Уже полгода в Белоруссии продолжается чудовищный фарс, переходящий в трагедию, или точнее трагедия, переходящая в фарс, разыгранный в отношении трех авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, арестованных за якобы экстремизм, выраженный в написании статей для ИА REGNUM. В нем уже тем или иным образом засветились и посол РФ в Белоруссии, и МИД РФ, и МВД РФ в акте под названием «Поймай Баранчика», и Дорогомиловский суд Москвы, который, как тот лесник, «пришел и разогнал всех к чертовой матери».

Mkl.cz Фараон Эхнатон

Если в отношении шеф-редактора ИА REGNUM можно констатировать, что закон РФ и российский суд его защитили, то в отношении трех арестованных авторов на настоящий момент времени можно сделать однозначный вывод — законы РБ к ним не применялись вовсе, суд вообще не включен в состав действующих лиц и исполнителей, а возбуждение уголовного дела и их арест — это прямой произвол, беззаконие и мракобесие.

Согласно закону Республики Беларусь № 203-З «О противодействии экстремистской деятельности, экстремизм (экстремистская деятельность) — деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее, если не указано иное, — граждане) либо политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций (далее — организации) по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:(много чего, в частности) распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов. Именно в такой форме экстремизм вменяется арестованным Алимкину, Павловцу и Шиптенко, да и Ю. Баранчику, которого российский суд отказался арестовывать). Далее тот же закон РБ гласит: экстремистские материалы — информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда. Нужно ли быть юристом, чтобы, прочитав эту норму закона, ясно понять, что для того, чтобы обвинить человека в экстремизме, выраженном в изготовлении, передаче и распространении экстремистских материалов, необходимо решение суда о признании самих этих материалов экстремистскими? Не нужно. Ведь это даже дураку понятно — чтобы материал считать экстремистским, необходимо, чтобы суд признал его таковым. А теперь вопрос, а кем нужно быть, чтобы этого не понимать? Следователем-профессионалом Ю. Мацкявичем? Или прокурором, надзирающим за следствием, одним росчерком пера подписывающим санкции на арест? Никакого решения суда в отношении публикаций арестованных авторов не существовало и не существует. «Следователь-профессионал» сам назначил информационные материалы экстремистскими. Зачем ему суд? Он выше этих мелочей. Судите сами, вот текст его постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Ю. Баранчика:

«Неустановленное лицо при достоверно не установленных обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 25.10.2016, с использованием неустановленных компьютерной техники, средств связи и глобальной сети Интернет подготовило статью с заголовком «Белоруссия уходит из русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта», содержащую признаки проявления экстремизма в части разжигания национальной вражды или розни, пропаганды превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или языковой принадлежности, после чего разместило данную статью в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу http://regnum.ru/news/polit/2196715.html для просмотра неограниченным количеством пользователей глобальной компьютерной сети Интернет, в результате чего совершило умышленные действия, направленные на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности. На основании изложенного и принимая во внимание, что собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Республики Беларусь…»

Вот «без сопливых», сам разглядел «признаки экстремизма», проигнорировав полностью нормы действующего законодательства, руководствуясь одним-единственным для него и других белорусских правоохранителей «законом», который гласит: «Так сказал фараон!»

Вывод: никакими экстремистскими материалами публикации, за которые сидят в тюрьме трое мужчин и бедствуют три семьи, не являются, а потому никаких, подчеркиваю, никаких правовых оснований для возбуждения уголовного дела не было и нет, а про арест и вообще говорить не приходится. При данных обстоятельствах такое обращение властителей со своими гражданами страшнее обращения с рабами, которые и гражданами-то не являлись.

Действует ли в Белоруссии закон? Это сами решайте. И не забывайте, что у вас есть право на достаточное питание и право на одежду. Но при этом не сердите фараона, а то ж он скажет что-нибудь, а это закон всех законов.