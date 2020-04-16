Увольнение в «коронавирус»… Что происходит вообще? Для многих работающих нет полной ясности, что на самом деле происходит с трудовыми отношениями. Объявленные главой государства нерабочие дни, казалось бы, предполагают сохранение всех без исключения рабочих мест, но иногда работодатель вынужден расставаться с работниками…

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Так сложилось, что не все компании прекратили свою рабочую деятельность. Они вынуждены силами своих работников выполнять необходимую для общества деятельность, например, в розничной торговле, аптечной деятельности или в перевозках. Поскольку данный процесс является не прекращающимся, приемы на работу и увольнения с нее продолжаются, даже в условиях нерабочих дней.

Во-первых, напомню, что нерабочие дни были внесены Указами президента РФ: от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и продлены по 30 апреля 2020 года, однако это не означает ни для работодателя, ни для работников, что можно не выполнять свои обязанности. В таком случае продолжается применение норм ТК РФ о приемах на работу, переводах и увольнениях. Если допускаются вынужденные и массовые увольнения, то это может создать негативную статистику для работодателя с последующим обращением незаконно уволенных в ГИТ, ФНС или прокуратуру.

Сергей Алексеевич Григорьев. Вернулся. 1954

Во-вторых, есть разница между вынужденно увольняемым и работником, находящимся на карантине, который получил листок нетрудоспособности с кодом о карантине.

Итак, нерабочий апрель.

Уволить работника можно по его желанию. Правовая конструкция ст. 80 ТК РФ применяется ТОЛЬКО при наличии письменного заявления от работника. В законе установлен срок предупреждения об увольнении по его инициативе — двухнедельный срок, но он может быть уволен и раньше, при наличии обстоятельств, препятствующих продолжению работы, например зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи. Работник может передумать и в любое время отозвать свое заявление. И если работодатель предпринял меры по поиску подходящего работника на место увольняемого, в качестве упреждения простоя в работе и в письменной форме пригласил другого работника (перечень в законе указывает на то, что некоторым будущим работникам не может быть отказано в приеме на работу, например направляемым в счет квоты), то увольнение произойдет и будет законным. Если срок предупреждения закончился (например, заявление датировано 1 апреля, а просьба об увольнении указана «с 15 апреля»), то работник может прекратить работу. В законе установлено требование к работодателю — в последний день работы выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, согласно ст. 66.1 ТК РФ, и произвести с ним окончательный расчет.

Можно ли уволить работника по инициативе работодателя в нерабочие дни? И можно ли предположить, что в нерабочие дни работник совершит какое-либо виновное действие? Однозначно такое увольнение впоследствии может быть признано незаконным, так как для увольнения по инициативе работодателя рекомендуется дождаться завершения нерабочих дней. Это требование распространяется и на увольнение работника, не выдержавшего испытательного срока или при совершении виновных действий.

Если всё-таки увольнения не избежать, давайте рассмотрим его алгоритм:

От увольняемого должно поступить заявление с указанием даты предполагаемого увольнения;

После изучения заявления и, возможно, беседы с работником принимается решение о целесообразности/нецелесообразности двухнедельной отработки;

Если отработка не требуется (случаи указаны выше), то принимается решение об увольнении и издается приказ, с которым работника необходимо ознакомить под роспись;

В трудовую вносится запись об увольнении в соответствии с установленными требованиями закона (может выглядеть так: «уволен по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 ТК РФ» или «уволен по соглашению сторон, пункт 1 части 1 статьи 77 ТК РФ»);

Работодатель дает распоряжение бухгалтерии произвести расчет с работником;

И в последний день работы (в день предупреждения об увольнении, указанный в заявлении) работник делает отметку об ознакомлении с приказом об увольнении и забирает документы, связанные с работой, в том числе справки и копии документов.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

В режиме самоизоляции в этот алгоритм могут быть внесены изменения. Например, если организация подпадает под перечень тех, кто не работает, работник, находясь в самоизоляции, прибыть в отдел кадров не может, чтобы забрать документы. Допустимо ли оформление в электронном виде? Да, в таком случае можно порекомендовать оформление в электронном виде с последующим изготовлением бумажных документов и направлением увольняемому работнику позже. В настоящее время работодатели отмечают в этом трудность, так как не совсем понятен алгоритм обмена электронными документами. Если увольнению подлежит «обычный», не дистанционный работник, то для обмена электронными документами будет достаточно сканов с подписями и печатями, в то время как при увольнении дистанционного работника предполагается обмен электронными образами документов с последующей подписью с помощью ЭЦП (ст. 312.5 ТК РФ).

