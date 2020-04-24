Сейчас довольно часто можно услышать фразу: «Оставайтесь дома». Казалось бы, нет ничего невозможного. Однако докарантинное время предполагало активность граждан: их трудовую деятельность, дружеское общение, прогулки с детьми и со старшими родственниками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

Сейчас многое поменялось. С 30 марта 2020 года практически по всей России был введен режим самоизоляции. Цель этого режима — в профилактических целях не допустить распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Прошел практически месяц. Кто-то по-прежнему сидит дома, а кто-то — совершенно не поменял свой образ жизни, полагая, что все ограничения его не касаются. Но, увы, уже начали появляться судебные решения о нарушении режима самоизоляции. То есть уже есть те, кто по суду получили штрафы заневыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Так, в Ленинском районном суде города Тюмени 22 апреля 2020 года было рассмотрено восемь дел по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Итог: все граждане признаны виновными, восемь штрафов по 1000 рублей в доход государства. И это только минимальные штрафы. Статья 20.6.1 КоАП РФ содержит полный перечень наказаний за нарушение режима самоизоляции. По ч. 1 такой статьи штрафы составляют для граждан от 1000 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если наступят тяжкие последствия в виде причинения вреда здоровью человека или имуществу, но при этом они не будут содержать признаки преступления, то квалификация будет более строгой — по ч. 2 этой статьи, и штрафы будут заметно выше: для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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После таких сумм вполне резонным является вопрос: как обжаловать штраф, если вы считаете, что наказали незаконно.

Давайте разберемся.

Может ли меня остановить на улице сотрудник полиции и выписать штраф?

Не совсем так. Например, по ст. 6.3 КоАП РФ протоколы составляются сотрудниками полиции, должностными лицами органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. По ст. 20.6.1 КоАП РФ протоколы могут составлять должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ. Потребовать от сотрудника предъявить удостоверение вы можете.

Протокол сразу будет составлен? А если я не согласен с этим?

Почему выберут для проверки именно вас? Потому что сотрудник полиции самостоятельно выбирает гражданина для проверки. В его обязанности входит: представиться, сообщить цель и причину обращения. Если факт административного проступка подтвержден, то сотрудник полиции составляет протокол, копию которого вручает гражданину. Нарушения по ст. 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ имеют разные сроки давности — от 2 месяцев до 1 года, следовательно, в течение этих сроков вам будет направлена повестка из суда для вынесения решения по совершенному проступку. После подтверждения о своевременном информировании гражданина будет назначен процесс, на котором суд примет решение, однако если гражданин откажется присутствовать, то дело рассмотрят без него. После вынесения решения его можно обжаловать в 10-дневный срок, если решение не обжаловано, то оно вступает в силу. С этого момента необходимо уплатить назначенный штраф в 60-дневный срок.

А если я не согласен с действиями полицейского?

Может быть и такое. В такой ситуации рекомендуется спокойно выполнить требования полицейского, в частности предъявить паспорт. Если откажетесь, то за неподчинение законному требованию сотрудника полиции вас могут привлечь к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (1 000 рублей либо арест до 15 суток) и доставят в отделение полиции для установления личности.

При оформлении протокола необходимо в графе «объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности» отразить, с чем именно вы не согласны, даже стоит попросить дополнительный лист, чтобы подробно указать, что именно вызывает сомнения в вашем задержании. Без упреков и перехода на «личности» — это важно. Более подробно изложить свою позицию лучше в суде. После оформления протокола вас попросят расписаться в целях ознакомления с ним. Рекомендуется внимательно прочитать то, что в нём написано. Дело ваше, но если вы откажетесь подписывать, на факт подготовки документов в суд это никак не повлияет. В протоколе будет проставлена отметка о том, что нарушитель отказался от подписи.

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Извещение о времени и месте судебного разбирательства направляется нарушителю заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Выписали штраф, что дальше делать, если я не согласен?

Копия протокола об административном правонарушении всегда вручается нарушителю. Не стоит отказываться от ее получения, это пользы не принесет. Это важный документ, который следует сохранить. Как указывалось выше, сам протокол направляется в суд для вынесения постановления.

После случившегося гражданин может либо подать ходатайство, либо жалобу в суд. Для этого потребуется информация из извещения.

Как подать ходатайство?

Ходатайство подается только до того, как было вынесено судебное постановление. Направляют его в тот суд, в котором будет рассматриваться дело.

Чтобы понять, куда отправлять ходатайство, нужно учесть, что дело будет рассматриваться судом по месту совершения правонарушения. В протоколе о правонарушении будет указан адрес, по которому уполномоченное лицо выявило нарушение. С этой информацией гражданин может свободно узнать территориальную подсудность. Для этого проще всего в поисковой строке внести запрос: «районный суд адрес» (например, «г. Тюмень, Ул. 8 Марта, 1»). Скорее всего, поисковик выдаст нужный суд.

Нарушитель в свободной форме излагает свою просьбу или видение ситуации. В самом начале документа указывается, кому адресовано и от кого данное ходатайство, затем — какое дело и в отношении кого. После этого также в свободной форме рекомендуется изложить вашу позицию по данному делу, просьбу: например, прекратить производство по делу.

Ходатайство подготавливается либо о прекращении производства по делу ввиду отсутствия события и состава правонарушения, либо о применении статей КоАП РФ о крайней необходимости и малозначительности правонарушения.

А можно подать жалобу?

Да, в течение десяти суток после вручения постановления (обычно его вручают либо лично, либо присылают по почте), причем обжаловать штраф можно вплоть до самого Верховного суда РФ. Поскольку госпошлину за это не взимают, жалобу на такое постановление по делу рекомендуется направить.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Любой гражданин может легко подготовить жалобу на постановление. Образец жалобы можно найти в интернете либо обратиться за помощью к юристам. Для удобства нарушителей суды очень часто прописывают в постановлении наименование вышестоящего суда, куда можно направить жалобу на это самое постановление. Жалобу подать можно лично или по почте (желательно заказным письмом с описью вложения). Обязательно нужно приложить копию постановления.

Важно помнить, что в законе предусмотрен механизм, по которому применение штрафа и определение его суммы, а также снижение суммы — это полномочия суда, если будет предпринята попытка «решить» вопрос со штрафом, минуя суд, то это уже будет другое нарушение — уголовное.

Суд выносит постановление, а нарушитель самостоятельно оплачивает штраф через кредитное учреждение в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.