Знаете ли вы, что такое корпоративное управление? Если кто-то скажет: «Да, знаю», — ошибется, поскольку это будет не знание, а всего лишь личное представление. Сам термин «корпоративное управление» (англ. corporate governance, далее сокращенно именуемый КУ) возник в 70-е годы ХХ века. Весьма быстро он стал довольно распространенным. Однако до настоящего времени единого его определения в мировой практике не выработано.

Модест Колеров ИА REGNUM Брусчатка

При этом общепризнанным является сущность КУ, которая сводится к тому, чтобы предоставить акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и тем самым способствовать увеличению капитализации компании. Но это классика, и эти корни — из тогдашнего мирового капитализма-империализма с его акулами, желтым дьяволом и вечной погоней за добавочной стоимостью. От лукавого, одним словом. А потому, когда говорили о КУ, под корпорацией понимали в основном коммерческие компании.

Борис Кустодиев. Купец, сичтающий деньги (фрагмент). 1918

Можно, конечно, упростить представление и сказать просто, что КУ — это управление корпорацией. А тут уже и определение есть. Аккурат четыре года назад в Гражданский кодекс было введено определение корпоративных юридических лиц (корпораций) и дан их исчерпывающий перечень (ст. 65.1 ГК РФ). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Как видите, теперь по закону любая общественная организация, например Союз писателей, — это автоматически корпорация. И простые фермеры, и общины малочисленных коренных народов могут теперь о себе громко говорить: «Мы корпорация!» Вот такой подарок от законодателя.

Возникает вопрос, чем обусловлено введение в нашу правовую систему такого специально поименованного субъекта, как корпорация? Помните сколько шума было, когда вводили субъект «иностранный агент»? Ассоциации со шпионами так взрывали сознание, что было слышно по всей стране. А тут — тишина. Разве не возникали ассоциации у руководителя любой общественной, например, правозащитной организации с тем, что он теперь официально будет называться главой корпорации? Глава корпорации «Комитет против пыток». Звучит? И какие ассоциации?

Ну ладно, захотел законодатель европеизировать нашу правовую систему, взял термин из романо-германской правовой семьи (континентального права) и именно согласно ему ввел исчерпывающий перечень тех, кого теперь следует называть корпорациями. Посмотрите на этот перечень, он приведен выше, он есть в ст. 65.1 ГК РФ. Вы видите в нем органы власти? Вы видите в нем министерства? Нет.

А теперь зайдите сюда: special.minobrnauki.gov.ru/ru/about/org/index.php

Это сайт Министерства высшего образования и науки, структура министерства. Обратите внимание в правом углу ближе к верху «Департамент корпоративного управления». Возникает вопрос: к чему относится корпоративное управление в этом министерстве? К корпорациям, которые учреждает МВОиН и участвует в них, как учредитель, либо к самому министерству и управлению в нем как корпорацией? Да, ФАНО, которое сейчас вошло в МВОиН, являлось учредителем многих ФГУПов и учреждений со всем имуществом различных научных организаций. Но ни ФГУПы, ни учреждения по закону не являются корпорациями. Чтобы стать таковыми, им нужно акционироваться. А потому очередной вопрос: означает ли наличие Департамента корпоративного управления именно в Министерстве высшего образования и науки скорого акционирования ФГУПов и учреждений, которым ранее было передано имущество научных организаций, и постановки высшего образования и науки исключительно на коммерческие рельсы с той сущностью КУ, которая от лукавого? Что-то подсказывает, что да.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

С другой стороны, может ли само по себе министерство быть корпорацией и внедрять именно КУ? По российскому законодательству, пока не может. Почему пока? Потому что пока на наше правовое поле задуло только из поля права континентального. А вот если задует из поля англосаксонского, где в понятие корпорация включены такие субъекты, как органы власти, занимающиеся управленческой деятельностью, то сможет. Есть ощущение, что кому-то этого очень хочется. Ну прямо чтоб все как у них. У англосаксов.

КУ, граждане! Три раза с приседом!

Справедливости ради надо сказать, что департаменты корпоративного управления есть и в других министерствах. Но там их существование хотя бы понятно. Скажем, Минэкономразвития или Минэнерго для того и созданы, чтобы способствовать генерированию добавочной стоимости. Но вот высшее образование и наука с таким генерированием никак не вяжутся. Может, ученые чего разъяснят?