Москва, 1 июня, 2020, 17:29 — ИА Регнум. 28 апреля Московский городской суд вынес решение по административному делу в отношении мэра Москвы Сергея Собянина о признании недействующими отдельных положений указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», указа мэра Москвы от 29 марта 2020 года №34-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 31 марта 2020 года №35-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 2 апреля 2020 года №36-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 4 апреля 2020 года №39-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 10 апреля 2020 года №42-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 18 апреля 2020 года №44-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ», указа мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве».

Mos.ru Сергей Собянин

Ранее с административными исковыми заявлениями к мэру Собянину обратилось достаточно большое число жителей Москвы, как персонально, так и коллективно. Все дела были соединены в одно производство по коллективному административному иску.

Свои требования истцы основывали, в частности, на том, что положения оспариваемых указов нарушают конституционные права граждан на свободу передвижения, свободу выбора места проживания, право на труд, право на неприкосновенность частной жизни, делает невозможным исполнять обязанность заботы о близких. Кроме того, по мнению административных истцов, мэр Москвы не является лицом, который обладает достаточными полномочиями для принятия нормативного правового акта в части регулирования прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на свободу передвижения, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей, исследовав представленные доказательства, проверив оспариваемые положения нормативных правовых актов на их соответствие нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, проверив порядок принятия оспариваемых нормативных правовых актов, заслушав заключение прокурора Оглио Е.Ф., полагавшей необходимым отказать в удовлетворении административных исковых требований, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных административных исковых требований и отказал истцам в иске.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Стоит отметить, что в скором времени Мосгорсуд рассмотрит еще один иск к мэру Москвы Собянину, на этот раз от группы муниципальных депутатов разных районов столицы.

Депутаты оспаривают поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют накладывать штрафы на нарушителей самоизоляции в заочной форме при помощи средств видеофиксации.