Работодатели обязаны обеспечивать безопасные для работников условия труда (ст. 22, ст. 212 Трудового кодекса РФ), оказывать услуги, проводить работы и производить продукцию, безопасные для потребителей и иных лиц (ст. 11, ст. 24, ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Такие мероприятия невозможны без вовлечения работодателя в проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий с целью предотвращения массовой заболеваемости инфекционными болезнями, которые могут причинить значительный вред здоровью и жизни граждан. Потому на юридические лица и ИП возложена обязанность разрабатывать и проводить названные мероприятия, включающие в себя и проведение вакцинации как составной части иммунопрофилактики инфекционных болезней (ст. 1 Федерального закона от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Наличие/отсутствие прививки у работника может стать проблемой и заботой работодателя, в обязанности которого входит отслеживание прохождения работником вакцинации. Некоторые категории работников могут находиться в зоне заражения, например, общепит или розничная торговля, и их отказ от вакцинации может поставить под угрозу жизнь и здоровье других работников, клиентов и третьих лиц, которые могут быть связаны с работодателем.

Вообще, прививка — дело добровольное, и гражданин вправе отказаться от вакцинации, с другой стороны — работодатель обязан принимать участие в иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, которая невозможна в полной мере без проведения вакцинации сотрудников. Получается своего рода дилемма…

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

В 2020 году календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям был дополнен вакцинацией против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. При этом были установлены категории граждан (по приоритетам), которые находятся в «группе риска», в частности, к приоритету первого уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров); лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. К приоритету второго уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг. К приоритету третьего уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу. Для указанных категорий работников, исходя из их состояния здоровья и по характеру выполняемой работы, вакцинация может быть обязательной.

В этой связи возникает вопрос: имеет ли право работодатель заставить делать прививку, когда это требование правомерно, а когда — нет?

С точки зрения норм действующего трудового права, работодатель может отстранить работника от работы (не допустить его на рабочее место), если работник не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором — ст. 76 Трудового кодекса РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник предприятия в медицинской маске

Складывается двоякая ситуация, когда гражданин имеет право отказаться от вакцинирования, но это может создать для него неблагоприятные последствия. Какой тогда вывод? Делать прививку от COVID-19 или нет — решение добровольное. В действующем Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» написано, что каждый человек вправе отказаться от любой прививки. Но в этом же законе имеется другая сторона вопроса. Без некоторых прививок гражданину могут не дать разрешение на выезд в страны, в которых высокий риск заразиться какой-либо инфекцией. Человека могут не взять на работу, если профессиональная деятельность связана с опасностью заражения. Выбор остается за гражданином.

Как работнику отказаться от прививки?

С точки зрения ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок и обязаны в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок может создать некоторые ограничения: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Кроме того, имеется перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок — Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». В п. 9 этого перечня содержится «работа с больными инфекционными заболеваниями», таковыми являются врачи; в п. 10 — работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний; в п. 11 — работы с кровью и биологическими жидкостями человека; в п. 12 указаны работники образовательной деятельности, то есть учителя.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

Календарь прививок конкретно указывает, какой вид прививки должен быть у определенной категории работников. Национальный календарь профилактических прививок — общий, касается определенной категории работников независимо от территории проживания. Календарь прививок по эпидемическим показаниям устанавливает виды прививок, которые делаются работникам, в зависимости от территории осуществления работ; или если работа связана с повышенным риском заражения конкретным заболеванием. Так, например, «общими» являются прививки против гриппа и кори. Вакцинации против гриппа, подлежат работники: а) образовательных и медицинских организаций; б) транспорта и коммунальной сферы.

Если работодатель посчитает, что отказ от прививки является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности или даже увольнения, то защищать свои трудовые права можно, в первую очередь, обратившись в Трудовую инспекцию. Отказ от прививки не может рассматриваться как дисциплинарный проступок, равно как и недопустимо ограничивать работника в его трудовых правах, например, путем лишения премий или не повышая его в должности. Согласие на прививку еще во многом зависит от состояния здоровья самого работника, что также может быть основанием для решения такого важного вопроса. Работник может написать заявление в Трудовую инспекцию, так как в ее компетенции — защита его трудовых прав.