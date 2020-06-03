Валерий Шахов
Автор
В основном адвокат, иногда автор и просто дважды герой ИА REGNUM.
Последние публикации
Как боролась Москва против вируса: что поручил Мишустин и кому?
Интересная новость: М. Мишустин поручил Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с...
3 июня 2020
Мосгорсуд оправдал мэра Москвы
28 апреля Московский городской суд вынес решение по административному делу в отношении мэра Москвы Сергея Собянина о признании недействующими отдельных положений указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», указа мэра Москвы от 29 марта 2020 года №34-УМ...
1 июня 2020
Баста, карапузики! Ваш аусвайс по Москве недействительный
Сегодня, 31 мая, отмечается неофициальный профессиональный праздник — День российской адвокатуры, или просто День адвоката. Интересное «поздравление» от московских властей получили некоторые московские адвокаты. Сразу несколько адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, сообщили об аннулировании...
31 мая 2020
Чего не хватает властям России в борьбе с коронавирусом?
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вечные библейские слова. Кто-то в них верит, кто-то нет. Но никто не будет спорить с...
23 апреля 2020
Коронавирус: детям Московской области не игрушки
Длительную изоляцию, которую усложнили не только превратив из простого слова в сложное слово путем присовокупления корня «сам», но и многим чем еще, переживают не только взрослые. О том, как организовать процесс проживания этого сложного состояния, взрослым советы дают все кому не лень. Но ведь...
7 апреля 2020
Коронавирус: а что будет с психическим здоровьем наций?
Знаете, кто такой анахорет? Анахорет — это христианский подвижник, 1) удалившийся из мира и живущий в полном уединении, 2) всецело посвятивший себя покаянию, молитве и Богопознанию. По первому признаку полного уединения, все мы в настоящее время в какой-то степени вынуждено анахоретичны, но многие...
4 апреля 2020
Симулянты: всеобщая цифровизация России — всеобщая угроза мошенничества
Знакомы ли вы с гипотезой симуляции? О, ведь ещё древний Пифагор основал учение об иллюзии всего существующего и реальности исключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые формируют все феномены обозримого бытия, подвластные познанию их человеком. Представляете? За пять веков до нашей эры...
10 октября 2019
Страхование всех чиновников — антиконституционный акт регионов
Региональные законопроекты (законы) о страховании всех госслужащих противоречат букве закона и являются антиконституционным актом. «Верх цинизма»: в Чувашии предлагают страховать жизнь и здоровье чиновников Страховка чиновника — проверка губернаторов на слабость? Кудрин не дремлет Согласно п.п. 16...
8 октября 2019
Какая гадость эти гаджеты
Прабабушка моя, которая фактически растила и занималась мной до моих лет пяти, была верующей. Веру с младенчества она мне не навязывала, но часто говорила, что Бог все видит и знает не только поступки людей, но даже их помыслы. А еще она говорила, что когда люди умирают, они не исчезают совсем, и...
8 января 2019
The New Times Альбац. Буря в стакане
Сегодня Тверской суд признал законным наложение мировым судом штрафа в 22,25 млн руб. на журнал The New Times. «Удар по свободе слова», «принудительная ликвидация независимого СМИ» и прочая, прочая в том же духе — чего только не наговорили по этому поводу после принятия решения мировым судом...
20 ноября 2018
Петров и Боширов выполняли задание. И это не Скрипали
Как человек, работавший в прошлом опером и знающий об оперативных мероприятиях не понаслышке, считаю себя в праве произнести реплику касаемо широко обсуждаемых событий в Солсбери. Я бы и молчал дальше, если бы не некие обстоятельства во всей этой истории, которые оценивается, на мой взгляд...
28 сентября 2018
Золотая жила: Шнуров и подобные жгут, заливая в бюджет
Сначала про нецензурную брань. Обсценная (по-латыни) или, по-русски, непристойная, распутная, безнравственная лексика, именуемая также лексикой инвективной, что по-русски значит площадная, а проще всё вместе просто матерщина или мат, открывается на настоящем этапе исторического процесса в качестве...
21 сентября 2018
Корпоративная паутина органов власти
Знаете ли вы, что такое корпоративное управление? Если кто-то скажет: «Да, знаю», — ошибется, поскольку это будет не знание, а всего лишь личное представление. Сам термин «корпоративное управление» (англ. corporate governance, далее сокращенно именуемый КУ) возник в 70-е годы ХХ века. Весьма быстро...
6 сентября 2018
Правила Третьяковки против закона. Но истфак МГУ склонился перед произволом
Руководство исторического факультета Московского государственного университета принесло Третьяковской галерее извинения за «некорректное» поведение своих сотрудников во время посещения музея. «Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную...
5 июля 2018
Коля из Уренгоя и судья из Архангельска
Посмотрите внимательно. Эта фотография «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». Именно так 19 января обосновала свое решение судья Исакогорского районного суда Архангельска Елена Костылева о признании 59-летнего Михаила Листова виновным в...
28 января 2018
«Какая-то клоунада»: юрист раскритиковал суд по поводу авторов ИА REGNUM
Судебный процесс над белорусскими авторами ИА REGNUM в Минске в целом и решение судьи отклонить ходатайство защиты о том, чтобы изменить меру пресечения для Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, в частности и есть клин, который между народами России и Белоруссии вбивают инициаторы...
29 декабря 2017
Откуда идёт Антихрист? Чье ж число зверя 666?
Так сказал Патриарх: «Это уже видно невооруженным глазом… Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов». Как еретичествующий христианин эпохи цифровых технологий, я восклицаю: «Наконец-то. Ура!» Не...
24 ноября 2017
Война анализов: Биоматериал россиян как источник политической информации
Лет пять тому назад в медиапространстве небольшими стаями пролетели сообщения о некоем открытии специалистов из американского Северо-западного Университета штата Иллинойс, суть которого состояла в открытии гена либерализма и свободомыслия. «В ходе исследований (указывалось в новостях на эту тему)...
31 октября 2017
В чем культура, брат? В Министерстве культуры!
1. Отступление Есть такое понятие — речевые штампы — это избитые слова и выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью в результате слишком частого употребления. Лексическое значение слова — это его содержание, исторически закрепленная в сознании говорящих соотнесенность...
9 июня 2017
Белорусская Конституция? Белорусский закон? Белорусский трагифарс
Ч у дна Республика Беларусь. И чудна у нее Конституция. Вот взять статью двадцать первую, так ведь по ней каждому гарантируется и достаточное питание, и одежда. В лучших традициях международного права, регламентирующего положение заключенных, тех, кто в «комнате с белым потолком» и с правом на...
5 июня 2017