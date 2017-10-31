Валерий Рокотов

Автор

Кинокритик, сценарист и режиссёр документального кино, писатель. Родился в Калининградской области. Окончил Московский государственный университет. Работал в газете «Известия» и её приложениях. Порвал с журналисткой после событий 1993 года. Работал на телевидении. Написал два романа, две пьесы, книгу об авантюристах, книгу о кино, сборник сатирических произведений, сборники рассказов и публицистики, а так же десятки сценариев для документального кино. Создавал документальные фильмы как режиссёр.