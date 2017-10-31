Лет пять тому назад в медиапространстве небольшими стаями пролетели сообщения о некоем открытии специалистов из американского Северо-западного Университета штата Иллинойс, суть которого состояла в открытии гена либерализма и свободомыслия.

Иван Шилов ИА REGNUM Кунсткамера

«В ходе исследований (указывалось в новостях на эту тему) научная группа установила, что существует особый ген, регулирующий активность серотонина — химического вещества, осуществляющего в головном мозге передачу электрических импульсов. Именно серотонин влияет на эмоции и настроение человека. Американские ученые обнаружили, что данный ген характерен для представителей народов, которые создали современные демократические общества в Европе и в Северной Америке. В результате они сделали вывод о «генетической природе» либерализма и свободомыслия. «Мы впервые продемонстрировали наличие тесной взаимосвязи между социально-культурными ценностями либерального общества с тем, как «работает» ген, отвечающий за скорость и характер действия серотонина», — заявила руководитель работ Джоан Чиао».

Так бы эти новости и забылись, если бы не новый виток интереса к биоматериалу россиян, о котором даже вынужден был упомянуть президент. Масса экспертов комментирующих причины этого масштабного интереса, в основном сходятся во мнении, что он вызван разработкой некоего биологического оружия. Как для индейцев, генетика которых не предусматривала переработку спиртосодержащих жидкостей, был применен в свое время алкоголь, поразивший их, так и для россиян можно найти и применить некий «продукт», если найти их генетический изъян. Видимо, так должно действовать биологическое оружие, о котором говорят эксперты. Да, возможно, это и так, но…

Гены

Почему я начал с гена либерализма? Если такой ген существует и крайне характерен для народов, создавших демократические общества (Европа, Северная Америка), возможно, интерес к биоматериалу россиян вызван не созданием биологического оружия для уничтожения народа, а установлением его генетической ментальности в части склонности к либерализму. Пока, на данном этапе. А потом, в зависимости от результатов, возможны два варианта: либо создавать внешние условия для широкого распространения этого гена, если он имеет достаточное наличие у россиян, в результате чего Россия сама собой станет либеральной, либо, в противном случае, плюнуть-таки на эту затею — перегнуть русских через колено, убедившись, что этот народ ничем не перешибешь. Или цель состоит в том, чтобы выявить ген консерватизма, который априори по мнению исследователей должен у россиян присутствовать. Затем создать «вирус», поражающий его и заставляющий мутировать в ген либерализма. И тогда опять-таки Россия сама собой станет либеральной.

А что? Нормальная версия. Та же война, только не горячая, не холодная, а тонкая. И бойцы не в камуфляжах, а в белых халатах. И цель войны понятна — не уничтожить Россию как таковую, а заставить ее быть такой, какой хотят ее видеть носители гена либерализма.