Расчет за работу. Здесь два варианта действий: перечисление на банковскую карту или на ту карту, реквизиты которой работник может указать прямо в заявлении об увольнении, например, «перечислить на карту ХХХХХХ…». Либо, если у работника нет банковской карты. Значит, придется ждать окончания режима самоизоляции и впоследствии, после его снятия, явиться лично за деньгами в бухгалтерию организации.

Предупреждение безработицы. 8 апреля 2020 года было подписано постановление правительства № 460, которое ввело временные правила регистрации безработных. До 31 декабря 2020 года работодатели обязаны сообщать об увольнениях граждан по форме СЗВ-ТД в течение одного рабочего дня. Несмотря на то, что этот документ содержит положения временного характера, исполнять его работодателю придется. Во многих регионах России уже начал применяться дистанционный формат признания граждан безработными (в Тюмени и Тюменской области — с 10 апреля 2020 года).

Пройдемся по документам, которые необходимо подготовить и выдать работнику при увольнении, разделив их на те, которые нужно выдать обязательно, и те, которые выдают по требованию работника.

Итак, обязательно выдается: трудовая книжка, все сведения о трудовой деятельности, если работник уже написал заявление о ведении электронной трудовой, справка по установленной форме (№182н) о доходах за два предыдущих года — нужна для расчета пособий на новом месте работы, СЗВ-М за последний рабочий месяц, СЗВ-СТАЖ за период с 1 января 2020 года по день увольнения. Если сотрудник принят в 2020 году, то со дня приема на работу по день увольнения, третий раздел РСВ за последний рабочий квартал, форма ДСВ-3, если работодатель перечислял дополнительные пенсионные взносы за работника.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Трудовая книжка. Работа

По требованию работника: справка 2-НДФЛ, справка для службы занятости, копии кадровых приказов.

Денежные средства: заработок за последний отработанный месяц, компенсация за неиспользованный отпуск, иные документы (например, перерасход подотчетных средств по утвержденному авансовому отчету, компенсационные выплаты, предусмотренные ТК РФ или локальными актами работодателя), выходное пособие в установленных законом случаях.

Можно направить справки и трудовую книжку почтой по адресу, указанному работником. Что касается справок, то теоретически они могут быть направлены заказным письмом с уведомлением, но трудовая книжка… Согласно ст. 66 ТК РФ, трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Поэтому ее утрата не желательна. С 1 января 2020 года в ТК РФ была внесена ст. 66.1 «Сведения о трудовой деятельности», которая устанавливает возможность оформления и ведения трудовой книжки в электронном виде.

Важно! По 30.06.2020 работодатель будет уведомлять работника о выборе способа ведения в бумажном или электронном виде трудовой книжки, а работник, соответственно, получает право подать соответствующее заявление по 31.12.2020 . О ведении трудовых книжек после указанной даты имеется подробная информация в Федеральном законе от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». Следовательно, если трудовая книжка была оформлена в электронном виде, направлять ее работнику не нужно.

А если работник на карантине и имеет листок нетрудоспособности, можно ли уволить?

Давайте разберемся.

Для правомерности увольнения работника, находящегося на карантине, исходным фактором будет отсутствие в его «больничном» кода 03, обозначающего пребывание на карантине, а не просто по заболеванию, например по простуде. Если этот код имеется, то увольнение будет незаконным.

Mos.ru На карантине

Такой больничный лист может быть практически у любого работника, так как под карантинные мероприятия могут подпадать: периоды болезни самого работника, карантин в дошкольной образовательной организации, которую посещает его ребенок, на карантине находится член его семьи, за которым работник осуществляет уход. В такой ситуации пособие выплачивается из средств Фонда социального страхования.

Увольняем на карантине (алгоритм):

По-прежнему требуется заявление от работника, то есть его добровольное желание прекратить трудовые отношения с данным работодателем.

Если в заявлении указан двухнедельный срок отработки, то его начало будет связано с днем, указанным в заявлении, то есть до закрытия «больничного». Допустимо увольнение, если к моменту окончания срока карантина срок предупреждения об увольнении полностью закончится, следовательно, работодатель законно может оформить увольнение сразу.

Работодатель нарушит закон, если будет требовать двухнедельной отработки или уволит работника, находящегося на карантине.

Чтобы процедура увольнения была законной, рекомендуется дождаться окончания срока карантина и начать процедуру увольнения работника в первый рабочий день.

В любом случае увольнение в такой сложный момент деятельности организации должно быть скорее исключением, чем правилом.