован в ст. 112 ТК РФ в отношении оплаты сдельщикам нерабочих праздничных дней. Дело в том, что оплата труда сдельщиков целиком зависит от выработки. И если в определенные дни они работать не будут, их заработок уменьшается. Таким образом, для оплаты нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239, работодатели должны предусмотреть сдельщикам специальное вознаграждение и прописать его размер в локальном акте. Но если таких данных нет или нет соответствующего локального акта, то работодателю нужно срочно прописать правила оплаты по сдельной системе в Приказе по предприятию и ознакомить с ним работников. Как вариант, в дальнейшем эти правила можно отразить в Положении об оплате труда.

Справедливо было бы сохранить за работниками средний дневной заработок за каждый нерабочий день, приходящийся на период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. Но, как показывает практика, не все работодатели финансово готовы к такой ситуации. Поэтому, если работодатель будет определять размер заработка, исходя из размера МРОТ, то нарушения трудового законодательства не будет. Рассмотрим пример: работодатель для определения суммы дневного вознаграждения за каждый нерабочий день разделяет размер МРОТ на количество рабочих дней в месяце по производственному календарю. Таким образом, для сдельщиков в качестве оплаты полагается компенсация за дни, когда они не будут трудиться, ведь их зарплата зависит от сдельных расценок, установленных работодателем. Поэтому те нерабочие дни, что приходятся на нерабочую неделю, не должны уменьшить их доход.

Работники непрерывно действующих предприятий с суммированным учетом рабочего времени, работающие, как правило, посменно. Как им платить?

Дарья Драй ИА REGNUM Работа вагоностроительного завода филиала компании Метровагонмаш во время режима самоизоляции

Им может быть установлена часовая или дневная тарифная ставка. Месячная заработная плата такого работника напрямую зависит от отработанного времени. К данной категории работников следует применять тот же принцип, что действует и в отношении сдельщиков, то есть предусмотреть для них специальное вознаграждение. Целесообразно определить размер такого вознаграждения за каждый нерабочий день в сумме дневного среднего заработка. Или же работодатель может выплатить работникам заработную плату как за полностью отработанное время. Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 из общего правила установлены исключения. Так, действие указов в части нерабочих дней не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); иных организаций, определенных решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. Минтруд России в рекомендациях работникам и работодателям разъяснил, какие именно компании входят в эту категорию (письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14−4/10/П-2696). Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому заработок тех, кто продолжит трудиться в этот период, производится в обычном, а не в повышенном размере. Таким образом, если сотрудники продолжают работать ввиду того, что их работодатель относится к непрерывно действующим организациям и попал под исключения, оплату за работу в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. надо производить в обычном одинарном размере.

Таким образом, гарантированная заработная плата ожидает всех тех, кто находится в трудовых отношениях.