Руководство исторического факультета Московского государственного университета принесло Третьяковской галерее извинения за «некорректное» поведение своих сотрудников во время посещения музея. «Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме Министерству культуры РФ», — заявляет руководство истфака МГУ, имея в виду, что претензии музея — то есть запрет на обсуждение экспонатов — «обосновано» внутренним документом музея, недавно введённого в действие. Что же это за документ? Это «Правила экскурсионного обслуживания» (https://www.tretyakovgallery.ru/upload/medialibrary/f55/f55d2bb8221f0c02bd1228c9683d8a85.PDF). Их анализирует юрист ИА REGNUM Валерий Шахов

Vasnecov.ru Виктор Васнецов. Фасад Третьяковской галереи. 1899 — 1906

Как следует из текста Правил экскурсионного обслуживания, ими в самом начале (п. 1.1) введено обобщенное понятие «Экскурсии», в которое включены: и непосредственно экскурсии, и занятия, и семинары, и беседы и квесты. То есть по смыслу правил любая беседа — это уже экскурсия, и формально она может быть запрещена на основания этих правил при несоблюдении установленных ими условий (согласование с администрацией). И запрещена она может быть не как беседа (обсуждение) под видом «экскурсии», а как беседа сама по себе, поскольку согласно правил беседа = экскурсии.

Действующее законодательство не вводит юридических терминов «экскурсия» и «беседа», поэтому вопрос об их отождествлении — это вопрос здравого смысла и осознания значения этих двух слов. Есть основания полагать, что с логикой у составителей правил имеются некоторые проблемы.

В частности, по их логике, размер группы может быть 01 человек (п.п. 1.4−1.5 Правил). При этом термин «группа лиц» определен действующим законодательством как два и более человек.

Однако тут необходимо обратить внимание на то, что упомянутые правила распространяются только на экскурсионное обслуживание, то есть на случаи, когда имеет место оказание услуг одной стороной по отношению к другой. И эти правила регулируют деятельность (в экономическом понимании этого слова) только лица, оказывающего услуги. Это законно, поскольку в силу ч. 4 ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о культуре юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную деятельностьнаобъектах культуры только на основе договоров с органами и организациями культуры. Очевидно, что такие мероприятия как экскурсия, занятие, семинар, квест не могут быть проведены без организатора, которого можно воспринимать как лицо, оказывающее услуги, и потому обязанного соблюдать правила.

Что же касается беседы, то она может возникнуть спонтанно между простыми посетителями объекта культуры, без какой-либо предварительной организации и организатора, без лица, оказывающего услуги. Поэтому включение понятия «беседа», означающее обмен мнениями и чувствами, в состав понятия «экскурсии» является абсолютно безосновательным с позиции здравого смысла и смысла слов русского языка.

Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Пункт 3 ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу выражения мнений. Но что делать, если в галерею пришла группа друзей, обсуждает между собой некий объект, а сотрудники учреждения запрещают это делать со ссылкой на правила экскурсионного обслуживания?

Надо ответить: «Мы все простые посетители галереи. Мы не осуществляем экскурсионную деятельность, а именно деятельность по организации ознакомления туристов и экскурсантов с экскурсионными объектами без предоставления услуг размещения (ночлега). Мы не нарушаем Правила посещения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея», а потому ваши действия являются грубейшим нарушением наших прав на доступ к культурным ценностям и выражению собственных мнений о них».

А если кто-либо из потерпевших от действий ретивых смотрителей галереи обратится в суд и оспорит внесение термина «беседа» в состав «экскурсий» и «экскурсионной деятельности», это бы решило проблему раз и навсегда.