Так сказал Патриарх: «Это уже видно невооруженным глазом… Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов».

Валерий Шахов ИА REGNUM Зверь

Как еретичествующий христианин эпохи цифровых технологий, я восклицаю: «Наконец-то. Ура!» Не в том смысле, что скорей бы совсем приблизились грозные события, хотя для христиан они ожидаемы, к ним они готовятся и по вере надлежит им быть, а в том, что на их описание в Откровении можно уже посмотреть невооруженном глазом. Отставляем телескопы, выбрасываем бинокли, снимаем очки, в том смысле, что абстрагируемся от древних и не древних толкований и смотрим на ясном глазу, не «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», а «лицом к лицу». Слышим «о войнах и военных слухах», видим, как «восстает народ на народ, и царство на царство», видим «глады, моры и землетрясения по местам». Всё как написано, но… Готов паспорт свой порвать, что большинство наблюдающих за всем этим в рамках Откровений взволнованы вопросом «а кто же такой зверь — великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную?» Ну, тот, который — 666. Можно ли его уже разглядеть? Бьюсь об заклад на свой паспорт, что так оно и есть. Почему на паспорт? Потому что из шести цифр его номера три последние — аккурат 666. И это правда.

Виктор Васнецов. Воины Апокалипсиса. 1887

Итак, все знают, что «число зверя (дьявола и проч.) — 666» и любой из этих знающих скажет, что об этом написано в Библии. А много ли найдется тех, кто об этом сам лично читал? Полагаю, прочитавших будет на порядки меньше, чем знающих.

А написано следующее (Откр. 13:16−18): «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть».

Ну где здесь написано, что 666 это окончательное число зверя, если его надо сосчитать? К тому же тут говорится о двух числах: о числе зверя — раз, о числе имени его — два. Семантика, конечно, материя тонкая, и попыток одолеть это малое семантическое пространство (читай — толкований) было не счесть. Давно впадавшие в искушение посчитать, во-первых, делали это задолго до наступления эпохи цифровых технологий, а во-вторых, они искали вполне конкретное имя некоего антихриста (человека), к каковым причисляли такие имена как Латинос, Титан, Антемос, Арнуме и проч. То есть вычисления сводились к поиску такого человеческого имени, которое бы суммою своих букв, переведенных на цифры, давало сумму 666. И это объяснимо, поскольку до эпохи цифровых технологий люди в большинстве считали исключительно в десятеричной системе счисления, и человеческими для них были только числа в этой системе. Конечно, и про другие знали, а такими как двоичная, четверичная, пятеричная до сих пор пользуются некоторые культуры в Африке, Австралии, Южной Америке, но для читателей Откровений в любом случае «числа человеческие» были числа, записанные в десятеричной системе счисления. Вторая волна толкователей, поднявшаяся уже в период бурного начала расцвета цифровых технологий, углядев, что, помимо его числа и числа имени его, о звере говорится как о создателе неких начертаний, без которых нельзя будет ни продавать ни покупать, пришли к выводу, что это линейный штрих-код. И с этим не согласиться нельзя, поскольку это видно «невооруженным глазом». Вот только такие толкователи посчитали, что ограждающие штрихи — (Guard Bars, Guard Patterns) — выступающие штриховые символы в начале, середине и конце этикеток кода — это и есть три шестерки, после чего они возопили, затопали ногами, замахали руками, начали отказываться от паспортов, ИНН, так и не двинувшись далее, а именно так и не попытавшись-таки сосчитать число зверя. Стоит отметить, что в ограждающих штрихах штрих-кода трех шестерок не только нет, но и быть не может.

