Рубеж сороковых и пятидесятых — это время судьбоносное и для Голливуда, и для Америки.

Цитата из к/ф «Оскорбление». реж Айда Лупино. 1950. США Тень за спиной

Кино не просто смелеет, осовременивается, демонстрирует высоты эстетики. Оно маниакально движется за флажки. Создав чёрный, нуаровый авангард, Голливуд переступает границы, установленные как цензурой, так и им же самим.

Цензура требует не трогать определённые темы (не лезть в дерьмо). Она не знает, что делать с темой сексуального насилия, и просто накладывает на неё печать. Но кино сдирает её. Выходит фильм «Оскорбление», где насильник калечит сознание девушки, ломает ей жизнь.

В тридцатые годы Голливуд создал миф о провинции, противостоящей большим городам. В творениях Капры провинция была представлена страной добряков и блаженных. Отсюда чистые душой люди приезжали в Нью-Йорк и Вашингтон и напоминали политикам и делягам о заветах отцов-основателей.

Цитата из к/ф «Всё о Еве». реж Джозеф Манкевич. 1950. США Схватка за сценой

Это был политически важный миф. Он утверждал, что у страны есть некое прочное основание. Он источал надежду. Он не позволял свернуть небосвод, погрузить общество во мрак нигилизма. Адресуясь к нему, можно было строить воздушные замки и указывать на горизонты мечты. Что и делал Рузвельт, вытаскивая страну из депрессии и соединяя свободу с моралью. То есть не давая духу американизма превратиться в фантом или нечто зловещее, служащее не миру, а капиталу.

На рубеже сороковых и пятидесятых Голливуд стал топтать этот миф.

В том же «Оскорблении» провинция показана весьма неприязненно. В нём жертва изнасилования бежит от позора, от обжигающих взглядов.

Фильм «Обвиняемая» рассказывает о провинциальной учительнице, убившей плейбоя-выпускника. Женщина пытается скрыть следы преступления, но делает всё неумело и попадается. Её спасает влюбившийся адвокат. Он доказывает, что обвиняемая не заявила в полицию, поскольку испытывала страх перед обществом. Он заявляет, что общество не имеет права её судить. С какой позиции её судят? С позиции святости и христианского милосердия? Так нет ничего этого. Есть свистящий бич сплетен и осуждения, гуляющий по спине того, кто хотя бы раз оступился.

Кино показывает совсем другую провинцию. Это даже близко не земля добряков и блаженных. Это мир нетерпимый и мелкодушный, мир, где бродят маньяки. Здесь не смыть с себя грязь больших городов, как рассчитывал герой «Асфальтовых джунглей».

Американское кино высоко взлетает на нуаровых крыльях. Привычная спекуляция (кто убил, что случилось и как выкрутиться?) всё чаще играет роль вспомогательную. А на первый план выступает психологизм.

Цитата из к/ф «Туз в рукаве». реж Билли Уайлдер. 1950. США Вы вернёте меня на работу!

«Всё о Еве» формально к чёрному кино не относится. Там не убивают. Там нет напряжённого действия. Но по сути это нуар чистейший. Это история волчицы в овечьей шкуре. С помощью лести, лицемерия и услужливости начинающая актриса втирается в доверие к театральной звезде, а затем отнимает у неё роль, одним броском достигая вершины. И почти сразу же рядом с новой звездой появляется та, кто готовится обмануть, обойти её тем же способом. Не о театре, конечно же, идёт речь, а о мире, где под разными масками утверждается зло, и культуре, которая никого не делает лучше. Название картины кричаще двусмысленно. Это рассказ и про некую Еву Харрингтон, и про женщину вообще, и про подлую душу мира.

Чёрное кино всё чаще прибегает к метафорам. «В клетке» представляет женскую тюрьму моделью общества, где надо зачерстветь, чтобы выжить. «Тёмный город» показывает таинственного громилу-душителя. Это человек без лица. На экране мелькают только его железные лапищи. И зритель догадывается, что перед ним не просто убийца. В этом образе представлен мир-психопат.

С этим миром для нуара всё ясно. Герой того же «Тёмного города» покупает газету и журнал для своей девушки и заявляет, что сам их читать не будет.

«Ты не хочешь знать, что происходит в мире?»

«Что может происходить в этом вонючем мире?..»

Чёрное кино выносит приговор за приговором, а в начале пятидесятых начинает уже просто куражиться. Билли Уайлдер снимает «Туз в рукаве», где американское общество показано коллективной тварью, толпой обезьян.

Критика относит это кино к поджанру нуара («фильмы о беспринципности прессы»). На самом деле это никакой не «поджанр». Классификация чёрного кино придумана с очевидной целью — чтобы, определяя «поджанры», забалтывать суть.

Цитата из к/ф «Туз в рукаве». реж Билли Уайлдер. 1950. США У входа в пещеру

«Туз в рукаве» — это фильм не про циничную прессу, а про безумный и мерзкий мир.

Журналюга с подмоченной репутацией находит место в провинциальной газете. Он не скрывает своего стремления вырваться: раскопать сенсацию и снова оказаться в Нью-Йорке, среди его огней и витрин. Жизнь подкидывает ему материал. Какой-то бедняга залез в индейскую пещеру и не может оттуда выбраться. Его привалило камнями. Журналист вызывает строителей и выясняет, что за двенадцать часов мужичка могут вытащить. Он договаривается с бригадиром и шерифом о максимальном затягивании спасательной операции и начинает давать репортажи с места события. Вскоре страна уже только об этом и говорит. Место у пещеры становится невиданно популярным. Предприимчивые родственники застрявшего устанавливают плату за въезд и наживаются на обслуживании туристов. Там появляются аттракционы. Приехавшие сострадают и отдыхают одновременно. Через шесть дней мужичок в пещере сильно подводит журналиста — умирает от пневмонии.

Хэппи-энда не получается. Репортёры, которых не пускали в пещеру, обвиняют коллегу в обмане. Приглашение вернуться в большую прессу берётся назад. Журналюга бросает обвинения миру, затевает ссору и тоже кончает невесело.

Авторы фильма обманывают зрителя. Шериф не смог бы обеспечить доступ в пещеру только одному журналисту. Репортёры ведущих изданий разобрались бы с ним в один час, а не сидели шесть дней в палатке. Они написали бы о продажном шерифе — и власти штата сорвали с него звезду.

Уайлдер и его сценаристы хитрят. Им нужна карикатура, им нужно показать уродство, и они идут на обман.

Авторы фильма издеваются и над американским обществом, и над цензурой. Она требует, чтобы bad boy был наказан, и они его умерщвляют, предельно сгущая краски. Она требует, чтобы bad boy был морально осуждён, и они создают образ ворчливого главного редактора провинциальной газеты. Он стыдит своего журналиста, но его осуждениям, как выясняется, грош цена. Он всё знал и молчал, осчастливленный ростом тиража и доходов.

Нуар осознаёт, что цензура слабеет, — что не он, а она под ударом. Нуар чувствует, что он кому-то наверху нравится, и этот покровитель пытается освободить его от цепей. И вскоре это находит реальное подтверждение. Кино получает такой подарок, о котором могло лишь мечтать.