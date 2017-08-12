«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЁМ» / SINGIN' IN THE RAIN

Цитата из к/ф «Поющие под дождём». реж Джин Келли, Стэнли Донэн. 1952. США Девушка гангстера

В 1952 году мюзикл взлетел под облака, несмотря на то, что погода была нелётная. Повестки отправлялись в Голливуд пачками. Они были розовыми, как социальные грёзы, за которые теперь предстояло расплачиваться.

«Охота на ведьм» не отбила желания сочинять песни и ставить танцы. Вышел фильм, чьё название в ту пору звучало двусмысленно, — «Поющие под дождём». Так назывался старый шлягер студии «МГМ», но намёк на политическое ненастье вполне улавливался.

Мюзикл достиг вершины в этом проекте. Он оглянулся на пройденный путь и нашёл там много забавного. Он перенёс зрителя в переломное время — когда в кино восторжествовал звук, и звёздам пришлось приспосабливаться к новым реалиям. На закате «ревущих двадцатых» возник огромный спрос на красивые голоса. Началась невероятная чехарда со звукозаписывающей аппаратурой. Всё это стало фоном, на котором разворачивалась история любви знаменитости и никому не известной певицы.

Авторы мюзикла перетряхнули кладовые студии «МГМ», взяв всё самое лучшее, и добавили новые песни. Они передали привет своим предшественникам и вдохновителям: Басби Беркли как хореографу, Фреду Астеру как королю танца, Гарольду Ллойду как комику. Они передали привет Бродвею и его известным продюсерам.

Цитата из к/ф «Поющие под дождём». реж Джин Келли, Стэнли Донэн. 1952. США Танец без зонтика

Шоу, где яркие номера меняли друг друга, стало одним из главных событий года. Оно сделало звёздами режиссуры Джина Келли и Стэнли Донэна.

Парни шли к славе одной дорогой. Оба танцевали в самодеятельных труппах. Оба покорили Бродвей. Правда, Келли, который был на двенадцать лет старше, добился успеха раньше. В 1940 году прогремел мюзикл «Дружок Джо», где Келли солировал, а Донэн танцевал в массовке. Через четыре года творческие пути, идущие параллельно, соединились во славу кино. В мюзикле «Девушка с обложки», где блистали Келли и Хейворт, Донэн придумывал танцы.

Мюзикл «Возьми меня на бейсбол» должен был стать первой совместной работой Келли и Донэна как постановщиков. Однако студийные боссы решили, что заниматься режиссурой им ещё рановато. Картину, продуманную ими от первого до последнего кадра, поставил многоопытный Басби Беркли.

Но следующий фильм — «Увольнение в город» — они уже ставили сами. Когда он вышел в прокат, стало ясно, что эпоха великого Беркли закончилась.

В 1951 году парни разбежались на время: Келли снялся в фильме «Американец в Париже», созданном по творению Гершвина, а Донэн поставил «Королевскую свадьбу» со знаменитым танцем Фреда Астера на потолке. После этого друзья воссоединились и приступили к созданию мюзикла, которому суждено было войти в десятку лучших американских картин.

Цитата из к/ф «Поющие под дождём». реж Джин Келли, Стэнли Донэн. 1952. США Мы сделали это

Келли как хореограф создавал его тиранически. Он довёл коллег-танцоров Дональда О’Коннора и Дебби Рейнольдс до физического и нервного истощения. Однажды, после девятнадцати часов плясок, О’Коннору пришлось нести свою партнёршу на руках. Она была не в силах дойти до гримёрки.

При этом Келли не щадил и себя. Знаменитый танец под дождём он исполнял больным, при температуре под сорок.

В «Поющие под дождём» оказалось вложено столько сил и таланта, юмора и оптимизма, что они и сегодня не выглядят устаревшими. Конечно, это строго рамочный мюзикл, где веселье не переступает границ. Но в этом его сильная сторона. Он взлетает за счёт труда и таланта, а не за счёт демонстрации сексуальности или дикости.

«Поющие под дождём» показали, что консервативный, рамочный мюзикл обладает огромным потенциалом. Ему есть куда развиваться. Им далеко не все вершины покорены.

Но ровно в этот момент, в период взлёта, мюзикл направили по свершено иному пути. По цензорам долбанул высший судебный орган, и начались совершенно другие танцы и песенки. Уже в следующем, 1953 году вышел бездарный, тупой, откровенно вульгарный фильм «Джентльмены предпочитают блондинок», где тётки, не умеющие танцевать, усердно трясли телесами, и всё было пронизано похотью. Этот мюзикл восславили, хотя он рядом не стоял с «Поющими под дождём». В нём не было ни юмора, ни выдумки, ни энергии рамочного американского мюзикла с его звёздами, выкладывающимися «на все сто», с его «большим стилем». При его создании вспыхивали другие конфликты: Джейн Рассел и Мэрилин Монро жёстко соперничали за звание Лучшей Трансатлантической Сучки. Здесь ни у кого не лопались сосуды на ногах, и обессиленных танцовщиц коллеги не несли на руках в гримёрку. А если и несли, то с понятными целями.

Плакат фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

1952-й стал годом великого перелома в кино. Конечно, дух консервативной Америки ещё долго будет пребывать в силе. Зрители с восторгом встретят такие драмы, как «Снега Килиманджаро», такие комедии, как «Римские каникулы», такие вестерны, как «Шейн», такие мюзиклы, как «Мэри Поппинс» и «Звуки музыки». Но мрак и вульгарность будут упорно вливаться в кинематограф, пока не свершится это великое преступление — пока американское общество не будет развращено и рассыпано.