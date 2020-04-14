В соответствии с Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Они могут договориться о порядке и формах предоставления содержания своим несовершеннолетним детям, в том числе могут заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, которое будет называться соглашением об уплате алиментов. Эта позиция закона продиктована необходимостью всесторонней защиты прав несовершеннолетних детей, многие из которых еще не имеют самостоятельных доходов. Но бывают случаи, когда договориться не удалось либо один из родителей отказывается платить алименты. Что делать в такой ситуации, особенно в период карантина?

Дарья Драй ИА REGNUM

В разных регионах России распространение вируса продолжается. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, коронавирус признан форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы ( с 13.03.2020 г. признан чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством в Московской области, 14.03.2020 г. — в Москве, в Тюменской области — с 18.03.2020).

В режимах повышенной готовности — карантинах особенно актуальным является вопрос об исполнении алиментных обязанностей и об обращении граждан-должников с исками об освобождении от уплаты задолженности по алиментам, в том числе и неустойки.

1. Если утрата работы связана с карантином, то необходимо обратиться в Центр занятости населения (ЦЗН). На время поиска варианта подходящей работы должник будет освобожден от уплаты алиментов, так как часть выплаты по безработице будет перечисляться ребенку. Порядок расчета ежемесячного платежа и задолженности по алиментам имеет свои особенности в случае, если должник, обязанный платить алименты, не имеет постоянной работы или же состоит на учете в ЦЗН в поисках подходящей работы.

Если плательщик не имеет работы, в этом случае судебный пристав-исполнитель, в чьи обязанности входит принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов, вправе направить алиментообязанного гражданина в Службу занятости населения для постановки на учет, получения статуса безработного и назначения ему соответствующего пособия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Пособие по безработице, назначаемое органами ЦЗН, является одним из видов дохода, с получения которого должны уплачиваться алименты. Расчет суммы ежемесячного платежа в этом случае происходит по следующим правилам:

а) Если платеж по алиментам назначен в твердой сумме, то именно эта сумма и подлежит ежемесячной выплате, несмотря на размер пособия. Если суммы пособия недостаточно, невыплаченная доля платежа переходит в задолженность. Следует отметить, что, согласно нормам закона, удержанию ежемесячно подлежит не более 70% дохода.

б) Если платеж по алиментам назначен в долях от заработка и иных доходов плательщика, то сумма ежемесячного платежа рассчитывается исходя из размера пособия и подлежащей уплате доли дохода.

Задолженность по алиментам, которая образовалась за период нахождения плательщика на учете в ЦЗН и поиска подходящей работы может быть взыскана как с его доходов после трудоустройства, так и за счет имеющихся у него денежных средств и другого имущества, путем применения к должнику мер принудительного исполнения судебными приставами.

2. Если родитель ребенка не имеет постоянного дохода, стабильно не оплачивает алименты, то целесообразно будет подать исковое заявление в суд на взыскание алиментов в твердой денежной сумме, речь идет о взыскании суммы прожиточного минимума на ребенка (в каждом регионе он свой). Отказ выплачивать алименты добровольно может быть обжалован в суде и, к сожалению, довольно часто уже готовые решения находятся у приставов без исполнения. Платежеспособность должника становится важным фактором для решения такой проблемы. Допустимо ли получить освобождение от такой обязанности? Опять же вернемся к Семейному кодексу РФ. Исходя из положений пункта 2 статьи 114 СК РФ при наличии доказательств, свидетельствующих об ухудшении материального положения истца (например, снижение его заработка либо иного дохода) и (или) об изменении его семейного положения (например, увеличение числа лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание), суд вправе принять решение об удовлетворении его иска об освобождении его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам (пункт 2 статья 114 СК РФ), если будет установлено, что неуплата алиментов имела место по уважительным причинам (например, в связи с болезнью этого лица, прохождением им срочной военной службы, вследствие обстоятельств непреодолимой силы), а изменения материального и (или) семейного положения истца привели к невозможности погашения образовавшейся задолженности по алиментам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные службы на улицах Москвы

3. Еще одним вариантом может быть договоренность с родителем, с которым проживает ребенок, об отсрочке уплаты алиментов в связи со сложной финансовой обстановкой. Попытка реструктурировать долг по алиментам либо уменьшить размер алиментов тоже может быть действенной, либо, как вариант — фиксированная денежная сумма алиментов.

Освободить от уплаты алиментов невозможно, можно уменьшить сумму: 1) алиментов (или способ ее начисления), 2) задолженности.

Должник может направить второй стороне гарантийное письмо о том, что возникла ситуация, при которой он не может своевременно оплачивать алименты, тем самым появляется возможность проинформировать вторую сторону о своей добросовестности, но невозможности своевременного исполнения алиментного обязательства. От алиментов должник не может быть освобожден, но может быть освобожден от задолженности по уплате этих средств.

Напомню, что в настоящее время суды закрыты от посетителей, поэтому наиболее перспективным вариантом решения вопроса об алиментах был бы поиск согласования, договоренности между супругами и бывшими супругами с помощью специалистов в семейных спорах.