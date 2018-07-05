Правила Третьяковки против закона. Но истфак МГУ склонился перед произволом
Руководство исторического факультета Московского государственного университета принесло Третьяковской галерее извинения за «некорректное» поведение своих сотрудников во время посещения музея. «Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме Министерству культуры РФ», — заявляет руководство истфака МГУ, имея в виду, что претензии музея — то есть запрет на обсуждение экспонатов — «обосновано» внутренним документом музея, недавно введённого в действие. Что же это за документ? Это «Правила экскурсионного обслуживания» (https://www.tretyakovgallery.ru/upload/medialibrary/f55/f55d2bb8221f0c02bd1228c9683d8a85.PDF). Их анализирует юрист ИА REGNUM Валерий Шахов
Как следует из текста Правил экскурсионного обслуживания, ими в самом начале (п. 1.1) введено обобщенное понятие «Экскурсии», в которое включены: и непосредственно экскурсии, и занятия, и семинары, и беседы и квесты. То есть по смыслу правил любая беседа — это уже экскурсия, и формально она может быть запрещена на основания этих правил при несоблюдении установленных ими условий (согласование с администрацией). И запрещена она может быть не как беседа (обсуждение) под видом «экскурсии», а как беседа сама по себе, поскольку согласно правил беседа = экскурсии.
Действующее законодательство не вводит юридических терминов «экскурсия» и «беседа», поэтому вопрос об их отождествлении — это вопрос здравого смысла и осознания значения этих двух слов. Есть основания полагать, что с логикой у составителей правил имеются некоторые проблемы.
В частности, по их логике, размер группы может быть 01 человек (п.п. 1.4−1.5 Правил). При этом термин «группа лиц» определен действующим законодательством как два и более человек.
Однако тут необходимо обратить внимание на то, что упомянутые правила распространяются только на экскурсионное обслуживание, то есть на случаи, когда имеет место оказание услуг одной стороной по отношению к другой. И эти правила регулируют деятельность (в экономическом понимании этого слова) только лица, оказывающего услуги. Это законно, поскольку в силу ч. 4 ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о культуре юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную деятельностьнаобъектах культуры только на основе договоров с органами и организациями культуры. Очевидно, что такие мероприятия как экскурсия, занятие, семинар, квест не могут быть проведены без организатора, которого можно воспринимать как лицо, оказывающее услуги, и потому обязанного соблюдать правила.
Что же касается беседы, то она может возникнуть спонтанно между простыми посетителями объекта культуры, без какой-либо предварительной организации и организатора, без лица, оказывающего услуги. Поэтому включение понятия «беседа», означающее обмен мнениями и чувствами, в состав понятия «экскурсии» является абсолютно безосновательным с позиции здравого смысла и смысла слов русского языка.
Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Пункт 3 ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу выражения мнений. Но что делать, если в галерею пришла группа друзей, обсуждает между собой некий объект, а сотрудники учреждения запрещают это делать со ссылкой на правила экскурсионного обслуживания?
Надо ответить: «Мы все простые посетители галереи. Мы не осуществляем экскурсионную деятельность, а именно деятельность по организации ознакомления туристов и экскурсантов с экскурсионными объектами без предоставления услуг размещения (ночлега). Мы не нарушаем Правила посещения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея», а потому ваши действия являются грубейшим нарушением наших прав на доступ к культурным ценностям и выражению собственных мнений о них».
А если кто-либо из потерпевших от действий ретивых смотрителей галереи обратится в суд и оспорит внесение термина «беседа» в состав «экскурсий» и «экскурсионной деятельности», это бы решило проблему раз и навсегда.