На наших глазах расцветает удивительный жанр — международное хамство. Лидирует здесь Германия, чьи журналисты ведут себя наиболее отморожено. На днях они нахамили Путину, а когда у них потребовали извинений, заявили, что просто играли словами. То есть продолжили прикалываться.

(сс)3dman_eu Фемида

Это событие, раздутое мировой прессой, совпало с событием более скромным, но способным огорчить лидеров международного хамства. 14 сентября Троицкий районный суд Москвы начал разбирать иск Сергея Кургиняна к газете «Зюддойче Цайтунг». Немецкое издание нахамило ему в прошлом году, обозвав «главой красно-фашистской секты».

Определение это интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, оно имеет прямое родство с классическим перлом про «пархатых большевистских казаков» из фильма «Семнадцать мгновений весны». Оно такое же правдоподобное. Казалось бы, кому, как не немцу, знать всё про коммунизм и фашизм. И то, и другое с Германией связано прочно. Кому, как не немцу, знать, что коммунизм и фашизм несовместимы. На немецкой земле эти сущности выясняли отношения громко. Но автор про это не особо наслышан или делает вид, что не в курсе подробностей. Он соединяет несоединимое, да ещё приплетает «секту», и в итоге изобретает некую пугающе звучащую чушь. Ему явно хочется рубануть известного русского политолога со всей дури.

Во-вторых, от этого заграничного хамства веет чем-то до боли знакомым. Мы узнаём эти высоты стиля. Мы помним их по перестройке и девяностым и недоумеваем. Нам всегда казалось, что дикость — это черта нашей родной либеральной интеллигенции, которая сходит с ума, беснуется, соревнуется в изобретении ярлыков, а на Западе вроде как поразумней ребята. Оказалось, нет. И у западной либеральной интеллигенции с дикостью всё в полном порядке.

Наконец, хамство «Зюддойче Цайтунга» интересно не только с культурной и исторической точек зрения, но и с юридической тоже. Газета и её автор явно вдохновляются возможностью хамить комфортно, с безопасного расстояния, без каких-либо для себя неудобств. Они, похоже, считают международное право чем-то похожим на танк «Леопард» или систему «Пэтриот», то есть приложением к военно-промышленному комплексу Запада.

Сергей Кургинян это сейчас проверяет. Его задело международное хамство в его немецко-баварско-пивном исполнении. И не могло не задеть, потому что «глава красно-фашистской секты» — это зверь, которого нужно держать в стальной клетке. Кому такое понравится? Политолог не захотел пропускать оскорбление мимо ушей и подал в суд. Не в респектабельный международный пока, а в нашенский, русский, районный, тот, где бабушки семечками торгуют на паперти.

Так был запущен процесс, не имеющий прецедентов в судебной практике. Истец крайне тщательно подготовился. Можно сказать, с немецкой тщательностью. Он составил иск с помощью квалифицированных адвокатов и заказал экспертизу по точному адресу. Её провёл дипломированный специалист с 35-летним стажем, многократно проводивший подобные экспертизы для судебных процессов. Специалист исследовал определение «глава красно-фашистской секты» и представил заключение, убедительно показывающее то, что, в принципе, ясно без экспертиз: допущенное высказывание является оскорбительным, не имеет ничего общего с действительностью и направлено на подрыв репутации.

Если суд признает правоту истца и удовлетворит его требования (а требует он извинений и компенсации за моральный ущерб), то у ответчика останется два пути: исполнить решение суда или с криком «Русские идут!» укрыться под бронёй «Леопарда», молясь о том, чтобы «Пэтриот» тоже не подкачал.

Как поступит ответчик, предсказать трудно. Но процесс, как говорил один актёр политического театра, пошёл. В случае успеха истца в судах районного масштаба и европейского, может состояться «принуждение к вежливости». То есть международное хамство не будет использоваться в качестве украшения респектабельной публицистики. Оно не будет включено в программу Олимпийских игр как новый вид состязания, а останется исключительно утешением маргиналов.