Штрих код 666

В двух словах про линейный штрих-код. Это графическая информация, которая посредством сканера переводится в цифры. Происходит это следующим образом: штрих-код делится на, условно, «широкие» полосы или «цифровые шаблоны» одинаковой ширины (таких всего 12 (UPC) или 13 (EAN-13), где каждая такая полоса это, вообще говоря, цифра. Каждая «широкая» полоса или «цифровой шаблон» делится исключительно на 7 полосок (единиц), которые заполняются в определенной последовательности черным или белым цветом. Вот эту последовательность штрихов (начертаний) и считывает сканер, переводя через процессор эту последовательность черно-белых полосок в цифру. То есть на штрих-коде может не быть проставлено вообще никаких цифр (человеческих чисел), поскольку считываются для целей покупать-продавать исключительно начертания, штрихи. Общая ширина ограждающего штриха не 7, как на цифровых шаблонах, а только 5 узких полосок, поэтому и сканер ее не считывает и цифрой это не является, хотя визуально есть схожесть на пятиполосочном ограничительном штрихе с начертанием цифры шесть на семиполосочном цифровом шаблоне. Вот на этом заблуждении и остановились бесноватые исследователи числа зверя. Надо полагать, что они предпринимали попытки найти три шестерки и в цифровых полях. Но это дело гиблое. Некое подобие имени можно определить по префиксу штрих-кода. По крайней мере, место нахождения определить можно точно. Префикс (первые три символа) штрих-кода всегда является ссылкой на национальную организацию, занимающуюся штрих-кодированием. Казалось бы, префикс 666 прямо точно укажет на зверя. Однако это не так. Такого префикса не существует. Префиксы от 640 до 649 закреплены за Финляндией. Потом пробел, префиксы от 650 до 689 не закреплены ни за кем, а дальше, 690—695, идет Китай. Вот поэтому любые попытки найти зверя в штрих-коде по числу 666 обречены на провал.

Но я-то паспорт не выкинул, а три шестерки там намертво стоят, как «отлитые в граните». Поэтому бороться с искушением сил нет, идем дальше. Итак, в эпоху цифровых технологий мы знаем, что есть системы счисления человеческие и есть системы счисления самих информационных технологий, например двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. И если есть конкретное число в десятеричной системе, называемое «числом человеческим», поскольку обычные люди оперируют в этой системе, и ставится задача просто сосчитать это же самое число, такая задача является абсолютно логичной. Просто задача сводится к переводу этого числа из одной системы счисления в другую. Да, теоретически тут надо считать. Правда, практически это сейчас можно сделать при помощи компьютера и пары-тройки кликов. Выглядеть это число будет совершенно по-другому, но суть его не изменится и, главное, будут исполнены условия задания — сосчитать уже заданное число. Весь вопрос в определении системы, в которую следует перевести число. Должны же быть намеки, в какую именно, намек на основание системы.

И такой намек есть, и виден он невооруженным глазом в Откровениях (Откр. 17:11): «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель».

Это предложение на первый взгляд выглядит нелогичным — как может быть что-то одновременно и восьмым и из числа семи? Но это только на первый взгляд. В восьмеричной системе 8 является основанием, но цифра 8 в ней отсутствует. Для представления чисел в этой системе используются цифры от 0 до 7, а число 8 имеет вид 10. То есть после 7 следует 10, но это не десять, а на самом деле восемь.

Такая последовательная связь 7 и 10 применительно к зверю имеется в Откровениях в нескольких местах: «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами» (Откр. 12:3)»; «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами» (Откр. 13:1); «и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» (Откр 17:3).

В обоснование выбранного основания системы счисления можно привести еще много чего, но ближе к развязке. Итак, считаем число зверя, переводим число 666 из десятеричной системы счисления в восьмеричную. Можно в столбик, можно при помощи онлайн-калькулятора. Результат от этого не меняется. Получаем посчитанное число зверя, которое выглядит достаточно просто — 1232. Вот, как говорится, и вся задачка.

Ну, а теперь все просто. Первые три цифры это префикс 123. Смотрим таблицу региональных кодов национальных организаций GS1 и — бинго! Юнайтед Стэйтс-таки Америки. Образ зверя — это-таки всего лишь американский образ жизни. Спросите, а как же четвертая цифра? В штрих-кодах последняя цифра является контрольной. Вот складываем все цифры и получаем 8. Восьмой и из числа семи. Значит система выбрана правильно. Конечно, все эти выкладки — всего лишь упражнение, экзерсис, этюд, шутка, в конце концов. Но в любой шутке, как говорится, всегда можно разглядеть что-то и нешуточное.

На этом экзерсис закончен. Но и без него видно невооруженным глазом, где зверь, какое имя его. Гудбай, Америка. Америка, из которой пошло начертание, которая творит чудеса, «обольщает всех живущих на земле, говоря живущим, чтобы они сделали образ зверя» (читай — экспортирует свою «демократию» и образ жизни), лицемерит, лукавит, «великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее».

Вавилонская блудница. русский лубок. 1800-е годы

Вот прочтите Откровения с учетом того, о чем тут прочитали, и впечатления будут совсем другими, чем раньше. И напоследок цитату о приближающихся «грозных мгновениях истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов»:

«И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и всё тучное и блистательное удалилось от тебя — ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!» (Откр. 18:9−19).

Эх, Америка…