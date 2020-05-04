Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается в ст. 13, что при реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционныеобразовательные технологии, электронное обучение. Ст. 16 этого закона указывает на то, что: «под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». Если применяются дистанционные образовательные технологии, то местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения образовательной организации или ее филиал, независимо от места нахождения обучающихся. И ответственность за защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, также несет образовательная организация, использующая дистанционные технологии.

Minkavkaz.gov.ru Пустой школьный класс

Дистанционное обучение — это обучение с применением современных технологий без непосредственного присутствия ученика в месте проведения занятий, то есть в классе. Иными словами, весь образовательный процесс проходит в интернете.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

Образовательный процесс с марта 2020 года постепенно переходил к дистанционным образовательным технологиям, вытесняя аудиторные занятия из-за угрозы пандемии коронавируса, однако внедрение новых форм взаимодействия учеников и учителей без присутствия в классе началось уже давно. Ни для кого не является чем-то необычным, когда оценки за знания выставляются не в традиционный бумажный дневник, а в электронный. «Плюсов» для родителя много: понятно, за что получена оценка, какое домашнее задание предлагается выполнить, да и вопросы питания ученика также решить легко через такой дневник. «Минусы» для ученика — «двойку» не удастся стереть ластиком или сказать, что «домашки» нет. Конечно, больше «плюсов» для педагогического состава образовательной организации, потому что и контроль за обучающимися в части выполнения ими домашнего задания, в части внесения родителями средств для оплаты их питания, а также другие «школьные» вопросы можно решать, взаимодействуя с непосредственными участниками образовательного процесса.

В нерабочие дни, предусмотренные Указами президента РФ, когда образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения, появились первые трудности. Так, из-за неожиданно возросшей нагрузки электронные журналы давали сбои в работе, или когда у ученика не было соответствующих технических возможностей прослушать видеоурок и выполнить тесты.

Министерство просвещения РФ направило во все регионы Российской Федерации Письмо № ГД-39/04 от 19.03.2020 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическим рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). Основная идея — снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях. В Методических рекомендациях были предложены:

— примерная модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

— рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

— примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

— особенности реализации учебной и производственной практик при реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

По сути, данный документ характеризует переходный этап всей системы образования к возможностям бесконтактного обучения. Однако разработанные и внедренные в обычный образовательный процесс алгоритмы проведения занятий, проверки остаточных знаний учеников, аттестование их «четвертными» оценками не должны иметь приоритета перед контактной аудиторной работой. С другой стороны, появились доступные сервисы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Наиболее известные — «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», Учи.ру, «Маркетплейс образовательных услуг», Онлайн-школа Фоксфорд, онлайн-школа английского языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru, «Мои достижения», «Олимпиум», «Билет в будущее» и другие.

Все обучение на «дистанционке» для учеников во всех государственных школах предоставляется бесплатно. Однако если говорить о работе школ в штатном режиме, то федеральной программы внедрения дистанционного обучения на сегодняшний момент нет. Поэтому, в данной ситуации нет необходимости беспокоиться о законности или незаконности дистанционного образования. Разграничение форм обучения в настоящее время осуществляется с помощью современных технологий, и отменить данный процесс уже нельзя.

P.S. Аналитиками Агентства инноваций Москвы сделано предположение о том, что Россия к 2030 году может почти полностью отказаться от классического образования в пользу новых форм обучения.