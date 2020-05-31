Сегодня, 31 мая, отмечается неофициальный профессиональный праздник — День российской адвокатуры, или просто День адвоката. Интересное «поздравление» от московских властей получили некоторые московские адвокаты. Сразу несколько адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, сообщили об аннулировании их цифровых пропусков. Вот что рассказал ИА REGNUM адвокат Валерий Шахов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главная цифра

Адвокатский кабинет я учредил в 2003 году. Такая форма адвокатского образования не является юридическим лицом. Кроме того, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, не является индивидуальным предпринимателем, поскольку адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это не коммерческая деятельность. Поэтому ни в ЕГРЮЛ ни в ЕГРИП сведений об адвокатских кабинетах нет. В середине апреля я оформил цифровой пропуск. Формально по УМному 43 (Указ мэра № 43-УМ от 15.04.20) адвокатам гарантировалось свободное перемещение только при предъявлении удостоверения. Но учитывая, что слова УМного сразу стали расходиться с делом, а именно номера машин стали фиксировать видеокамеры, которым удостоверение не предъявишь, пришлось оформить цифровой пропуск. Позже, как того потребовал очередной УМный, я его продлил. Словом, добросовестно исполнял все, что требовали УМы. Никаких проблем с получением и продлением пропусков не было.

Вчера, 30 мая, коллеги-адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, начали звонить мне и с недоумением сообщать, что им пришли письма от Госуслуг Москвы об аннулировании их цифровых пропусков. Вскоре такое письмо пришло и мне. Госуслуги Москвы пишут:

Иначе как грубым цинизмом это назвать нельзя. Вот все знают презумпцию знания закона: незнание закона не освобождает от ответственности. Граждан не освобождает. А вот власти? Какую ответственность несут они, не зная законов и грубо нарушая права граждан? Они понятия не имеют, оказывается, что ИНН адвоката, учредившего адвокатский кабинет, это его же ИНН как физического лица, который я указал при регистрации без ошибок. Они понятия не имеют, что все адвокаты г. Москвы и адвокатские образования перечислены в реестре адвокатов на официальном сайте Адвокатской палаты г. Москвы. Ну разве не цинизм требовать от меня, Шахова В. В., как адвоката, учредившего «Адвокатский кабинет адвоката Шахова В. В.», справку с места работы, какой-то договор? С кем договор? С самим собой?

Mos.ru Цифровой пропуск

Получив письмо об аннулировании, я сразу позвонил по телефону, указанному в нем. Оператор, с которым меня соединили, был вежлив, меня выслушал и сказал, что прежде всего необходимо выяснить причину аннулирования. Для этого надо зайти по такой-то ссылке, что я сделал, не прерывая разговора с ним. Вместо страницы с ответом на вопрос о причине аннулирования пропуска открывшаяся страница перенаправила меня на страницу мос.ру, с которой производится получение пропусков. Оператор пояснил, что это связано с большой нагрузкой на сервер, поэтому меня перенаправляют не туда, и предложил зайти на страницу позже. Такие заходы, к слову, я совершаю со вчерашнего дня регулярно, и все перенаправляют не туда. Причины аннулирования цифрового пропуска я не могу узнать уже сутки.

В процессе манипуляций по поиску причины аннулирования своего пропуска обратили на себя внимание некоторые факты.

1) Получение цифровых пропусков осуществляется через официальный сайт мэра Москвы mos.ru. Информация о причинах аннулирования пропусков и исполнение требований предоставления дополнительных документов имеет место уже на другом сайте, сайте Московского инновационного кластера https://i.moscow/. Возникает вопрос: кто инициирует аннулирование пропусков? Кто должен нести ответственность за незнание законов? Кого указывать ответчиком?

2) Все заходы на сайт кластера сопряжены с согласием на обработку персональных данных. Однако при оформлении цифрового пропуска такого согласия не требовалось. При этом все данные, отправленные на сайт мэра, оказались у кластера, раз причину аннулирования пропуска можно узнать только у него, и он теперь задним числом требует согласие. Это что, прикрытие задом или издевательство?

Очень любезный оператор, говоривший со мной по телефону, посоветовал мне, если я так и не смогу узнать причину аннулирования пропуска, получать каждый раз, когда мне потребуется, разовые пропуска. А когда я ему на это процитировал указ 43-УМ в части прав адвокатов, он удивленно смолк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

Вот как-то так. Опять сижу, пытаюсь выяснить причину аннулирования, вместо того чтобы делами своими адвокатскими заниматься. И все никак. Не пускает «кластер батюшка» докопаться до причины. При этом такое впечатление, что приславшие мне письмо Госуслуги Москвы издеваются над адресатами, и как-то особо цинично воспринимаются последние слова этого письма «приносим извинения за доставленные неудобства». Ведь если я предоставил какие-то недостоверные данные, то чего передо мной извиняться?

Бывает, сбоит система, а бывает, и Система сбоит. А тут налицо сбои и тут, и Там. Ну как это взяли и стерли меня. И не сообщают, за что конкретно. В таком тонком вопросе, как ограничение свободы граждан вообще и граждан, осуществляющих некоторые виды профессиональной деятельности в интересах других граждан, в частности, эти сбои могут привести к крайне негативным последствиям. Например, мнение о поправках в Конституцию само, на уровне подсознания начинает формироваться. Сами понимаете какое. Впрочем, у кластера же есть мои данные, они и еще где-то могут оказаться. Не могу исключить, что за меня и проголосуют. Теперь же все в цифре. Человек стал невидимым. Его функция теперь все больше и больше одна — не высовываться. Ни из дома, ни вообще. Баста, карапузики!

Ну, а всех коллег с праздником! Хоть и неофициальным.