11 мая 2020 года президент РФ сообщил в своем обращении к нации, что заканчиваются нерабочие дни и что в нашем государстве в каждом регионе начинается поэтапная подготовка к выходу из удаленки в оффлайн. Казалось бы, можно радоваться этому повороту событий, однако есть вопросы, которые требуют ответов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Например, что значит, перейти от удаленки к оффлайн-работе? Если до 30 марта 2020 года или в течение шести последующих недель самоизоляции была организована планомерная удаленная или офисная работа, в которой основой являлось то, что есть график выполнения работы и работники его соблюдали, то выход в оффлайн, то есть на свое рабочее место, не вызовет трудностей: как только отрасль определенной сферы будет в перечне тех, кому можно работать, то работники приступят к работе в офисе с соблюдением установленных требований о социальной дистанции и безопасности.

Режим самоограничения может быть смягчен, однако в таком случае работодателю придется «потратиться» на закупку средств индивидуальной защиты, а также антисептиков, которые должны быть в каждом офисе. Выгодно ли это работодателю? Есть два варианта ответа: скорее всего, не выгодно, будут непредвиденные расходы или наоборот, работодатель подготовился к этому исходу, потому что офисная работа, которую нельзя выполнять вне офиса, требует затрат. Следовательно, и работодатели разделятся на две группы: те, кому выгодно, чтобы работники еще «дорабатывали» дома и были исключены расходы на СИЗ, но расходы на аренду офисов никто не отменял и те, кто целенаправленно готовился к выходу работников в оффлайн, то есть на работу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граждане в масках. Москва

Как скажется на заработной плате работников то, что работодатель производил расходы перед подготовкой офисов для работников? С точки зрения трудового законодательства — это обязанность работодателя подготовить рабочие места работникам, что корреспондирует со ст. 21 ТК РФ. То есть закон предписывает работодателю организацию рабочего пространства, но чтобы это не повлияло на заработную плату самих работников. Далее, возникает вопрос: если работники относятся к отрасли, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, например, бьюти-сфера или туризм, или организация конференций и выставок, как им выходить на работу, и подвопрос: могут ли они выходить на работу, если их функции связаны только с арендой рабочего места. В такой ситуации целесообразно руководствоваться региональным законодательством, которое разъясняет режимы выхода из самоизоляции с подробным описанием того, какие сферы и когда могут приступить к работе.

Что касается аренды рабочего места, то в этой ситуации также есть двоякий ответ: трудовых отношений в данном случае нет, как нет и социальных гарантий такому работнику. Например, оплата больничного листа или декретный отпуск. Привлечение к работе по гражданско-правовому договору в случае выполнения работ по трудовому договору — это серьезное нарушение, которое может повлечь ответственность для работодателя. При возникновении спора суд будет руководствоваться действующим законодательством и сложившейся судебной практикой. Например, в постановлении пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2019 года «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей-физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», прямо говорится в п. 18 о том, какие именно действия и события позволяют утверждать, что выполнялись именно трудовые обязанности, а не гражданско-правовые, например, смс-переписка или у работника выписан пропуск на рабочее место. Так и в ТК РФ говорится о том, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора, а не иного соглашения, которое, кстати, может нарушать права трудящегося.

В настоящее время может быть увеличено количество обращений незаконно уволенных граждан в связи с нерабочими днями и невозможностью работодателей сохранить им должный уровень заработной платы и социальных гарантий, тех, которые «ушли» в незаконные неоплачиваемые отпуска или вообще были уволены «как бы» по соглашению сторон. Казалось бы, готовность работодателя вновь предложить этим людям рабочие места может восстановить социальную справедливость, но возникает вопрос: сможет ли работодатель гарантировать всем этим работникам рабочие места? Ответ зависит от сферы.

Например, бьюти-сфера: средняя загруженность мастера составляла в течение 8-часового рабочего дня 4 или меньше приема клиентов, а сейчас в режиме ограничения этот вариант невозможен, либо мастер предлагает услугу «на дому». Это незаконно, так как проведение услуги в салоне предполагает уровень ответственности руководителя в части обеспечения условий оказания услуги, социальной дистанции и обработки рабочего места. Сейчас бьюти-сфера частично зависла, что может привести и к оценке качества мастеров, выполняющих услуги в салоне. Но арендные платежи никто не отменял. И если руководителем салона арендовано помещение от собственника, не от государства, то могут возникать проблемы.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

В первую очередь нужно искать возможности договориться о том, что деятельность с 12 мая 2020 года или позже, в зависимости от региона, будет восстановлена и оплата аренды будет проведена. Еще момент: в договоре аренды должен быть пункт о возврате помещения после расторжения договора аренды, в соответствии со ст. 662 ГК РФ, то есть возврата помещения, используемого для аренды. Что в этом помещении останется, важно решить актом приемки-передачи или договориться о том, что деятельность продолжится, и что платежи будут, но позже. Зависит от того, как договорятся собственник и арендатор. Тем более, что для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май 2020 года. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки — сохранение штатной численности на уровне не менее 90% на 1 апреля 2020 года по сравнению с таким же периодом в марте 2020 года. По оценкам специалистов, такая мера потенциально рассчитана на поддержку четырёх миллионов работников.

Летом появится специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Поэтому для работодателей, да и для работников в настоящее время нужно определиться с необходимостью дальнейшей совместной деятельности, выстраиванием отношений, как в удаленном формате, так и в обычном (план «А» и план «Б», как ни странно), что повлечет за собой разработку документации организации, информирование работников об изменении форматов работы, а не самих трудовых функций.